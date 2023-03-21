Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил Киев и Бучу
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Украину с неожиданным визитом. Там он должен встретиться с Владимиром Зеленским. До сегодняшнего дня он был единственным лидером G7, который не посещал Киев с начала конфликта.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида находится в Киеве, где после обеда состоится его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила во вторник японская государственная телекомпания NHK.
Этот неожиданный визит состоялся после того, как председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, где он встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным, с которым на этот день запланированы дальнейшие переговоры.
В рамках своего визита Фумио Кисида посетил Бучу, город, ставший символом зверств российской оккупации, в рамках своего первого визита в Украину.
Украина приветствовала «исторический визит» Фумио Кисиды в Киев, ставший «знаком солидарности» со стороны Токио после российского вторжения в страну.
Ми раді вітати в #Україні Прем'єр-міністра #Японії Кішіду Фуміо @kishida230.— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) March 21, 2023
Цей історичний візит є проявом солідарності та плідної співпраці між 🇺🇦 & 🇯🇵.
Ми вдячні Японії за потужну підтримку та внесок у нашу майбутню перемогу.
ようこそ pic.twitter.com/xaXFrySYcw
«Этот исторический визит является знаком солидарности и тесного сотрудничества между Украиной и Японией. Мы благодарны Японии за ее мощную поддержку и вклад в нашу будущую победу», — поприветствовала в Twitter Эмине Джапарова, первый заместитель министра иностранных дел Украины.
Токио присоединился к западным санкциям против России и предложил помощь Киеву. В феврале Япония объявила о новой помощи Украине в размере 5,5 млрд долларов (5,1 млрд евро) и предоставила ей оборонительное оборудование.
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