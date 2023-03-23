Триста девяносто третий день полномасштабного вторжения России в Украину. Онлайн RFI

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23 марта — 393-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

15:10 Парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинцев

Парламент Исландии в четверг проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1922-1923 годов геноцидом украинского народа. Резолюцию поддержали все присутствовавшие на заседании 48 депутатов, это были депутаты от всех партий, представленных в парламенте.

Одобрив сегодня предложение в парламенте, Исландия присоединяется к группе стран, отозвавшихся на призыв Украины и объявивших Голодомор геноцидом украинцев. Другие страны, сделавшие то же самое, включают Соединенные Штаты, Германию, Ирландию и Канаду.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Исландию за принятую резолюцию в Twitter.

10 марта Палата представителей Бельгии признала Голодомор геноцидом украинского народа.

14:55 Финляндия решила передать Украине три танка Leopard 2

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен анонсировал передачу Украине трех танков Leopard 2. Об этом сообщает финское издание MTV. Передача Leopard 2 является частью 14-го пакета военной помощи. Ранее Финляндия уже приняла решение о передаче трех бронированных танков для разминирования на базе Leopard 2, что означает, что в целом Финляндия передаст Украине шесть машин Leopard 2. Кроме того, Финляндия обеспечит Украине обучение, связанное с использованием и обслуживанием танков Leopard 2. Стоимость нынешнего пакета помощи в сфере оборонного оборудования составляет около 161 млн евро. Общая стоимость всех пакетов военной помощи, предоставленных Финляндией Украине, составляет около 910 млн евро.

14:45 Президент Финляндии подписал закон о вступлении страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении страны в НАТО. 1 марта парламент Финляндии одобрил соответствующий законопроект. «За» проголосовали 184 депутата, 7 — «против», также был подан один «пустой голос», еще 7 депутатов отсутствовали.

В мае прошлого года Швеция и Финляндия официально объявили, что подадут заявку на вступление в НАТО. К решению отказаться от прежней политики нейтралитета их подтолкнуло вторжение России в Украину.

Для окончательного вступления стран в НАТО все три десятка государств, входящих в альянс, должны поддержать заявки претендентов. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что обе страны могут быть «приняты в НАТО с распростертыми объятиями», но этот процесс требует единодушия среди 30 существующих членов альянса.

14:30 Международный уголовный суд откроет офис в Украине

Международный уголовный суд (МУС) откроет представительство в Украине, говорится в заявлении генерального прокурора Украины Андрея Костина и представителя МУС Питер Льюис. В четверг было подписано соглашение о сотрудничестве.

«Историческое решение Палаты предварительного производства МУС выдать ордер на арест действующего главы российского государства г-на Путина знаменует собой новый этап в глобальном поиске справедливости», — сказал Андрей Костин. Я твердо верю, что открытие странового офиса МУС в Украине знаменует собой начало новой главы в нашем тесном сотрудничестве с Судом. Это только начало, хорошее начало, и я убежден, что мы не остановимся, пока все виновные в международных преступлениях, совершенных в Украине, не будут привлечены к ответственности, независимо от их политической или военной позиции».

ICC имеет отделение связи в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и семь отделений на местах (Киншаса и Буниа в Демократической Республике Конго, Кампала в Уганде, Банги в Центральноафриканской Республике, Абиджан в Кот-д'Ивуаре, Тбилиси. в Грузии и Бамако в Мали).

14:03 Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонскую область

«Рабочая поездка в Херсонскую область. Село Посад-Покровское, где в результате полномасштабной агрессии России повреждено много домов и объектов социальной инфраструктуры. Говорил с местными жителями об актуальных вопросах и потребностях. Все восстановим, все отстроим. Так же, как и каждый город и село, пострадавшее от оккупантов», – сообщается в телеграм-канале Зеленского.

Зеленский провел координационное совещание по вопросам безопасности и ликвидации последствий российских ударов и заслушал доклад военного командования об оперативной обстановке в области. Президент также вручил государственные награды украинским военным, которые участвуют в обороне Херсонской области. Защитники Херсона подарили Зеленскому часы с изображением герба Украины и карты Крыма, изготовленные из части ствола подбитой российской пушки.

