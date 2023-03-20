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Буча. Год спустя: специальный репортаж RFI

Город Буча стал символом военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине © AP

До начала полномасштабной войны 37-тысячный город Буча казался местным жителям безопасным местом. Многие считали, что в случае атаки на Киев россияне обойдут Бучу стороной. Но 24 февраля 2022 года российский десант попытался высадиться в Гостомеле в нескольких километрах от Бучи. Те из местных жителей, кто не успел уехать, оказались заперты в ловушке. Русская служба RFI год спустя собрала истории в городе, который стал символом преступлений, совершенных российской армией в Украине.