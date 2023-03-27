В оккупированном Россией Мелитополе прогремело несколько взрывов: что известно

Война

Несколько взрывов прогремело в оккупированном Россией Мелитополе, сообщают как законные украинские, так и поставленные РФ оккупационные власти города.

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Законный мэр Мелитополя Иван Федоров утром в понедельник сообщил в своем телеграм-канале о взрывах в Мелитополе в районе казарм российских военных. По его словам, пострадало здание, в котором базировались российские «силовые структуры».

Позднее эфире национального телемарафона Федоров сказал, что взрывы раздались в зданиях, где российские военные обустроили т.н. «администрацию» спецслужбы «МГБ», и в общежитии, где дислоцировались российские военные. Его слова приводит «24 Канал».

По словам мэра, очевидцы видели, как из общежития выбегали российские военные.

Это далеко не первый случай мощных взрывов в оккупированном Мелитополе, а также в его окрестностях.

Что заявляют оккупационные власти?

Оккупационные власти настаивают, что был обстрел «гражданских объектов» со стороны ВСУ. Они заявляют, что в результате «артиллерийского удара» один из корпусов местного коллежда полностью разрушен, также повреждено соседнее здание студенческого общежития, гараж и жилое здание.

Во время обстрела в колледже шли занятия, утверждает член назначенной РФ «администрации» Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, оттуда эвакуировали студентов, еще 46 человек эвакуировали из общежития МГУ им. А.С Макаренко.

Рогов написал, что четверо пострадавших в результате этого обстрела были госпитализированы.

По утверждению Рогова, «артиллерийский» обстрел производился, предположительно, из города Орехов, расположенного примерно в 100 километрах от Мелитополя.

Оккупационные власти ранее объявили Мелитополь «столицей Запорожской области»

В начале марта 2023 года оккупационные власти в части Запорожской области, подконтрольной РФ, обнародовали указ, провозглашающий Мелитополь «столицей» региона. Региональный центр — город Запорожье — не был захвачен РФ и остается под контролем Украины.

В британской разведке увидели в этом объявлении альтернативной «столицы» признание со стороны Москвы того, что ранее запланированные более крупные цели ее вооруженным силам вряд ли удастся захватить в ближайшем будущем.

Запорожская область — одна из четырех областей, претензии на аннексию которой президент РФ Владимир Путин заявил в конце сентября 2022 года. Ни одну из четырех областей Украины (ни Херсонскую, ни Запорожскую, ни Донецкую, ни Луганскую) российские войска к тому моменту не контролировали полностью, а с тех пор Украина отвоевала провобережье Херсонской области и часть Николаевской области, которая была захвачена РФ.

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