13:40 Йенс Столтенберг: Западным державам еще долго придется вооружать Украину

Владимир Путин не намерен вести переговоры, поэтому западным державам еще долго придется поставлять Украине оружие, заявил в интервью TheGuardian генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Президент Путин не планирует мира, он планирует новую войну», — говорит он, добавляя, что российские мощности по производству оружия увеличиваются и что Москва «обращается к авторитарным режимам, таким как Иран или Северная Корея», чтобы получить еще больше. Поэтому «Необходимость [вооружить Украину] сохранится, потому что это война на истощение», — продолжил генеральный секретарь НАТО, вновь подчеркивая важность промышленного потенциала Запада. В настоящее время эти возможности ниже потребностей украинской артиллерии, но ситуация меняется, сказал он, ссылаясь на достигнутую в понедельник договоренность государств-членов Евросоюза, предусматривающую поставку одного миллиона 155-мм снарядов. «На нашем саммите в Вильнюсе в июле я хочу, чтобы союзники договорились о новом, более амбициозном обязательстве по инвестициям в оборону, согласно которому в нашу оборону должно быть инвестировано не менее 2% ВВП», — добавил Столтенберг.

13:10 Генпрокурор Украины обсудил с главой Европарламента спецтрибунал для Путина

Генпрокурор Украины Андрей Костин встретился с главой Европарламента Робертой Мецолой. Как говорится в сообщении офиса генерального прокурора в Telegram, «Надеемся, что историческое решение Международного уголовного суда относительно ордера на арест Путина, закрепит его статус изгнанника для цивилизованного мира и станет началом международных процессов привлечения руководства государства-агрессора к индивидуальной ответственности».

Во время встречи Костин подчеркнул необходимость создания Спецтрибунала, так как, согласно международному праву, только трибунал, имеющий международный статус, может преодолеть иммунитет действующего президента. Глава Европарламента, в свою очередь, отметила, что Европа «не успокоится, пока Украина не добьется справедливости».

12:55 В Брюсселе 23 и 24 марта проходит заседание Европейского совета

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и председатель Европейского совета Шарль Мишель, 23 марта 2023. AP - Geert Vanden Wijngaert

Канцлер Германии Олаф Шольц перед началом саммита, 23 марта 2023. AP - Olivier Matthys

Главы государств и правительств Евросоюза обсудят «последние события в связи с агрессивной войной России против Украины». Кроме того, на повестке — вопросы «повышения европейской конкурентоспособности», энергетика (включая обсуждение успехов, достигнутых в деле отказа от российских энергоносителей), миграция и плановый разговор о ситуации в еврозоне.

► Снаряды для Украины, газ без России: что еще будут обсуждать на саммите ЕС

12:25 Украинские военные обучались во Франции ПВО

Украинские летчики проходят подготовку во Франции по противовоздушной обороне, а также по выживанию в случае катапультирования на враждебной местности, сообщило в четверг министерство вооруженных сил Франции. С другой стороны, «мы не обучаем украинских пилотов ни пилотированию, ни использованию систем вооружения», — заявил заместитель делегата по оборонной информации и коммуникациям генерал Ян Гравете во время еженедельного брифинга для прессы. Тем самым он опроверг информацию, ранее предоставленную LeFigaro о тренировке на Mirage 2000 украинских пилотов на территории Франции.

Украина просит у западных партнеров современные боевые самолеты. Однако у Франции есть Mirage 2000-C, которые были выведены из эксплуатации несколько месяцев назад и которые, по словам окружения начальника штаба армии французской авиации, «еще имеют небольшой потенциал». Однако для их восстановления потребуется время и несколько месяцев посвятить обучению украинских пилотов.

В целом Франция «обеспечивает специализированную подготовку до 1200 украинцев в течение года», напомнил в четверг генерал Гравет. Кроме того, 150 французских военных будут обучать в Польше до 600 украинцев в месяц в рамках европейской миссии.

12:01 Украина сможет перейти в наступление в Бахмуте «очень скоро»

Продолжающееся истощение российских сил, сражающихся за Бахмут, позволит Украине перейти в контрнаступление в восточном городе «очень скоро», заявил в Telegram командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.

