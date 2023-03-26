Триста девяносто шестой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Украинские военнослужащие складывают государственный флаг над гробом своего товарища Андрея Нешодовского во время траурной церемонии в Киеве. 25.03.2023

26 марта — 396-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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11:15 В Ростовской области предложили привлекать детей к производству окопных свечей и маскировочных сеток

Депутат законодательного собрания Ростовской области от КПРФ Татьяна Иващенко предложила привлекать школьников к «добровольному труду» для нужд войны против Украины: например, для изготовления окопных свечей и маскировочных сетей. Причем — без согласия родителей.

«Когда мы говорим, что школа должна спросить у родителя, можно ли вовлечь ребенка в социально значимый труд — привлечь к изготовлению сетей, окопных свечей для фронта, — мы о чём говорим? Родители не доверяют школе? Мы все-таки должны вернуться к той системе, когда родители доверяют школе, которая выполняет государственный заказ и послание президента», — заявила депутат на заседании заксобрания Ростовской области.

«[Дети] тяжелее тряпки для доски не поднимают до 11-го класса. А потом им приходится через три года вытаскивать своего друга с поля боя. Это неправильно, на мой взгляд. Мы должны выйти с инициативой», — добавила коммунистка, которую цитирует канал ASTRA.

Спикер заксобрания Ростовской области Александр Ищенко дал поручение своему заму «проработать идею», сообщили местные СМИ.

10:40 Генеральный штаб Северной Македонии одобрил передачу Украине 12 вертолетов Ми-24

Об этом сообщила министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская в эфире телеканала Alsat.

Как уточняет канал «Украина сейчас», эти вертолеты Македония купила у Украины в 2001 году. Четыре из них прошли модернизацию и адаптированы для взаимодействия с силами НАТО, а также пол

учили новую авионику, позволяющую использовать систему ночного видения Aviators. Также добавлены современная система навигации и инфракрасное освещение.

Украинский Ми-24 во время боя в Донецкой области. 18.03.2023 AP - Evgeniy Maloletka

Теперь, после того, как решение о передаче вертолетов принял Генштаб, его должно утвердить правительство Македонии.

10:25 Силы обороны и безопасности Украины: в результате ночных российских обстрелов убиты пятеро украинских мирных жителей

10:00 Залужный поздравил нацгвардейцев Украины

26 марта — день Национальной гвардии Украины. С этим днем их поздравил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. «Честь, мужество, закон — это те понятия, которые объединяют всех нацгвардейцев. Но за вами-не только правопорядок и безопасность. Ежедневно на поле боя вы совершаете подвиги, демонстрирующие то, что верность присяге и украинскому народу — это не просто пустые слова. Проявляете незаурядную стойкость и отвагу. Ценой собственной жизни боритесь за свободу для каждого украинца. С Вооруженными Силами Украины, с первых дней российской агрессии, вы героически сражаетесь на самых сложных участках фронта», — заявил главком ВСУ. И отметил: «Именно благодаря нашему единству и преданности Родине — мы непобедимы».

Как отмечает УНИАН, в обязанности нацгвардии входит: защита важных государственных объектов и специальных грузов; пресечение деятельности преступных и террористических группировок; участие в антитеррористических операциях; охрана общественного порядка.

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