Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Запорожскую АЭС в поисках «компромисса»

Рафаэль Гросси, директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), прибыл в среду на территорию атомной электростанции на востоке Украины, оккупированную российскими войсками. Он «должен посмотреть, как развивалась ситуация на Запорожской АЭС, поговорить с атомщиками, которые ее эксплуатируют», — прокомментировал в Telegram украинский оператор «Энергоатом».

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«На этот раз Рафаэль Гросси планирует увидеть, как изменилась ситуация на ЗАЭС, пообщаться с атомщиками, которые ее эксплуатируют, а также выступить гарантом ротации членов постоянной миссии Агентства, которая работает на Запорожской АЭС с сентября 2022 года», – говорится в сообщении «Энергоатома».

Прибыв на территорию ЗАЭС, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что пытается найти компромисс между Москвой и Киевом, чтобы «избежать катастрофы» на станции, оккупированной россиянами.

«Я пытаюсь подготовить и предложить реалистичные меры, которые будут одобрены всеми сторонами», — сказал Гросси журналистам, его слова цитируют российские информационные агентства. По его словам, этот компромисс будет касаться самой Запорожской АЭС, а не зоны безопасности вокруг нее, обеспечить которую так и не удалось в ходе предыдущих переговоров.

Рафаэль Мариано Гросси также выразил сожаление по поводу «усиления военной активности» возле Запорожской АЭС. «Я думаю, что ситуация в целом не улучшается, очевидно, что во всем этом регионе нарастает военная активность», — заявил во время своего визита глава МАГАТЭ, призвав Москву и Киев согласовать «принципы» обеспечения безопасности объекта.

Это второй визит Гросси в Запорожье, крупнейшую в Европе атомную электростанцию, с начала конфликта. В Запорожье он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Прибыв в Украину в начале недели, Рафаэль Гросси пересек линию фронта, чтобы проникнуть на объекты, находящиеся под контролем России. С сентября 2022 года на заводе находится группа экспертов МАГАТЭ.

«Военные действия продолжаются» вокруг завода, сказал он во вторник в эфире CNN. «На самом деле они увеличиваются. Вокруг завода все больше войск, военной техники, тяжелой артиллерии, все больше боевых действий», — пояснил он. «Я продолжу свои консультации, чтобы попытаться установить защиту вокруг станции и уберечь нас всех от ядерной аварии с потенциально катастрофическими последствиями», — сказал он в эфире CNN.

Прибыв в Украину в начале недели, Рафаэль Гросси пересек линию фронта, чтобы попасть на территорию ЗАЭС. AP - IAEA Press Office

Украина считает, что только вывод российской армии и персонала с АЭС может гарантировать ядерную безопасность. Что касается России, то она обвиняет Киев в желании захватить объект силой.

22 марта Гросси предупредил, что станция находится в «опасном состоянии». По данным МАГАТЭ, «последняя аварийная линия электропередач», поврежденная 1 марта, остается «отключенной и ремонтируемой». Эта линия позволяет обеспечить безопасность станции за счет охлаждения реакторов. ЗАЭС зависит от электроэнергии, подаваемой по единственной внешней магистральной линии в 750 кВ, и любое повреждение этой линии приведет к полной потере подачи внешней электроэнергии к станции.

9 марта станция была отключена от украинской электросети на одиннадцать часов после бомбардировки со стороны России. Аварийные дизель-генераторы были включены для обеспечения минимального питания систем безопасности, сообщил украинский оператор «Энергоатом», предупредивший о риске ядерной аварии.

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