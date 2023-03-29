Триста девяносто девятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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29 марта — 399-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►Обновить В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

16:37 Россия обстреляла город Берислав в Херсонской области

Глава районной администрации Херсонской области Владимир Литвинов опубликовал фотографии разрушенных зданий в Бериславе. По его данным, российская армия обстреляла «промышленные предприятия» города, в частности производственные цеха заводов. В результате удара оказались повреждены 15 домов. Один местный житель ранен.

16:05 Прокуратура потребовала 7-летнего заключения для Михаила Симонова за антивоенные посты в сети VK

Последнее слово 63-летнего работника вагона-ресторана РЖД Михаила Симновова, которое он произнес в зале Тимирязевского районного суда Москвы, опубликовала «Медиазона»:

Мной двигало только понимание, что человеческая жизнь бесценна. Кто бы ни погибал в результате каких-то событий — не только военных, но, как я уже говорил, каких-то катастроф. Я вырос в семье военного. Мой отец был военным и отдал жизнь армии, которая была предшественницей нынешней российской. Он был ветераном Великой Отечественной войны. Поэтому с моей стороны никакого отношения отрицательного [к армии] просто не могло быть, это было бы все равно, что я плюнул бы на могилу своего отца. Михаил Симонов, обвиняемый в распространении «фейков» о российской армии на почве ненависти

Обвинение строится на текстах двух постов Симонова в социальной сети VK (ранее сеть «ВКонтакте») со следующими подписями: «Убивая детей и женщин, по Первому каналу поем мы песни. Мы, Россия, стали безбожниками. Прости нас, Господи!» и «Российские летчики бомбят детей».

15:30 Бывший директор Запорожской АЭС рассказал о пытках сотрудников во время российской оккупации

Об этом пишут «Важные истории», ссылаясь на интервью Игоря Мурашова The New York Times: «Я видел одного из сотрудников, который был в яме, и он вышел весь жёлтый».

Российские военные заставляли Мурашова подписать контракт с российской госкомпанией, а затем похитили, держали в заложниках и заставили свидетельствовать, что АЭС была обстрелена украинскими войсками.

14:55 Украинский фотограф Евгений Малолетка стал одним из лауреатов премии World Press Photo 2023. Премию престижного международного конкурса полчила серия снимков из осажденного российскими войсками Мариуполя

Малолетка попал в число победителей в категории Европа. Вместе с ним лауреатами стали еще четыре фотографа, два из них — с фотографиями с войны в Украине.

На фотографиях Малолетки, который был единственным представителем СМИ вместе с коллегой Мстиславом Черновым в осажденном Мариуполе, зафиксированы последствия российского авиаудара по мариупольскому роддому 9 марта 2022 года, массовые захоронения, моменты попадания российских снарядов и их жертвы.

Роженица в Мариуполе. Пятый день войны. 28.02.2022 AP - Evgeniy Maloletka

Также в этой категории отмечен фотограф Алкис Константинидис за работу «Яна и Виктор», снятую после российского обстрела Харькова.

Жюри отметило серию «Раны войны» фотографа Эмилио Моренатти, на которых изображены люди, подвергшиеся ампутациям в результате российского вторжения в Украину.

24 победителя World Press Photo были отобраны из более 60 тысяч работ от 3 752 фотографов из 127 стран мира.

В декабре 2022 года Евгений Малолетка стал фотографом года по версии The Guardian.

В октябре работы Чернова и Малолетки из Мариуполя получили главную премию на французском конкурсе Visa pour l’Image.

Подробное интервью RFI с Евгением Малолеткой и Мстиславом Черновым можно прочитать здесь.

Фотожурналист Евгений Малолетка на горящем пшеничном поле после российского обстрела в нескольких километрах от украинско-российской границы. Харьковская область. 29 июля 2022 AP - Mstyslav Chernov

14:12 Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила в своем телеграм-канале, почему российская пропаганда уделяет большое внимание боям за Бахмут

Так и выглядит информационно-психологическое подкрепление военных действий. Сейчас противник отрабатывает медийно три задачи: подорвать доверие нашего общества и военных к решениям командования по Бахмуту,

демотивировать и психологически ослабить наше войско,

спровоцировать наше военное руководство на ошибочные действия. Для этого они пытаются сместить акценты в теме Бахмута и нивелировать то, что является нашим преимуществом – разумное и грамотное планирование операций, — написала Маляр.

Заместитель министра также написала, что в России описывают бои за Бахмут «как апокалиптическое событие» и «как фактор, который повлияет на ход войны». По ее словам, цель этих пропагандистских действий — напугать украинское общество, чтобы оно надавило на военное и политическое руководство с требованием прекратить оборону города.

13:50 Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре

Он намерен оценить ядерную безопасность станции и обеспечить ротацию специалистов МАГАТЭ.

Запорожская АЭС находится под оккупацией РФ с начала российскогополномасштабного вторжения в Украину. По данным Минобороны Украины, сотрудников вынуждали заключать контракты с «Росатомом».

13:00 В Хозяйственный суд Киева поступил иск от Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры/Мужской монастырь/УПЦ (МП)

В иске оспаривается отказ от договора с УПЦ и требование покинуть территорию Лавры.

Ранее украинские власти предприсали служителям УПЦ МП покинуть Лавру к сегодняшнему дню. Наместник Киево-Печерской лавры сообщил о подаче иска и возможности оспорить права на обитель.

Митрополит Павел также заявил, что иск был подан еще 23 марта, три судьи взяли самоотвод. При этом он подтвердил, что не намерен покидать Лавру до окончания судебного разбирательства с заповедником «Киево-Печерская Лавра».

С утра в Лавре проходит молебен, на который, кау указывают СМИ, собрались более тысячи прихожан.

УПЦ утверждает, что разорвала связи с Московской патриархией. Однако украинские власти рассматривают ее как пророссийскую структуру. В отношении служителей УПЦ (МП) и РПЦ был введен ряд санкций.

12:20 В Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге проходит процесс по делу жителя города Кирова Ричарда Роуза. За пост в Инстаграме, в котором он говорит о зверствах росийской армии в Буче, его обвиняют в призывах к совершению террористических действий, оправдании и пропаганде терроризма

Очередное заседание суда по делу Роуза, видимо, посленее перед оглашением.

В обвинительном заключении говорится: «С целью формирования негативного отношения к действиям Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины в ходе проведения специальной военной операции, испытывая стойкую неприязнь к политической элите, военнослужащим и гражданам Российской Федерации», Ричард Роуз разместил пост в инстаграме с комментарием: «Резню в Буче никогда не забудут во всем мире и никогда этого не простят руzzким фашистам».

Сам Роуз находится в СИЗО. До этого его похитили и избили сотрудники силовых органов.

Меня просто похитили на улице на Преображенской [в городе Кирове]. Остановилась машина, выбежали вооруженные люди, начали меня бить. Также похитили мою супругу, повезли в неизвестном направлении. Меня заковали в наручники, положили лицом на пол, пинали. Это было в 17.45 14 апреля. Привезли в здание ФСБ. Вместо ответа на мои вопросы, кто они, били по спине, по лицу, по ногам. Спрашивали, что я сделал. Я отвечал, не знаю. В ответ снова били. Заставляли стоять в широкой стойке. После их угроз изнасиловать и убить жену мне пришлось дать пароль от телефона», — рассказал Роуз правозащитникам.

По вменяемым статьям (ст.207.3 ч.2; ст.205.2 ч.2 УК РФ) жителю Кирова грозит до десяти лет лишения свободы.

11:30 Президент Зеленский поблагодарил парламент Франции за признание Голодомора геноцидом

«Это сильный вклад в разоблачение преступлений тоталитарной России», — написал украинский лидер в своем твиттере.

Визнання парламентом 🇫🇷 Голодомору 1932–1933 років геноцидом 🇺🇦 народу важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок 🇫🇷 у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності. Дякуємо, Франціє! 🇺🇦🤝🇫🇷 pic.twitter.com/SKtqLcQFCx — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2023

Признание парламентом Франции Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа важное и знаковое. Признательны за сильный вклад Франции в разоблачение преступлений тоталитарной России – прошлых и сегодняшних. В установление правды и справедливости, а значит, и ответственности. Спасибо, Франция! Президент украины Владимир Зеленский

11:15 Хакеры обнародовали персональные данные полковника российской армии Сергея Атрошенко, который, по их мнению, отдавал приказы о бомбардировках драмтеатра, роддома и детской больницы Мариуполя

Международное волонтерское сообщество InformNapalm и хакеры «Кібер Спротив» взломали электронную почту и обнародовали персональные данные командира 960-го штурмового авиационного полка РФ полковника Сергея Атрошенко.

Полк дислоцируется на аэродроме в окрестностях Приморско-Ахтарска Краснодарского края на Азовском море.

После публикации советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также заявил в своем телеграм-канале, что Атрошенко отдавал приказы о бомбардировках драмтеатра, роддома и детской больницы осажденного города и контролировал их исполнение.

В сообщении также говорится, что самолеты, бомбившие Мариуполь, вылетали именно с аэродрома Приморско-Ахтарска.

10:46 «Россия потерпела неудачу в своих усилиях по "киберразрушению" Украины», пишет Le Monde, ссылаясь на доклад экспертов по кибербезопасности французской группы Thales

В докладе, опубликованном в среду, в частности, говорится: «Мы не стали свидетелями "ночи великой кибервойны", которую Россия хотела развязать в отношении Украины. Украина, наоборот, оказалась особенно устойчива к кибератакам».

