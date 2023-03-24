Триста девяносто четвертый день полномасштабного вторжения России в Украину. Онлайн RFI

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Под Бахмутом, март 2023 года.

24 марта — 394-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

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10:22 «Ведомости»: в российских вузах начали готовить психологов для реабилитации вернувшихся с боевых действий

9:53 СБУ: В Украине арестовали активы жены Виктора Медведчука на сумму около 12 млн долларов

По сообщению СБУ, речь о судебном решении изъять 6,8% акций ПАО «Электрометаллургический завод „Днепроспецсталь“» в Запорожье, которыми жена Медведчука Оксана Марченко владеет через три офшорных компании.

В Украине Марченко подозревается в финансировании российских группировок.

9:32 Reuters: Европейский центральный банк попросил Raiffeisen Bank уйти с российского рынка

По информации агентства, ЕЦБ потребовал от австрийской банковской сети Raiffeisen Bank International закрыть бизнес в России. После начала войны Raiffeisen Bank остается одним из немногих западных банков на российском рынке.

Анонимный агентства сообщил, что требования к банку появились после того, как некий американский чиновник во время своего визита в Австрию выразил обеспокоенность по поводу деятельности Raiffeisen в России.

Речи о немедленном сворачивании деятельности не идет, пишет Reuters, от банка потребовали план ее сокращения. По данным журналистов, Raiffeisen такой план представлять пока не планирует.

9:15 Датское энергетическое агентство заявило об обнаружении неизвестного объекта рядом с поврежденным газопроводом «Северный поток»

В заявлении организации отмечается, что предмет не представляет угрозы безопасности:

С целью дальнейшего выяснения природы объекта датские власти решили извлечь объект при содействии датской обороны. В связи с этим Датское энергетическое агентство пригласило владельца трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции. В настоящее время Датское энергетическое агентство ожидает ответа от компании Nord Stream 2 AG, прежде чем приступить к операции. Соответствующие органы будут предоставлять дополнительную информацию по мере возможности.

9:07

8:57 Из утренней сводки Генштаба ВСУ:

За минувшие сутки российские силы нанесли 37 авиационных и четыре ракетных удара, в том числе по Краматорску. Они совершили 82 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Российские силы наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Украинские военные отбили 79 атак.

Продолжается штурм Бахмута. ВСУ отбили атаки в следующих районах: Орехово-Васильевка, Богдановка и Предтечино Донецкой области.

Российские силы безрезультатно наступали в направлении населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские военные продолжают обороняться и вести интенсивные обстрелы.

ВС РФ решили увеличить количество койко-мест в госпиталях на временно захваченной территории Луганской области.

С 17 по 21 марта из-за некачественного медицинского обеспечения выросла смертность среди российских военных, которые получили тяжелые ранения.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян, а ракетные войска и артиллерии поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники ВС РФ, зенитно-ракетный комплекс и два склада горюче-смазочных материалов.

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