«Очень скоро мы воспользуемся этой возможностью, как делали это в прошлом под Кьин-Харьковом, Балаклеей и Купянском», — сказал он, имея в виду случаи, когда российские войска ранее отступали перед лицом украинских контрнаступлений. Сырский сказал, что российские силы, состоящие в основном из бойцов частной военной компании Вагнера, продолжают попытки захватить Бахмут «любой ценой, несмотря на потери как в живой силе, так и в технике».

11:33 Премьер Испании во время визита в Китай обсудит Украину

Премьер-министр Испании Педро Санчес планирует посетить Пекин на следующей неделе. Ожидается, что он обсудит войну в Украине с китайским лидером Си Цзиньпином. Визит испанского премьера в Китай, вероятно, состоится 31 марта. Санчес поедет в Пекин по приглашению Си Цзиньпина, чтобы отметить 50-летие дипломатических отношений.

CNNотмечает, что правительство США было информировано о поездке Санчеса. Министерство иностранных дел Китая заявило, что не располагает информацией по этому поводу.

11:00 Вадим Скибицкий: Россия сейчас не может провести массированный обстрел чаще двух раз в месяц

Российские войска не способны вести массированные ракетные атаки по Украине чаще двух раз в месяц. Враг имеет проблемы с запасами высокоточных ракет, поэтому уменьшает их использование. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, на конец года россияне могли производить по 20-30 крылатых ракет «Калибр» и «Х-101» ежемесячно, а с «Искандерами» у них гораздо хуже ситуация.

«Нам известно, что россияне намерены удвоить объемы производства всех этих ракет. Но главное их препятствие – это санкции. Именно в этих ракетах большая доля иностранных компонентов. Если санкции будут придерживаться, если за ними будет строгий контроль, то эти планы враг не сможет воплотить», – сказал Скибицкий.

«Мы обращаемся к международному сообществу, чтобы был надлежащий контроль за соблюдением санкций, перекрытие каналов их обхода и применение мер против тех стран, которые помогают России в этом. Это три направления, с которыми сегодня необходимо работать, чтобы не допустить наращивание агрессором производства высокоточного оружия», – добавил он.

По подсчетам ГУР, у россиян осталось 15% от объемов, которые были до начала войны.

10:30 Утром 23 марта по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

В Беларуси в это время был в воздухе российский МиГ-31К, который может нести ракеты «Кинжал». Тревога продолжалась почти 2 часа. В 9:07 сирены начали звучать в Киеве и на Полтавщине. А через несколько минут распространились на всю территорию страны.

Мониторинговый проект «Беларускі Гаюн» сообщил, что в 9:00 с белорусского аэродрома "Барановичи" взлетел истребитель сопровождения, а в 9:02 с аэродрома Мачулищи взлетел МиГ-31К ВКС РФ, который может нести ракеты «Кинжал».

10:15 МАГАТЭ: Ядерная безопасность на ЗАЭС остается в нестабильном состоянии

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции остается угрожающей, постоянные отключения АЭС от внешней сети представляют угрозу ядерной безопасности, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Как пишет The Guardian, в МАГАТЭ отмечают, что крупнейшая атомная станция в Европе нуждается в надежном электроснабжении для работы насосов, циркулирующих воду для охлаждения реакторов и бассейнов с ядерным топливом. По словам Гросси, после российского удара 9 марта АЭС полагалась на одну резервную линию электропередач, которая остается отключенной из-за ремонта. Отсутствие доступа к внешней сети сделает ЗАЭС зависимой от дизельных генераторов.

«Я снова призываю все стороны взять на себя обязательство обеспечить ядерную безопасность и защиту безопасности на станции», – заявил Гросси. Накануне МАГАТЭ заявило об угрозе отключения Запорожской АЭС от последней резервной линии электропередач. Также в МАГАТЭ объявили, что больше не рассматривают возможность создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС.

10:00 Британская разведка: Российские силы несколько улучшили свое положение под Кременной, но в целом больше ориентируются на оборону, чем наступление

Как говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании за 23 марта, с начала этого месяца продолжались тяжелые бои под Кременной, российским силам частично удалось вернуть контроль над территориями. В то же время, отмечают аналитики, на оперативном уровне более похоже, что РФ на этом участке фронта настроена на оборону. «Командование, возможно, опасается, что это один из тех секторов, где Украина может прибегнуть к масштабным наступательным операциям», – отмечает разведка.

(2/5) Russia has partially regained control over the immediate approaches to Kremina town, which was under immediate Ukrainian threat earlier in the year. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 23, 2023

09:40 Один человек погиб в результате российских обстрелов Херсонской области ночью 23 марта

Как говорится в сообщении Херсонской ОВА в Telegram, в течение суток оккупанты совершили 11 обстрелов населенных пунктов Херсонщины. Они выпустили 58 снарядов. Попадания зафиксировали в Херсоне (Корабельном и Днепровском районах) Антоновке, Молодежном и Зеленовке. Кроме того, захватчики обстреляли островную и береговую часть Херсонской городской общины, в частности, дачные участки. Один человек погиб.

09:30 Атака на Ржищев: под завалами нашли 9-го погибшего, операция завершена

Количество погибших в результате атаки россиян на город Ржищев Киевской области возросло до 9 человек – во время разбора завалов спасатели обнаружили тело еще одного человека.

«Общее количество жертв атаки – 9. Поисково-спасательная операция в Ржищеве завершена», – заявил «Украинской правде» спикер ГСЧС Киевской области Виктория Рубан. В ГСЧС добавили, что завалы разбирали почти сутки – работы закончили 00:52 23 марта. Руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов сообщил, что ночью из-под завалов достали тело коменданта общежития, женщины 1966 года рождения. Кроме того, в результате атаки россиян 9 человек пострадали и еще 20 человек обратились в больницу с незначительными травмами.

09:20 В оккупированном Мелитополе утром 23 марта прогремел взрыв

Член оккупационного главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщилв Telegram, что в результате взрыва пострадал полицейский. «В Мелитополе громко. Около 7:40 (по московскому времени – ред.) в разных частях города был слышен громкий взрыв». Позже он сообщил, что в результате взрыва самодельного устройства, который произошел неподалеку от пожарной части, пострадал сотрудник полиции. Пострадавший госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

09:15 ISW: Россия замедляет темпы наступления на Бахмут, но активизировалась в районе Авдеевки

Темпы российских операций вокруг Бахмута замедляются, но российские войска, вероятно, пытаются начать наступление на других направлениях, в частности в районе Авдеевки, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты института отметили, что 21 и 22 марта российские войска осуществили дополнительные незначительные продвижения на юге Бахмута, а украинские силы провели контратаки на юго-западных и северо-западных окраинах города. Украинский Генеральный штаб сообщил 22 марта, что наступательный потенциал российских войск в районе Бахмута снижается. Ранее украинские официальные лица сообщали о меньшем количестве боевых столкновений в самом городе за последние дни.

«Российские силы сейчас увеличивают темпы наступательных операций вокруг Авдеевки с целью окружения населенного пункта. Не исключено, что российские силы делают это за счет операций вокруг Бахмута и наступления вокруг Угледара, которое остановилось», – говорится в отчете ISW. «Похоже, что российские войска стягивают больше боевой мощи в район Авдеевки, что может позволить им увеличить темпы продвижения, хотя 22 марта не было подтверждено никаких российских наступательных действий в этом районе», – заявили также в институте.

09:07 МУС отреагировал на угрозы из-за ордера на арест Путина

Президиум Ассамблеи государств-участников Римского статута заявил о непоколебимой поддержке Международного уголовного суда, в адрес которого прозвучали угрозы из-за выданного ордера на арест президента РФ Владимира Путина. «Президиум выражает сожаление по поводу этих попыток помешать международным усилиям обеспечить ответственность за действия, которые запрещены общим международным правом, – говорится в заявлении пресс-службы МУС, – Мы подтверждаем полное доверие к суду как к независимой беспристрастной судебной институции и повторяем нашу твердую приверженность поддерживать и защищать принципы и ценности, закрепленные в Римском статуте, сохранять его целостность. МУС воплощает наше коллективное обязательство бороться с безнаказанностью за самые тяжкие международные преступления. Мы призываем все государства уважать независимость судов и прокуратуры».

Ассамблея государств-участников Римского статута является руководящим надзорным и законодательным органом Международного уголовного суда. Она состоит из представителей стран, которые ратифицировали этот статут или присоединились к нему.

09:00 Сводка Генерального штаба ВСУ

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