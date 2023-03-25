Путина – под трибунал, Си – на встречу: какие пожелания выразил Зеленский в интервью японской газете

Владимир Зеленский рассказал в интервью самой популярной японской газете Yomiuri Shimbun о перспективах украинского наступления, о китайском «мирном плане», о возможности встречи с Си Цзиньпином, и о том, что намерен добиваться привлечения Путина к ответственности.

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Зеленский дал эксклюзивное Yomiuri Shimbun 23 марта — в поезде, возвращавшемся в Киев из Херсона.

«Президент, на которого было совершено множество покушений, находился под чрезвычайно строгой охраной», — отметило японское издание, подчеркнув, что Зеленский «не выказывал никаких признаков усталости, несмотря на опасное посещения линии фронта», и «в течение 58-минутного интервью говорил без умолку, не выпив ни капли воды».

«Президентский поезд выглядит так же, как и поезда, в которых ездят обычные пассажиры. Г-н Зеленский сказал, что ему не нравится особое отношение. Не зная, что в поезде едет президент, во время временной остановки к нам подошел торговец», — также рассказала газета, подчеркнув, что хоть «поезд был замаскирован под гражданское транспортное средство, но вокруг перемещалась целая толпа охранников».

Больше всего времени в интервью было уделено просьбам о дальнейшей помощи Украине со стороны Японии; Зеленский выразил большие надежды на роль этой страны в качестве председателя Большой семерки (G7).

«Когда мы говорим об обновлении Украины, особенно сейчас, для быстрого плана восстановления, нам нужно лидерство Японии», — добавил он. По его словам, он особенно надеется на гражданскую поддержку и экономическое сотрудничество с японской стороной. И поблагодарил Японию за уже оказанную значительную поддержку, а также за то, что она была «одной из первых» стран, которые ввели санкции в отношении России за развязывание полномасштабной войны. (К слову, во вторник президент Украины принимал в Киеве премьер-министра Японии Фумио Кисиду).

Президент Зеленский принимает в Киеве премьер-министра Японии Кисиду. 21.03.2023 AFP - HANDOUT

Относительно Китая, который призывает к мирным переговорам, Зеленский заявил, что не получил никакого конкретного предложения.

Зеленский скептически отнесся к «мирному плану» Китая из 12 пунктов, призывающему к прекращению огня и мирным переговорам между Россией и Украиной (без всяких упоминаний о том, что российские оккупанты должны покинуть всю украинскую территорию — Прим. RFI), заявив, что «уважение суверенитета и территориальной целостности» должно быть на первом месте. И предложил сотрудничать по выдвинутой им самим минувшей осенью на саммите G20 «формуле мира». (К слову, в поддержку этой формулы выступают практически все западные союзники Украины, включая Францию — Прим. RFI).

«Я не получал от Китая предложения о посредничестве. Я не получал предложения о встрече», — добавил украинский лидер, поведав также, что «по дипломатическим каналам давал прямые сигналы» о желании «поговорить с лидером Китая».

Президент Украины еще раз подчеркнул, что его стране требуется дополнительная поддержка вооружениями, включая, в первую очередь, боеприпасы и истребители. (Напомним, что если США и европейские страны решили предоставить M1 Abrams (основной танк американской армии) и немецкие танки Leopard 2, то предоставление самолетов, необходимых, в том числе, для прикрытия танков, затягивается — Прим. RFI.).

Признавая, что военная ситуация на востоке Украины «не очень хорошая», Зеленский повторил, что причиной этого является как раз «нехватка боеприпасов». Российские войска ежедневно расходуют (их) примерно в три раза больше, чем украинская армия, и «мы ждем поступления боеприпасов от наших стран-партнеров», — сказал он. (Напомним, на этой неделе Евросоюз утвердил амбициозный план о поставке 1 миллиона боеприпасов для Украины в течение года — Прим. RFI).

Зеленский подчеркнул, что ВСУ и страны-партнеры продолжают готовить украинских солдат, чтобы переломить ситуацию на фронте, и сказал, почему наступление все еще не началось: «Мы пока не можем начать. Без танков, артиллерии и (достаточного количества) HIMARS мы не можем отправить наших храбрых солдат на фронт», — сказал он, подчеркивая серьезную нехватку оружия.

«Если есть политическая воля, можно найти способы помочь нам. Мы находимся в состоянии войны и не можем ждать», — подчеркнул украинский лидер.*

Комментируя выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента РФ Путина по подозрению в военных преступлениях, Зеленский сказал: «Ясно, что он виновен. Поэтому Украина не может идти на компромисс». И подчеркнул, что намерен добиваться привлечения Путина к ответственности.

Зеленский назвал Путина «убийцей» и сказал, что российские войска «убивали, насиловали, забирали и уничтожали все» на оккупируемых ими территориях.

В конце февраля, к годовщине войны, Украина представила Генеральной Ассамблее ООН резолюцию, принятую большинством голосов, в которой говорилось о необходимости «расследования и судебного преследования» серьезных преступлений, связанных с агрессией России. Теперь ожидается, что Украина представит Генассамблее резолюцию о создании специального трибунала для рассмотрения дел об агрессии, напомнила Yomiuri Shimbun.

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