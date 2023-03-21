Взрывы в Джанкое: украинская разведка заявила об уничтожении «Калибров» на железной дороге

В городе Джанкой в аннексированном Россией Крыму вечером в понедельник прогремели взрывы. Украинская военная разведка заявляет, что там были уничтожены российские ракеты «Калибр» в ходе их перевозки по железной дороге. Местные оккупационные власти заявили о работе ПВО, найденных обломках беспилотников, одном раненом и поврежденных гражданских объетах. Они ввели в городе режим ЧС.

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В главном управлении разведки минобороны Украины накануне вечером заявили, что «взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты «Калибр НК» во время их транспортировки по железной дороге).

При этом украинские военные не пишут о причинах взрыва и не берут за него ответственность на себя.

Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на свои источники написал, что в результате атаки дронов в Джанкое повреждены локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-маткриальный и топливный склады на железнодорожной станции.

В результате атаки на станцию возникли перебои в электросети локомотивного депо, сообщают источники ASTRA.

Также, по данным этого телеграм-канала, поврежден магазин, где ранение грудной клетки получил 33-летний мужчина.

Что заявили оккупационные власти?

Советник назначенного Россией в качестве главы Крыма Олег Крючков назвал «фантазиями» информацию украинской военной разведки об уничтожении «Калибров» — ракет, предназначенных для пусков с надводных кораблей. По его словам, железная дорога и инфраструктура не повреждены, а поезда следуют по расписанию.

Ранее глава оккупационной «администрации» Джанкоя Игорь Ивин сообщил, что на улицах города обнаружены обломки беспилотников. «Был прилет беспилотников. Повреждено несколько объектов. Частный дом на улице Южной, разрушения есть, но люди не пострадали. В центре города, рядом с седьмой школой — возгорание продуктового магазина. Там повреждение электросетей, не больше», — цитирует его пророссийский канал «Крым 24». В публикации добавляется, что, по информации Ивина, в этом же районе с осколочным ранением доставлен в больницу 33-летний мужчина.

После предполагаемой атаки беспилотников в оккупированном Джанкое ввели режим ЧС муниципального уровня, сообщил Ивин.

Назначенный Россией в качестве главы Крыма Сергей Аксенов накануне написал, что в районе Джанкоя работала ПВО. По его словам, по предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин, ранения получил один человек.

Тем временем в российском следственной комитете заявили, что расследуют «факт использования» беспилотников на территории аннексированного Крыма. В сообщении российского СК говорится, что якобы «целью всех сбитых беспилотников являлись гражданские объекты».

Логистический узел российской армии

Возле Джанкоя расположен российский военный аэродром. Кроме того, через город проходит железная дорога, которая ведет в оккупированную часть Херсонской области Украины.

Журналисты проектов Радио Свобода — Крым. Реалии и «Схемы» — ранее сообщали, что аэродром Джанкоя стал главным логистическим узлом российской армии после ее отступления из Херсона, когда линия фронта сформировалась по руслу Днепра. Журналисты сослались на спутниковые снимки и экспертные оценки.

В августе 2022 года под Джанкоем взорвался склад боеприпасов. В минобороны РФ тогда заявили, что это стало результатом диверсии.

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