Иван Фонтаренски, технический директор по киберзащите Thales, также заявил агентству France-Presse:

23 февраля [2022 г.] одновременно с наземной атакой Россия предприняла попытку кибератак с явно специально созданными неизвестными вирусами, нацеленными на военные объекты, такие как электростанции, телекоммуникационная инфраструктура, электроснабжение и даже спутниковая сеть Viasat. Несмотря на атаки на телекоммуникационную сетьViasat, используемую военными, «Украина проявила особую устойчивость, в частности, в восстановлении пострадавших систем. Мы думали, что Россия способна проводить такие операции, но их атака не удалась. Мало того, что они допустила ошибки в методах работы, но с 2014 года [и первого российского вторжения в Украину] Украина научилась лучше защищать себя, в том числе благодаря сотрудничеству с другими странами-союзниками

По словам эксперта, несколько проукраинских активистов также предпринимали попытки кибератак, но без особого эффекта, «за исключением июня 2022 года, когда проукраинская группировка взяла на себя ответственность за атаки на две российские электростанции, которые они взорвали».

10:30 Британская разведка не подтвердила взятие силами ЧВК Вагнер завода АЗОМ в Бахмуте

Об этом пишет ВВС, ссылаясь на сводку разведывательного управлиния Минобороны Великобритании.

Одним из важных недавних достижений украинских войск стало, по всей видимости, оттеснение боевиков группы "Вагнер" от автодороги 0506, пишут аналитики в своей ежедневной сводке о положении дел на фронте. Эта второстепенная проселочная дорога стала для защитников Бахмута ключевым маршрутом снабжения. Ранее подразделения вагнеровцев находились всего в сотнях метрах от нее. 26 марта российские СМИ объявили, что группировка "Вагнера" установила полный контроль над предприятием АЗОМ (Артемовский завод обработки металлов – крупный производственный комплекс, расположенный в северной части Бахмута). Однако, по всей видимости, бои на этой территории продолжаются, как и в последние две недели, считают британские военные разведчики.

09:45 Из утренней сводки Генштаба ВСУ

► Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, за прошедшие сутки подразделениями Сил обороны Украины было отражено 57 атак противника на указанных направлениях.

► В последнее время наблюдается тенденция, когда русские захватчики отказываются делать приказы командиров. Так, 23 марта этого года, за отказ выполнять боевое задание, были обезоружены и доставлены в Макеевку Донецкой области около 70 человек из подразделений добровольческих формирований «Невский» и «Ветераны». Подобный случай произошел и 25 марта, выполнять приказ отказался личный состав роты разведки противника, действующий на Авдеевском направлении.

09:24 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает в Украину главу Китая Си Цзиньпина

На обратном пути из Сумской области в Киев президент Владимир Зеленский дал интервью агентству Associated Press

В своем интервью AP Зеленский передал приглашение в Украину одному заметному и стратегически важному лидеру, который еще не приезжал в Украину— председателю КНР Си Цзиньпину, говорится в сообщении АР.

Президент Украины отметил, что общался с китайским лидером до начала полномасштабной войны. Но на протяжении войны контактов с Си Цзиньпином не было. «Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним», — сказал Зеленский.

09:15 США прекратят обмен с Россией данными о ядерном оружии

09:00 В Белгороде беспилотник совершил налет на газовую станцию

Об этом сообщает телеграм-канал Baza. В собщении говорится, что вечером 27 марта дрон с самодельным взрывным устройством атаковал объект «Газэнергосети».

Предположительно он был запущен со стороны города Волчанска в Харьковской области.

Осколками бомбы поврежден газопровод и пустой газовый резервуар.

Власти Белгородской области сообщение не подтвердили.

08:35 Во всех районах оккупированного Мелитополя утром были слышны звуки взрывов

Об этом в своем телеграм-канале написал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Сообщение также подтвердил так называемый «член главного совета военно-гражданской администрации» Владимир Рогов.

По его словам, взрывы начались в 5:30 утра. В некоторых районах Мелитополя пропал свет, «зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо», «повреждены объекты системы электроснабжения».

08:19 Французское национальное собрание признало украинский Голодомор геноцидом

Соответствующая резолюция была принята 168 голосами, 2 депутата от коммунистической партии (парламентская группа «Левые демократы и республиканцы» — NUPES) проголосовали против.

Депутаты от крайне левой партии «Непокорная Франция» решили не принимать участие в голосовании. Однако их представитель Бастьен Лашо, представляя в прениях позицию партии, отметил, что «никто не может отрицать это преступление (в отношении украинского населения — RFI) и его размах».

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