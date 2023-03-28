ОНЛАЙН

Триста девяносто восьмой день войны России против Украины. Онлайн RFI.

28 марта — 398-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Реклама Читать далее

В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

11:20 Белорусский МИД объяснил размещение российского ядерного оружия

В заявлении министерства иностранных дел, которое цитирует государственное агентство «Белта», Беларусь объясняет свое решение разместить у себя российское тактическое ядерное оружие: «Беларусь подвергается беспрецедентному политическому, экономическому и информационному давлению со стороны США, Великобритании и их союзников по НАТО, а также государств Европейского союза». Поэтому «Беларусь предпринимает вынужденные ответные действия по укреплению собственной безопасности и обороноспособности». В заявлении МИД также говорится, что Минск не будет иметь контроля над этим оружием и что его размещение «ни в коей мере не противоречит статьям I и II Договора о нераспространении ядерного оружия».

10:45 За минувшие сутки россияне били по территории 9 областей Украины, во время обстрелов погибли 8 мирных жителей

Об этом сообщает MilitaryMediaCenter. «По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 9 областей Украины». Сообщается, что в результате обстрелов погибли 8 и были ранены 66 человек. Всего из различных видов вооружения обстреляно 124 населенных пункта, поражено 76 объектов инфраструктуры.

10:20 Франция удвоит поставки снарядов в Украину и поставит зенитно-ракетные комплексы SAMP/T

Франция удвоит количество 155-мм снарядов, поставленных Украине, заявил министр вооруженных сил Себастьян Лекорню в интервью Le Figaro. Париж «поставит сухопутную технику, необходимую для контрнаступления Украины: таким образом, мы удваиваем поставки 155-мм снарядов, чтобы с конца марта довести их до 2000 в месяц», — сказал он.

155-мм снаряды, в частности, используются французскими орудиями «Цезарь» или немецкими Pzh 2000 и имеют дальность до 40 километров.

В феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что Киев использует больше боеприпасов, чем может произвести Североатлантический союз, что «подвергает давлению» оборонные запасы и промышленность Запада. С тех пор Европейский союз решил выделить два миллиарда евро на поставку Украине одного миллиона снарядов. Поэтому производителям оборонной продукции рекомендуется увеличивать свои производственные мощности и сокращать сроки поставки.

Компания Nexter, производящая 155-мм снаряды во Франции, планирует в 2025 году производить 150 000 снарядов в год, что в три раза больше, чем до начала конфликта. Президент Эммануэль Макрон должен впервые собрать оборонных промышленников в Елисейском дворце во вторник, чтобы подвести итоги перехода к этой «военной экономике».

По словам Себастьяна Лекорню, Париж также «очень скоро» поставит обещанную Украине систему ПВО SAMP/T, которая «представляет собой стоимость в несколько сотен миллионов евро». «И мы прорабатываем с премьер-министром Элизабет Борн пополнение фонда поддержки Украины, которого хочет президентское большинство в Национальном собрании, из которых 200 миллионов уже выделены полностью», – сказал он. Украина смогла использовать этот фонд для покупки оборудования французских производителей.

10:00 В Минобороны Украины официально подтвердили прибытие Challenger 2

В Министерстве обороны Украины официально подтвердили, что британские танки Challenger 2 прибыли в Украину. Об этом сообщила в понедельник агентству AFP пресс-секретарь Минобороны Ирина Золотарь. «Они (танки Challenger 2, – ред.) уже в Украине», – сказала Золотарь, не предоставив других подробностей.

Во вторник утром министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал видео с британскими танками в Украине.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the 🇬🇧 people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023

09:50 Москва анонсировала испытания ПКР в Японском море

Военно-морской флот России провел испытания противокорабельной ракеты по условной цели в Японском море, сообщило во вторник Минобороны России. «В акватории Японского моря ракетные корабли Тихоокеанского флота произвели пуск крылатых ракет «Москит» по условной морской цели противника», — говорится в сообщении ведомства. По его словам, в учениях принимали участие два корабля. «Цель, находящаяся на расстоянии ста километров, была успешно поражена прямым попаданием двух крылатых ракет «Москит», — добавили в министерстве, уточнив, что ВВС ВМФ осуществляли контроль «за безопасностью проведения боевого учения».

Учения Тихоокеанского флота России проходят через неделю после визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Украину. На прошлой неделе, когда премьер-министр Японии начал свой визит в Украину, Россия сообщила, что два ее бомбардировщика Ту-95 пролетели в воздушном пространстве над международными водами Японского моря.

