Триста девяностый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Архивная фотография: встреча Владимира Путина с китайским коллегой Си Цзиньпинем 4 февраля 2022 года в Пекине.

20 марта — 390-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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13:05 СК РФ возбудил уголовное дело в отношении членов МУС, выдавших орден на арест Путина

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении членов Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Как сообщается в телеграм-канале СК, фигурантами дела стали прокурор Карим Ахмад Хан, а также судьи Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес.

«Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется», — говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

12:25 МВД РФ объявило в розыск студентку Олесю Кривцову, сбежавшую из России

Издание «Сота» обнаружило карточку розыска Кривцовой на сайте МВД.

На прошлой неделе 19-летняя Олеся Кривцова опубликовала видео, в котором сообщила, что покинула РФ и находится в безопасности в Литве.

Студентка истфака Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) попала под уголовное преследование из-за публикации сториз в инстаграме после доноса одногруппников.

►►Побег из-под домашнего ареста в РФ: студентка Олеся Кривцова рассказала СМИ, как спаслась от репрессий

12:05 РИА Новости публикует фотографии встречи Си Цзиньпина в аэропорту «Внуково»

12:00 ЕС принял к сведению решение МУС о выдаче ордера на арест Владимира Путина

«ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса по привлечению к ответственности российских лидеров за преступления и зверства в Украине, которые совершаются по их приказу, с их позволения или которые они совершают сами», — говорится в заявлении Верховного Представителя ЕС Жозепа Борреля.

Европейский Союз также поддерживает расследование, которое прокурор Международного уголовного суда ведет в Украине, и призывает все государства-участники к полному сотрудничеству,

— отмечается в этом заявлении.

11:55 В ночь на понедельник российские войска обстреляли Донецкую область

«Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску — повреждены дома, по предварительной информации, без жертв», — написал в своем телеграм-канале глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.

По его словам, на Волновахском направлении разрушено здание, на Донецком повреждены линии электропередач.

На Горловском направлении один человек был ранен в Константиновке, в городе повреждены три многоэтажки и три частных дома. Известно также об одном раненом и трех поврежденных многоэтажках в Бахмуте.

11:30 В Кремле «спокойно» относятся к ордеру МУС на арест Владимира Путина

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем, продолжаем работать. Продолжает, главное, работать президент»,— цитирует слова Пескова «Коммерсант». Как отметил представитель Кремля, что в отношении России наблюдается множество враждебных проявлений, но нельзя каждое принимать близко к сердцу, иначе «ничего хорошего не получится».

11:15 В Украине прокомментировали «мирный план» Китая

«Формула успешной реализации "Мирного плана" Китая. Пункт первый и главный — капитуляция или вывод российских оккупационных войск с территории Украины согласно нормам международного права и Устава ООН. С целью восстановления суверенитета, независимости и территориальной целостности», — написал в своем твиттере секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Накануне советник главы Офиса президента Украины Алексей Подоляк в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что не видит в плане, подготовленным китайской стороной, логики.

«В нем нет деталей, нет взвешенной логики. В одном пункте говорится о незыблемости суверенитета и территориальной целостности, а в другом — о необходимости немедленного прекращения огня, что означает именно передачу оккупированных территорий России», — приводит его слова РБК-Украина.

«Мирный план не может строиться на удовлетворении интересов агрессора, а начинаться с обязательного вывода российских войск из Украины», — подчеркнул Подоляк.

Документ под названием «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса» был опубликован 24 февраля — в первую годовщину полномасштабного российского вторжения. Он состоит из 12 тезисов, среди которых возобновление мирных переговоров и прекращение боевых действий.

11:05 Орден на арест Путина: Пекин призвал МУС избегать «двойных стандартов»

Китай обратился с призывом к Международному уголовному суду (МУС) избегать «двойных стандартов» после того, как суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях.

