Триста девяносто пятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Волонтеры и кинологи ищут тела убитых российских и украинских солдат под Харьковом. 24 марта 2023 г.

25 марта наступил 395-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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09:47 Bloomberg: Кремль отказался от планов наступления этой весной и сосредоточится на сдерживании ВСУ

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что Россия приняла такое решение после того, как не смогла завоевать значительных позиций, и решила сосредоточиться на сдерживании контрнаступления ВСУ, которое, как ожидается, вскоре начнется.

За последние месяцы России не удалось захватить ни одного крупного города. Однако Путин дал понять, что Россия настроена на затяжную войну.

Кроме того, Кремль попытается набрать в этом году до 400 тысяч контрактников, чтобы пополнить свои ряды и избежать второй волны мобилизации накануне предвыборной кампании Путина 2024 года. Bloomberg отмечает, что «цель привлечь 400 тысяч контрактников в этом году, скорее всего, нереалистична. Это примерно равно общей численности профессиональных войск, которые имела Россия до начала вторжения».

Украина тем временем планирует начать масштабное контрнаступление в ближайшие месяцы с военными, прошедшими обучение в Европе и США, и с использованием недавно поставленных танков, бронемашин и другого вооружения.

09:22 Украина не может начать контрнаступление из-за нехватки вооружений и боеприпасов

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun.

«Мы ждем поступления боеприпасов от наших партнеров. Мы пока не можем начать [контрнаступление]», — сказал Зеленский. По его словам, российские силы ежедневно используют втрое больше боеприпасов, чем ВСУ.

Помимо боеприпасов украинская армия ожидает поставки тяжелой техники и истребителей.

09:05 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

Главное:

За прошедшие сутки армия РФ нанесла 50 авиационных и 11 ракетных ударов, совершила 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре, погибли мирные люди.

Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. ВСУ отразила 59 атак противника.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Диброва, Белогоровка и Спорное.

В Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, а также в районах Орехово-Василовки, Богдановки, Ивановского и Ступочек Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Маринка, Новомихайловка и Угледар.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

ВСУ сбили вражеский вертолет Ми-24 и шесть БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения противника, два зенитно-ракетных комплекса, состав боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и две станции радиоэлектронной борьбы.

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