09:40 Украинская армия заявила о сбитии 12 беспилотников иранского производства

Согласно сообщению, опубликованному в ночь с понедельника на вторник ВВС Украины, «противник использовал тринадцать беспилотников-камикадзе Шахед-136/131 и один разведывательный беспилотник» для атаки на Украину. Киев заявляет, что сбил двенадцать таких беспилотников иранского производства 136-131, а также разведывательный беспилотник «Гранат-4». По данным ВВС, эти удары проводились с севера и юго-востока. Отдельно военные говорят, что российские истребители также атаковали Херсонскую область двумя управляемыми бомбами.

09:30 Разведка Британии: Россия несет большие потери в лобовых атаках возле Авдеевки

В последние дни Россия продолжает уделять приоритетное внимание операции по окружению Авдеевки. Однако российские силы достигли лишь незначительного прогресса ценой больших потерь в бронетехнике, говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 March 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/A5EZZKsQjz



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/52cYmDBnvX — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 28, 2023

В частности, российский 10-й танковый полк, вероятно, потерял большую часть своих танков при попытке окружить Авдеевку с юга. Полк входит в состав 3-го армейского корпуса, первого крупного нового формирования, созданного Россией для поддержки вторжения в Украину с августа 2022 года. По многочисленным данным из открытых источников, 3-й армейский корпус особенно страдает от проблем с недисциплинированностью и низким моральным духом. Несмотря на вероятный период обучения в Беларуси, формирование по-прежнему демонстрирует ограниченную боеспособность. Потери 10-го танкового полка, скорее всего, в основном связаны с тактически ошибочными лобовыми атаками, подобными другим недавним неудачным российским бронетанковым атакам, например, вокруг города Угледар.

09:20 В Совбезе ООН не поддержали резолюцию России о взрывах на «Северных потоках»

Как передает CNN, Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции, осуждающей диверсии на «Северных потоках» и призывающей к международному расследованию подрывов газопроводов.

На заседании 27 марта за документ проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Остальные 12 участников Совбеза воздержались. Для принятия резолюции требуется как минимум девять голосов, а также отсутствие вето со стороны пяти постоянных членов Совбеза: России, Китая, Франции, США или Великобритании.

Резолюция была предложена Россией. Соавтором документа выступил Китай.

Собственные расследования взрывов на «Северных потоках» проводят власти Швеции, Дании и Германии. От совместного расследования страны отказались, но обещали информировать Россию о результатах.

09:10 Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что для наступления на Авдеевку используются отряды ЧВК «Вагнер»

В обзоре ISW предполагают, что российское военное руководство, вероятно, привлекло к наступлению на Авдеевку определенное количество высококвалифицированных подразделений группы «Вагнера», чтобы закрепить недавние ограниченные тактические успехи в этом районе.

Кроме этого, говорится в обзоре, слухи об отставке 27 марта командующего Восточной группой войск России (Восточный военный округ) генерал-полковника Рустама Мурадова вызвали сдержанную и циничную реакцию в российском информационном пространстве.

Военные блогеры РФ также сдержанно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина от 25 марта о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, подчеркнув, что заявления Путина направлены на западную, а не на внутреннюю российскую аудиторию.

Российские войска достигли незначительных успехов в районе Сватово, а также продолжают наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Также они продолжили наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях и достигли успехов в пределах Бахмута.

Кроме того, захватчики продолжили наземные обстрелы вдоль линии Авдеевка-Донецк.

Похоже, что Россия все чаще разворачивает элементы обычных вооруженных формирований вдоль всей линии фронта, в том числе на юге Украины.

Российские власти продолжают формировать новые добровольческие батальоны, подчиненные нерегулярным формированиям.

09:00 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

«Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, за прошедшие сутки, подразделения Сил обороны Украины отразили 62 атаки противника на указанных направлениях», – говорится в сводке.

За прошедшие сутки российские войска нанесли 24 авиационных и 12 ракетных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Также 27 марта в результате ракетного удара по инфраструктуре города Славянск Донецкой области пострадали гражданские люди, есть погибшие. Повреждены многоэтажные и частные дома.

Кроме того, в городе Берислав Херсонской области от авиационного удара противника пострадал гражданский объект.

В Генштабе ВСУ сообщают, что за прошедшие сутки враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Блешня Черниговской области; Барановка, Толстодубово, Студенок, Голышевское, Стукаловка, Волфино, Турья, Майское, Мезеновка и Поповка Сумской области, а также районов населенных пунктов на Харьковщине - Тимофеевка, Красное, Устиновка и Черное.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться