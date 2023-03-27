Триста девяносто седьмой день войны России против Украины. Онлайн RFI

Онлайн

27 марта — 397-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Реклама Читать далее

►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

13:40 Силы РФ нанесли удар по Славянску: не менее двух человек погибли, 29 ранены

Глава администрации Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что в этот понедельник утром около 10.30 российские силы нанесли удар двумя ракетами С-300 по центру Славянска.

Сперва сообщалось об одном погибшем и 25 раненых. В 12.30 Кириленко сообщил о 2 погибших и 29 получивших ранения.

Глава обладминистрации уточнял, что ударами разрушены административные и офисные здания, 5 многоэтажек и 7 частных домов.

Видео с места удара опубликовал президент Владимир Зеленский.

13:10 Белорусское телевидение: после размещения российского ядерного оружия республика станет «ядерной державой»

Об этом в эфире рассказал один из наиболее известных провластных белорусских телеведущих Григорий Азаренок. По его словам, « государство, обладающее возможностью в случае нападения на его территорию ответить тактическим ядерным оружием».

«Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат и восхождение чумного гриба на польском болоте. И так свершится потаенное! Не суйтесь, панове, ибо облучим!», — объявил ведущий в эфире.

Ранее Азаренко уже был известен спорными заявлениями - к примеру, что белорусский правитель Александр Лукашенко является самым сильным политическим лидером на европейском континенте.

Напомним, Россия объявила о планах разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси на прошлой неделе. Ряд стран объявили Москву в попытке «ядерного запугивания» и пригрозили новыми санкциями. О передаче Беларуси ядерного оружия речи не идет, заверили в Москве.

12:30 Власти Украины закрыли въезд в Авдеевку Донецкой области из-за «опасной ситуации»

Как сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, согласно приказу Авдеевка попала в так называемую «красную зону». В город теперь не могут попасть ни журналисты, ни волонтеры. Ранее СМИ сообщали, что из Авдеевки эвакуируют сотрудников местных коммунальных предприятий, а жителей призывали уехать. Не исключали власти Украины и отключения там мобильной связи.

Авдеевка — город в Донецкой области, который находится на границе с зоной, подконтрольной российским войскам. Британская разведка 20 марта сообщала, что этот населенный пункт может стать «вторым Бахмутом»: войска РФ пытаются окружить город и ставят линии снабжения украинских военных под угрозу.

12:00 Издание «Проект» рассказывает о возвращении цензуры в научную сферу после 24 февраля

11:40 В Кремле объявили, что не будут отказываться от размещения тактического ядерного оружия в Беларуси из-за санкций

Как сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле не будут обращать внимания на новые санкции, которые, как заявили представители международного сообщества, могут последовать после размещения в Беларуси тактического ядерного оружия.

«На планы России такая реакция, безусловно, повлиять не может. Президент все объяснил в своем заявлении, которое он сделал в интервью в субботу. К этому добавить нечего», — заверил Песков журналистов. Его слова приводит «Интерфакс».

10:50 Командующий сухопутных войск ВСУ Сырский вновь посетил Бахмут

Как сообщает Military Media Center, генерал-полковник ВСУ Александр Сырский посетил Бахмут — город на Донбассе, который в последние месяцы стал местом одних из самых тяжелых боев с начала российского вторжения.

«Продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут. Ситуация стабильно сложная. Враг несет значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия. Наши защитники в сверхтяжелых условиях героически сдерживают вражеское нашествие и не оставляют врагу шансов реализовать свои замыслы», — передает слова Сырского Military Media Center (цитата по УНИАН).

Сырский отметил, что оборона Бахмута обусловлена «военной необходимостью» и основывается на грамотном использовании защитных возможностей города. Ранее СМИ сообщали, что украинские военные примут решение отступить из Бахмута под натиском российских войск, в том числе наемников из «ЧВК Вагнера».

Немецкий таблоид Bild сообщал, что решение не оставлять город противнику было принято под давлением Владимира Зеленского, тогда как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный настаивал на отступлении.

10:15 В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции «ДНР» Михаила Москвина

Об этом сообщают источники журналистов в силовых структурах.

Автомобиль Москвина взорвался «в нескольких метрах от него», мужчина получил контузию, отмечается в сообщении российского государственного СМИ.

Ранее о взрыве автомобиля в городе, оккупированном РФ, сообщали украинские журналисты.

10:10 МВД России объявило в розыск командира «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу МВД. По какой именно статье разыскивается Капустин, не говорится.

По версии ФСБ, Капустин является одним из основателей РДК и организатором нападения на село в Брянской области в марте 2023 года. Тогда, согласно официальным данным российской стороны, погибли два человека, а еще двое, в том числе ребенок, получили ранения.

09:59 Владимир Зеленский встретился с послом доброй воли ЮНИСЕФ актером Орландо Блумом

Об этом говорится в сообщении главы офиса президента страны Андрея Ермака. Уточняется, что Блум в ходе визита посетил Киев, Ирпень и село Демидов — последнее было затоплено жителями для остановки наступления армии.

Together with President @ZelenskyyUa and the team held a meeting with the British actor, @UNICEF Goodwill Ambassador Orlando Bloom.



We are grateful to Orlando Bloom for supporting humanitarian aid and infrastructure reconstruction projects for 🇺🇦 children. pic.twitter.com/1cLTZCeCis — Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 27, 2023

09:52 Британская разведка: украинские дроны, вероятно, продолжат атаки на Черноморский флот

Как говорится в ежедневной сводке британской военной разведки, Украина продолжит использовать морские дроны для совершения атак по Черноморскому флоту России. Именно он нередко используется для нанесения ракетных ударов по территории страны.

«Сообщается, что 22 марта 2023 года не менее трех морских и один воздушных дронов попытались нанести удар по российской военно-морской базе Севастополь в оккупированном Крыму. Согласно сообщениям из открытых источников, один дронам был остановлен оборонительными бонами, а два были уничтожены в гавани. Российские официальные лица заявили, что ни одно российское судно не пострадало. В результате предыдущей атаки дронов на Севастополь 29 октября 2022 года были повреждены тральщик «Иван Голубец» и фрегат «Адмирал Макаров». Несмотря на то, что новые атаки, вероятно, не нанесли ущерба никаким военным объектам, угроза атаки дронов, вероятно, продолжает сдерживать действия российского Черноморского флота».

09:45 В подконтрольном РФ Маруиполе прогремел мощный взрыв

Об этом говорится в телеграм-канале советника мэра города Петра Андрющенко, который находится вне города из-за российской оккупации.

По словам Андрющенко, речь идет о взрыве в районе рынка Бахчиванджи в Приморском районе. Инцидент произошел около восьми утра.

«По предварительной информации, взорвалась машина одного из командиров оккупантов», — заявили впоследствии в Мариупольском городском совете, отмечает УНИАН.

Источники украинских СМИ пока не сообщают о пострадавших или погибших в результате взрыва.

Напомним, Мариуполь в первые дни войны стал одной из главных целей российской армии. В результате город был разрушен практически полностью. В марте 2023 года Маруиполь посетил президент РФ Владимир Путин.

09:35 Институт изучения войны: Владимир Путин по-прежнему верит, что ему удастся завоевать Украину

Как говорится в очередном отчете американского Института изучения войны, который собирает и анализирует открытую информацию о нападении РФ на Украину, Владимир Путин все еще уверен в достижении «полной победы».

«Исходы войн часто фактически определяются на поле боя в ходе переговоров, которые лишь подтверждают военные реалии. Путин, вероятно, живо помнит один такой пример — Вторую мировую войну в Европе. Путин инициировал нынешнюю войну и является ключевым игроком, который должен решить, что он не может достичь своих целей с помощью военной силы и вместо этого должен участвовать в урегулировании конфликта путем переговоров, если война должна закончиться таким образом. Война будет продолжаться до тех пор, пока Путин считает, что он может навязать Украине свою волю, воюя или сломив волю украинцев к войне после того, как Запад бросит их», — считают аналитики.

По мнению аналитиков, военные неудачи России в Украине этой зимой не заставили Владимира Путина прийти к выводу, что РФ не в состоянии одержать победу на поле боя. Напротив, власти продолжают наращивать военное производство и прибегают в схемам «скрытой» мобилизации.

«Путин продолжает давать понять словом и делом, что он еще не пришел к такому выводу, несмотря на неудачи его основных военных усилий этой зимой».

Один из шансов для Украины - добиться серьезных успехов в ходе контрнаступления этой весной. Но и такой исход событий может не дать Путину понять, что попытки победить в этой войне тщетны, и он, вероятно, продолжит сражаться «до дня своей смерти», уверены в ISW.

09:25 «Для упрощения навигации пассажиров»: Киевское направление Московской железной дороги переименуют в Калужское

Как пишет ТАСС со ссылкой на департамент транспорта Москвы, власти города решили назвать четвертый Московский центральный диаметр Калжуско-Нижегородским, а не Киево-Горьковским. Участок Киевского направления МЖД будет так же назван Калужским, отмечается в сообщении СМИ.

Как заявили в департаменте транспорта, это было сделано для удобства пассажиров — акцент решили сделать на городах в ближайших регионах, ведь речь идет о пригородных, а не внутрироссийских перевозках.

«В ведомстве не уточнили, будет ли переименовано Горьковское направление железной дороги (линия от Курского вокзала до Владимира) в Нижегородское. Инициативы о переименовании Киевского вокзала и площади в дептрансе не обсуждают», — пишет городское издание MSK1

09:10 Утренняя сводка Генерального штаба ВСУ. Главное:

За прошедшие сутки противник нанес два ракетных и 23 авиационных удара, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

РФ сосредотачивет основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - отражены более 60 атак противника.

Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который содержат наши защитники, а также в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения вражеских войск.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы и состав боеприпасов врага.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться