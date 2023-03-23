Минобороны Франции уточнило содержание программ обучения служащих ВВС Украины на французских авиабазах

В пятницу, 20 января, Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил авиабазу 118 в Мон-де-Марсан, где он выступил с программной речью о Вооруженных силах страны.

Французское оборонное ведомство 23 марта уточнило содержание программ, по которым во Франции идет обучение военных летчиков и служащих ВВС Украины: противовоздушная оборона и действия при катапультировании. Минобороны таким образом опровергло и скорректировало ранее опубликованную СМИ информацию, в которой ошибочно увидели указание на подготовку украинских пилотов на французских боевых самолетах Mirage 2000.

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«Мы обучаем во Франции украинские экипажи, в частности, защите "земля-воздух" и выживанию в случае, если их самолет будет сбит, сообщило в четверг Министерство обороны Франции (…) Мы не обучаем украинских летчиков ни пилотированию, ни использованию систем вооружений», — заявил 23 марта на брифинге представитель пресс-службы французского министерства вооруженных сил, генерал Ян Гравет (Yann Gravêthe).

В целом Франция «проводит в течение года специализированное обучение до 1200 украинцев», напомнил генерал Гравет. Кроме того, 150 французских военных инструкторов ежемесячно обучают в Польше до 600 украинских солдат в рамках Миссии военной помощи ЕС Украине (EUMAM Ukraine).

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О чем на самом деле сообщило издание Le Figaro

22 марта французская газета Le Figaro выпустила материал о том, что Франция ведет подготовку военнослужащих Воздушных сил Украины на французских боевых самолетах Mirage 2000. Издание отмечало, что «если будет принято политическое решение, Франция может поставить украинской армии десяток [своих] истребителей». По информации газеты, «уже более полутора месяцев порядка тридцати украинских военных проходят ускоренное обучение на истребителях-бомбардировщиках Mirage 2000 на авиабазах в Мон-де-Марсан и Нанси».

Le Figaro также написала буквально следующее: «Согласно информации министерства обороны, подготовка самих пилотов не началась, идет только подготовка "военного авиационного персонала". Решение было принято перед визитом Владимира Зеленского в Париж 8 февраля».

Газета также писала, что «в определенный момент Париж может поставить Киеву десяток самолетов» французского производства, цитируя слова президента Макрона, сказанные 23 февраля по поводу возможности передачи Киеву Mirage 2000: «Я абсолютно ничего не исключаю». Le Figaro также процитировала свой информированный источник, который отметил: «Франция хочет иметь широкую свободу действий. Если в один прекрасный день будет принято политическое решение [о поставке самолетов], нужно, чтобы пилоты были подготовлены».

Издание также напомнило, что Франция неоднократно оказывалась «в авангарде» среди стран-союзниц Украины в поставках некоторых типов вооружений. Например, самоходных артиллерийских установок с передачей ВСУ гаубиц CAESAR. Своим решением поставить Киеву колесные танки AMX-10RC Париж открыл дорогу к поставкам тяжелой наступательной бронетехники западного производства — танков Leopard и Challenger, БМП Bradley и Marder.

«Европейская правда» и заявление ВВС Украины

Сославшись на публикацию Le Figaro, издание «Европейская правда» написало, что «во Франции уже в течение полутора месяцев происходит обучение украинских пилотов на многоцелевых истребителях Mirage 2000». В сообщении утверждалось, что «ускоренную подготовку на французских истребителях-бомбардировщиках на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси» проходят именно «около тридцати украинских пилотов» (что расходится с содержанием публикации Le Figaro).

После публикации «Европейской правды» представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что информация LeFigaro об обучении украинских пилотов во Франции на самолетах Mirage не соответствует действительности. В эфире «Радио Свобода» он назвал сообщение Le Figaro преждевременным. «Сейчас идет информация о том, что якобы наши пилоты учатся полтора месяца во Франции на самолетах Mirage. Хотел бы сразу опровергнуть, чтобы не было искажений различных фактов», — заявил Игнат.

По его словам, пока ни о поставках Украине «Миражей», ни о подготовке на них летчиков речи не идет. «Проходили во Франции обучение у нас авианаводчики, проходили курсы выживания для авиаторов, но об обучении именно летного состава сейчас речь не идет», — указал Юрий Игнат.

Он также уточнил, что Украине «разные страны предлагают свои площадки для возможного обучения пилотов на тот тип [самолетов]», который может быть избран для передачи Киеву по итогам консультаций стран-союзниц Украины.

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23 марта Словакия передала Украине четыре истребителя МиГ-29. Это первая поставка самолетов Киеву с начала полномасштабной войны. Остальные 9 словацких МиГ-ов отправятся в Украину в ближайшие недели. Кроме Словакии свои самолеты МиГ-29 Украине передаст Польша. 16 марта ее президент Анджей Дуда сообщил, что первая партия — четыре самолета — отправится в Украину «в ближайшие дни».

Украина настойчиво просит у союзников боевые самолеты западного производства. Партнеры никакого решения по этому вопросу пока не приняли. Чаще всего в обсуждениях о возможности таких поставок называют американский F-16. Недавно американские СМИ сообщали, что в США уже находятся два украинских пилота с целью оценки их навыков.

На вооружении ВВС Франции стоит порядка 200 боевых самолетов. Половина из них — это новые самолеты Rafale. Вторая половина — старые Mirage 2000 различных модификаций, которые постепенно заменяются новыми машинами Rafale. Агентство France-Presse источники в Генштабе французских ВВС сообщили, что Франция сейчас располагает некоторым числом «свободных» самолетов Mirage 2000, которые были сняты с вооружения несколько месяцев назад и «еще имеют некоторый боевой потенциал».

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