Владимир Зеленский в интервью Associated Press пригласил Си Цзиньпина в Украину

Интервью

Владимир Зеленский в ходе своей поездки в Сумскую область 28 марта 2023 года

Владимир Зеленски в ходе своей поездки в Сумскую область дал эксклюзивное интервью агентству Associated Press, где пригласил главу Китая в Украину и рассказал, чего может стоить Украине потеря любой точки, включая Бахмут, на данном этапе войны.

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Если Бахмут падет перед российскими войсками, их президент Владимир Путин «продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану», — сказал Зеленский в эксклюзивном интервью The Associated Press.

По словам Зеленского,

«если он (Путин) почувствует кровь — почувствует, что мы слабы — он будет давить, давить, давить».

Агентство AP сопровождало украинского лидера в его поездке в Сумскую область в честь годовщины освобождения ее городов (Тростянец, Боромля, Кролевец, частично — Ахтырский район и Конотоп были оккупированы российскими войсками с 24 февраля по 6 апреля — RFI) и на передовую под Запорожьем.

На втором году войны Зеленский «сосредоточен на поддержании высокой мотивации как среди своих военных, так и среди населения Украины в целом, особенно среди миллионов людей, бежавших за границу, и тех, кто живет в относительном комфорте и безопасности вдали от линии фронта», — пишет AP.

Недавно Зеленский был и под Бахмутом, где уже несколько месяцев идут кровопролитные бои. По словам Зеленского, потеря любой точки на данном этапе войны может поставить под угрозу с таким трудом достигнутые Украиной успехи.

Мы не можем терять шаги, потому что война — это пирог — кусочки побед. Маленькие победы, маленькие шаги,

— сказал он.

Кроме того, украинский президент сказал, что давление от поражения в Бахмуте наступит быстро — как со стороны международного сообщества, так и внутри его собственной страны.

«Наше общество почувствует усталость», — сказал он, — «Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними».

Владимир Зеленский в Бахмуте, 22 марта 2023. AP

Несмотря на эти опасения, сейчас президент не чувствует такого давления, а поддержка, оказываемая Украине международным сообществом, очень сильна: последние несколько месяцев Украину посетил «целый парад» мировых лидеров.

Также, Владимир Зеленский опасается, что на ход войны могут повлиять изменения политических сил в Вашингтоне, так как президент «хорошо понимает, что успех его страны во многом был достигнут благодаря волне международной военной поддержки, особенно со стороны Соединенных Штатов и Западной Европы».

Соединенные Штаты действительно понимают, что если они перестанут нам помогать, мы не победим,

— сказал он в интервью.

Наконец, в своем разговоре с журналистами, Владимир Зеленский пригласил в Украину председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер не посещал Украину с начала российского вторжения.

Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов,

— сказал Зеленский.

На вопрос, примет ли Си приглашение от Зеленского, или было ли оно официально передано, представитель МИД Китая Мао Нин сказала журналистам, что у нее нет информации. Она сказала, что Пекин поддерживает «связь со всеми заинтересованными сторонами, включая Украину».

Отвечая на самый большой вопрос о войне, о том, как она закончится, украинский президент, по словам AP, «делал мало прогнозов».

Однако он выразил уверенность в том, что его страна одержит победу путем ряда «маленьких побед» и «маленьких шагов» против «очень большой страны, большого врага, большой армии» — но армии, по его словам, с «маленькими сердцами».

Говоря об Украине, Зеленский сказал, что война «изменила нас», и, в конечном итоге, сделала общество сильнее:

Она могла пойти по одному пути — разделить страну, или по другому — объединить нас. <> Я так благодарен всем — каждому партнеру, нашему народу, всем — за то, что мы нашли путь в этот критический для страны момент. Найдя этот путь, мы спасли нашу нацию, и мы спасли нашу землю. Мы вместе.

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