«МУС должен занять объективную и беспристрастную позицию, уважать юрисдикционный иммунитет глав государств (…) и избегать политизации и двойных стандартов», — заявил журналистам официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь за несколько часов до начала государственного визита в Россию президента КНР Си Цзиньпина.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой по делу о военном преступлении — депортации украинских детей в ходе российского вторжения в Украину.

►► Что известно о детском омбудсмене в РФ Марии Львовой-Беловой, ареста которой требует МУС?

10:30 Си Цзиньпин прибыл в Москву

Самолет главы КНР приземлился в московском аэропорту «Внуково».

Как сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Медведев встреча двух глав государств состоится приблизительно в 16.30 по московскому времени. Речь идет о закрытых переговорах, которые продолжатся за неформальным обедом.

Официальная часть переговоров пройдет во вторник, 21 марта.

«Безусловно, Украина будет фигурировать на повестке дня, поэтому, конечно, можно смело предположить, что так или иначе затрагиваться будут. Но здесь, конечно же, со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения так, чтобы председатель Си смог, что называется из первых уст, получить с российской стороны видение текущего момента», — заявил Дмитрий Песков.

Визит лидера КНР в Москву продлится до 22 марта.

10:20 Минюст потребовал ликвидировать центр «Сова»

Как сообщается в телеграм-канале организации, с соответствующим иском ведомство обратилось в Мосгорсуд еще 10 марта. Обращение стало результатом внеплановой проверки, которую Минюст проводил в январе этого года. Претензией, заявленной в иске, стало проведение мероприятий или участие в мероприятиях вне региона регистрации – Москвы. Минюст насчитал 24 таких мероприятия за последние три года, включая участие в конференциях ОБСЕ. «Мы с позицией Минюста не согласны и будем спорить с ним в суде», — говорится в заявлении «Совы».

Информационно-аналитический центр «Сова» занимается исследованиями национализма, расизма и ксенофобии в России. В 2016 году организация была признана «иностранным агентом».

09:55 Во время визита Путина в Мариуполе женщина выкрикнула «Это все напоказ!» Ее голос слышен на видео, опубликованном на сайте Кремля

Во время разговора Владимира Путина с жителями аннексированного Мариуполя во дворе нового жилого дома какая-то женщина крикнула издалека: «Это все неправда! Это все напоказ!»

Ее выкрик попал на видео, выложенное на сайте Кремля, а также видео агентства РИА Новости.

В ходе визита в разрушенный, а затем аннексированный Россией Мариуполь Владимир Путин посетил микрорайон «Невский», которые якобы получили новое жилье взамен разрушенного.

Визит российского президента в Мариуполь стал его первой поездкой в захваченные РФ части Донбасса.

09:30 ЮАР приняла к сведению новость об ордере МУС на арест Путина. Президент РФ намеревался принять участие в саммите БРИКС

Южная Африка знает о своих юридических обязательствах, заявил в воскресенье представитель президента страны Сирила Рамафосы, говоря о предполагаемом визите Владимира Путина после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского лидера. Его слова приводит Reuters.

Ожидалось, что президент России Путин посетит Южную Африку в августе для участия в саммите БРИКС.

«Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства. Однако в период до саммита мы будем продолжать взаимодействовать с различными заинтересованными сторонами», — сказал пресс-секретарь президента Винсент Магвеня.

►►Подробнее об ордере МУС читайте в материале RFI: Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина: что известно

09:10 В Россию сегодня летит с визитом лидер Китая Си Цзиньпин. В ближайшее время его самолет приземлится в Москве

К приезду лидера КНР в столице России развесили билборды с приветственными надписями на китайском языке:

Накануне встречи лидеры РФ и Китая написали статьи о российско-китайских отношениях. Текст Владимира Путина опубликовала китайская «Жэньминь Жибао», текст Си Цзиньпина —«Российская газета».

►►Визит главы КНР продлится до 22 марта. Подробнее о программе переговоров читайте здесь.

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