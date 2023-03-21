Триста девяносто первый день войны России против Украины. Онлайн RFI

20 марта — 391-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

11:00 С сайта Кремля удалили фрагмент видео встречи жителей Мариуполя с Владимиром Путиным. На нем слышна фраза «Это все неправда! Это все напоказ!»

На это обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».

Как отмечают журналисты, в полной версии ролика слышна фраза, произнесенная, предположительно, жительницей Мариуполя. Она говорит о показухе и неправде, а в этот момент вице-премьер России Марат Хуснуллин «смущенно улыбается», пишет СМИ.

Теперь запись, опубликованная Кремлем, перемонтирована. В этом же месте видео теперь местная жительница говорит Путину «Мы за вас молимся».

10:30 Институт изучения войны: Китай, вероятно, не даст России искомую поддержку

По мнению экспертов, Владимир Путин пока не получил от Си Цзиньпина той поддержки, на которую рассчитывала Москва в ходе саммита.

Путин опубликовал статью в китайских государственных СМИ, в которой утверждал, что Россия и Китай выстраивают партнерство для формирования многополярного миропорядка в условиях коллективного стремления Запада к доминированию и США, проводящих политику двойного сдерживания в отношении Китая и России. Си Цзиньпин предложил менее агрессивную всеобъемлющую цель для российско-китайских отношений в своей статье, опубликованной в российском государственном издании «Российская газета», в которой он отметил, что Россия и Китай в целом стремятся к многополярному мировому порядку, а не конкретно выступают против враждебного Запада.Вместо этого Си сосредоточился на том, чтобы представить Китай как жизнеспособного стороннего посредника в войне на Украине, чей план переговоров «отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса.

При этом перспективы китайских поставок военной техники России, на которые могли бы рассчитывать в Кремле, пока остаются туманными. В ходе той части переговоров, которая была открыта для прессы, о передаче РФ вооружений не говорилось, но важной темой переговоров стал «мирный план» Китая из 12-ти пунктов. В нем упоминается прекращение боевых действий, но не вывод российских войск с территории Украины.

09:55 Си Цзиньпин сказал, что пригласил Владимира Путина посетить Китай в 2023 году

Об этом сообщает Интерфакс. Сегодня утром китайский лидер, который находится в Москве с трехдневным визитом, прибыл в Дом правительства на переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

09:30 К сотрудникам «Мемориала» в Москве пришли с обысками по делу о «реабилитации нацизма»

Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на одну из сотрудниц проекта. По ее словам, известно как минимум о шести адресах, куда пришли сотрудники силовых органов.

Обыски проводятся по части 2 статьи 354.1 УК РФ — то есть «реабилитации нацизма».

«По мнению следствия, «Мемориал», «пренебрегая исторической правдой», опубликовал в «Списке жертв политического террора СССР» имена троих мужчин, которые могли участвовать в нацистских преступлениях на территории Советского Союза», — пишет «ОВД-Инфо».

На следственных действиях присутствуют сотрудники Центра «Э» — главного управления МВД по борьбе с экстремизмом.

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