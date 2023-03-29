Выселение монахов из Киево-Печерской лавры: что известно

Представители УПЦ МП, которые должны покинуть территорию Киево-Печерской лавры с 29 марта, оспаривают свое выселение: соответствующее заявление зарегистрировано в Хозяйственном суде Киева. В среду, в день, на который объявлено выселение, в лавре собрались несколько сотен верующих.

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Мужской монастырь УПЦ МП просит суд признать недействительным односторонний отказ от продления договора, который позволял церкви бесплатно арендовать часть Лавры. Об этом министерство культуры Украины объявило в середине марта, сославшись на «нарушения (правил) использования государственной собственности».

По словам адвоката Киево-Печерской лавры, протоиерея Никиты Чекмана, иск направлен в суд, однако производство еще не открыто: один из судей взял самоотвод, а другой ушел на больничный.

В УПЦ МП заявили, что не собираются выселяться с территории Киево-Печерской лавры до завершения судебного процесса.

Украинские власти исключили возможность применения силы для выселения монахов.

Основанный в 11 веке и классифицированный ЮНЕСКО как объект всемирного наследия, монастырь, является в том числе штаб-квартирой Украинской православной церкви Московского патриархата.

В мае УПЦ МП объявила о разрыве связей с РПЦ. Однако правительство Украины считает, что церковь остается-де-факто зависимой от Москвы.

Первоначально власти приказали монахам покинуть Киево-Печерскую лавру не позднее среды, но монахи отказываются уходить.

Никто никого не собирается тянуть за ноги, никакого силового выдворения не будет, все будет сделано в соответствии с законом,

— заявил в среду Алексей Данилов, секретарь СНБО.

«Процедура должна быть запущена сегодня (в среду, 29 марта — RFI), но «дата окончательного выезда не установлена», — сказал агентству AFP пресс-секретарь украинского министерства культуры Сергей Самойленко, также добавив, что никакого «силового выселения» не планируется.

С утра среды на площади перед церковью собрались несколько сотен верующих, они приняли участие в литургии, которую возглавил глава монастыря митрополит Павел.

Я хочу, чтобы вы знали, что закон на нашей стороне. Я хочу, чтобы вы знали, что закон на нашей стороне, потому что согласно закону, согласно Конституции, у них нет права изгонять нас,

— сказал он собравшимся в конце службы.

«Дело находится в руках суда (…) Но они не имеют права изгонять братьев (…) до решения суда», — повторил митрополит в своем видеообращении.

Ни один документ не обязывает нас сегодня покинуть этот монастырь,

— подтвердил журналистам пресс-секретарь церкви архиепископ Климент.

На въезде в заповедник в историческом центре Киева, полиция лишь фильтровала въезд и выезд автомобилей. Как и в предыдущие дни, верующие и посетители могли свободно входить и выходить из помещений, где живут около 200 монахов и 300 студентов богословия.

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