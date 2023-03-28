Снаряды и ПВО: глава минобороны Франции уточнил детали срочной военной помощи Украине

С конца марта Франция удваивает ежемесячный объем поставок Украине 155-милиметровых снарядов до 2000 единиц. «Очень скоро» Киеву передадут ранее обещанный зенитно-ракетный комплекс SAMP/T Mamba франко-итальянского производства. Франция также увеличит специальный фонд, выделенный Украине для прямых закупок вооружений у производителей. Об этом 28 марта в интервью изданию Le Figaro сообщил французский министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

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Некоторые детали срочной военной помощи, которую Париж в данный момент продолжает оказывать Киеву, Лекорню раскрыл в совместном интервью с министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром. Эту «перекрестную» беседу с министрами Le Figaro общим вопросам оборонной политики страны в условиях войны РФ против Украины.

Себастьен Лекорню сообщил, что «очень скоро» украинская армия получит зенитно-ракетный комплекс SAMP/T Mamba франко-итальянского производства. Решение о поставке этого комплекса ПВО и ПРО средней дальности, способного сбивать баллистические ракеты, было согласовано Францией и Италией в феврале. Для обещанной Украине одной батареи SAMP/T Mamba две страны также заказали 700 ракет Aster. Французский министр обороны напомнил Le Figaro, что стоимость передаваемого Киеву комплекса оценивается в «сотни миллионов евро».

В интервью Себастьен Лекорню также сообщил, что вместе с премьер-министром Элизабет Борн работает над вопросом увеличения специального финансового фонда, который Франции предоставила Украине для прямых закупок вооружений и оснащения у производителей. По словам министра, первоначально выделенные средства — 200 миллионов евро — Киев уже использовал.

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Себастьен Лекорню также напомнил об усилиях, которые прилагают союзники Украины для решения проблемы обеспечения ВСУ боеприпасами в условиях превосходства РФ по объемам артиллерийских арсеналов. В рамках общих усилий Франция «уже с конца марта удвоила собственные поставки 155-милиметровых снарядов» Украине. Правда, речь в данном случае идет лишь о 2000 снарядов натовского калибра в месяц.

Недавно Европейский союз выделил 1 миллиард евро для поставки Украине 1 миллиона снарядов в течение года. Речь идет об оплате немедленных поставок боеприпасов из арсеналов европейских стран. Украинский министр обороны Алексей Резников заявлял, что ВСУ необходимо дополнительно до 100 тысяч снарядов ежемесячно для эффективного противостояния силам РФ. В феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принавал, что Киев использует больше боеприпасов, чем на данный момент производит военная промышленность стран альянса, говоря о необходимости резкого наращивания мощностей ВПК.

Агентство France-Presse напоминает, что во Франции снаряды производит оборонный концерн Nexter(который также производит бронетехнику и артиллерийские установки, в том числе САУ CAESAR). Ежегодный объем выпускаемых 155-мм боеприпасов концерн намерен утроить по сравнению с довоенными — до 150 000 единиц. Правда, лишь в течение ближайших двух лет, отмечает AFP.

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