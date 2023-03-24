В Украине откроется постоянное представительство Международного уголовного суда

В Украине вскоре начнет работу представительство Международного уголовного суда (МУС), который ведет расследование военных преступлений России на украинской территории и выдал ордер на арест главы РФ Владимира Путина. Соглашение об открытии бюро МУС в Киеве подписано в ходе визита в Гаагу генпрокурора Украины Андрея Костина.

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24 марта украинский генпрокурор встретился в Гааге с прокурором МУС Каримом Ханом. В сообщении о встрече Андрей Костин подчеркнул: «Украина высоко ценит колоссальную работу, которую проводит МУС и офис прокурора Карима Хана для привлечения к ответственности виновников международных преступлений», назвав результаты этой работы «выдающимися и символическими».

Накануне в Гааге Андрей Костин и секретарь Международного уголовного суда Питер Льюис подписали соглашение об открытии представительства МУС в Украине.

«Это только начало, но весомое начало. Убежден, мы не остановимся, пока все виновные в международных преступлениях, совершенных против Украины, не будут привлечены к ответственности. Включая высшее военно-политическое руководство преступного режима РФ», — заявил в четверг украинский генпрокурор Андрей Костин.

🎥 #Ukraine and #ICC sign an agreement on the establishment of a country office

📖 Press release: https://t.co/rE6avBxg9b pic.twitter.com/wHdelakFJm — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 23, 2023

В тот же день в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал соглашение об открытии бюро МУС в Киеве: «Этот шаг позволит международной юстиции еще более активно расследовать преступления российских военных на украинской земле». Зеленский также поблагодарил команду МУС и всех зарубежных партнеров, помогающих в расследовании преступлений РФ против украинцев.

Международный уголовный судимеет свое представительство при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, а также офисы в Демократической Республике Конго, Уганде, Центральноафриканской республике, Кот-д’Ивуаре, Мали и в Грузии.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордеры на арест российского президента Владимира Путина и его подчиненной, детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ордер выдан по подозрению в депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию. В МУС имеют «разумные основания» полагать, что глава РФ несет личную ответственность за это военное преступление.

Незадолго до объявления Путина в розыск в 123 странах, связанных Римским статутом (договором) о создании МУС, издание The New York Times сообщало о «двух делах», которые орган международного правосудия готовится возбудить по военным преступлениям РФ в Украине. Помимо дела о депортации украинских детей в публикации сообщалось о деле по фактам нанесения преднамеренных ударов по гражданской инфраструктуре.

Работу в Украине по собору доказательств российских военных преступлений МУС начал еще весной 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ. Прокурор МУС Карим Хан побывал в Украине в марте, затем в страну прибыла из Гааги внушительная команда следователей и экспертов.

Международное расследование ведется скоординированными усилиями самой Украины, МУС, стран-участниц совместной следственной группой JIT (создана весной 2022 года Украиной, Польшей и Литвой, позже к ней присоединились Эстония, Латвия, Словакия и Румыния) и Евроюста (агентства ЕС по судебному и прокурорскому сотрудничеству).

Евроюст ведет общую Базу данных по международным доказательствам преступлений (CICED), совершенных в ходе войны РФ против Украины. Информация туда поступает от национальных органов правосудия. Эта база обеспечивает централизованное хранение и анализ данных, а также обмен ими между вовлеченными в расследование сторонами.

В начале лета 2023 года в Гааге также начнет работу Международный центр по судебному преследованию за преступление агрессии против Украины. Он объединит прокуроров разных стран для сбора доказательств и подготовки обвинений в отношении руководства государства-агрессора.

Преступление агрессии не входит в юрисдикцию Международного уголовного суда, который преследует за военные преступления, преступления против человечности и акты геноцида.

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