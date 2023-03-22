Триста девяносто второй день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Спасатели тушат дом, сильно поврежденный в результате удара российского беспилотника, в Ржищеве, Киевская область, Украина 22 марта 2023 года.

22 марта — 392-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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10:05 Радиостанции Севастополя сегодня транслировали призывы об эвакуации из оккупированного Крыма

Оккупационный «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что после «успешно отраженной» атаки беспилотников на город, местные радиостанции начали транслировать информацию об эвакуации и специальных паромных переправах.

Судя по всему, украинские силы осуществили перехват сигнала для передачи данных сообщений. Российские оккупационные власти заявляют, что причин для беспокойства нет и что «случае реальной опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно».

09:30 Российские беспилотники нанесли удар по зданию профессионального лицея в Ржищеве Киевской области

Атака российских дронов произошла в три часа ночи. Спасатели разбирают завалы. По данным национальной полиции Украины, эвакуировано более 200 человек. Погибло трое мирных жителей, семеро ранены, среди них 11-летний ребенок.

09:15 После российской ночной атаки дронов Зеленский призвал не ослаблять давление на Россию

Более 20 иранских смертоностных дронов, а еще ракеты, многочисленные обстрелы. И это только за одну минувшую ночь российского террора против Украины Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово «мир» в Москве, там отдают очередной приказ на такие преступные удары. Успех украинских сил на земле, в небе и в море реально приближает мир. Полное соблюдение санкционного режима против России реально возвращает силу Устава ООН. Глобальное единство способно вернуть глобальную стабильность. Владимир Зеленский, президент Украины

09:00 Британская разведка: вероятно, российское наступление на Бахмут «теряет импульс»

Министерство обороны Великобритании в утренней сводке сообщает, что локальная контратака ВСУ к западу от Бахмута Донецкой области вероятно, «ослабит давление на находящийся под угрозой маршрут украинского снабжения H-32».

Бои вокруг центра города продолжаются, и, по оценке британской разведки, «украинская оборона остается под угрозой окружения с севера и юга». Однако существует реальная возможность того, что «российское наступление на город теряет тот ограниченный импульс, который оно получило, частично из-за того, что некоторые подразделения МО РФ были переброшены на другие направления».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 March 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/21nhXFioD8 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 22, 2023

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