400-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

ОНЛАЙН

30 марта — 400-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Реклама Читать далее

►Обновить

В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

16:08 Лавров будет председательствовать на заседании ООН в Нью-Йорке в апреле

Глава МИД РФ Сергей Лавров планирует председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке в апреле, в рамках ротации.

Другим ключевым событием российского председательства станут открытые дебаты высокого уровня в Совете Безопасности на тему «Эффективная многосторонность через отстаивание принципов Устава ООН». Это заседание пройдет под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова», — сообщила журналистам его пресс-секретарь Мария Захарова.

15:50 Подозреваемому Путину угрожают арестом в Армении

Как сообщает канал BILD на русском, депутат Национального собрания Армении от правящей фракции «Гражданский договор» Гагик Мелкоян посоветовал Владимиру Путину не посещать Армению — иначе власти страны будут вынуждены его арестовать.

«Если Путин приедет в Армению, его должны арестовать <…> Путину лучше остаться в своей стране… Если мы входим в эти соглашения, то должны выполнять свои обязательства. Пусть Россия решает свои проблемы с Украиной… Я хочу, чтобы Путин не приезжал в Армению», — сказал он (цитата по изданию Factor.am).

24 марта Конституционный суд Армении одобрил признание Римского статута Международного уголовного суда (МУС). В МИД РФ назвали действия Армении «абсолютно неприемлемыми» и пригрозили «последствиями».

Напомним, ордер на арест российского президента МУС выдал 17 марта. Путина подозревают в совершении военного преступления в Украине — депортации детей с оккупированных российскими захватчиками территорий Украины.

15:05 Король Великобритании посетил украинских беженцев в Германии

Король Великобритании Карл III посетил центр временного размещения беженцев из Украины, на территории бывшего аэропорта Берлин-Тегель. По ссылке — фоторепортаж, опубликованный нашими коллегами из украинской редакции RFI.

14:30 В Москве суд арестовал журналиста The Wall Street Journal до конца мая

Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Пресс-служба судов Москвы сообщает, что Гершковича арестовали на месяц и 29 дней — то есть, до 29 мая.

Ранее сегодня стало известно, что журналиста арестовала ФСБ по обвинению в «шпионаже». Коллеги Гершковича рассказали о том, что он готовил материал об отношении россиян к войне, а также о методах вербовки на фронт через «ЧВК Вагнера».

Редакция The Wall Street Journal заявила, что «категорически отвергает» обвинения ФСБ в отношении своего журналиста и требует его немедленного освобождения. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» заявила, что «встревожена» этим задержанием, которое выглядит как «репрессивная мера» в ответ на работу журналиста по расследованию деятельности «ЧВК Вагнера».

Подробнее — в материале RFI.

13:10 В Москве суд приговорил пенсионера Михаила Симонова к 7 годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию

Таким образом суд полностью удовлетворил (https://t.me/astrapress/24049) требование прокуратуры.

Как сообщает НГЕ, 62-летнего Симонова признали виновным в распространении «фейков» о российской армии за два комментария во «ВКонтакте» о бомбардировках Киева и Драмтеатра в Мариуполе. Как пишет Sotavision, в комментариях Михаила Симонова, в частности, были такие фразы: «Убивая детей и женщин, по Первому каналу поем мы песни. Мы, Россия, стали безбожниками. Прости нас, Господи!».

Дело было заведено после доноса двух свидетельниц.

Последние несколько лет Симонов жил в Беларуси и работал директором вагона-ресторана в поездах дальнего следования. 9 ноября 2022 года он приехал по делам в Москву, и в тот же день его задержали.

12:50 Зеленский: «Идет 400-й день тотальной войны России против наших людей и против всего того, что вообще делает людей людьми»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил (по видеосвязи) перед депутатами австрийского парламента. «Сегодня уже 400-й день войны, через которую приходится проходить нашему государству. Тотальной войны России против наших людей и против всего того, что вообще делает людей людьми», — заявил украинский лидер. «Пожалуйста, помните: когда мы обращаемся за поддержкой для Украины, мы обращаемся ради спасения жизней. Украина никогда не хотела и не брала чужого. Нас не интересует чужая земля. (…) Украинцы никогда не стремились к тому, чтобы из-за наших солдат кто-то где-то на земле страдал и тем более погибал», — подчеркнул украинский лидер. И добавил: «Мы стремимся к безопасности и спокойствию, свободе и счастью для своих детей в своем украинском доме. Мы хотим того, чтобы международные договоры и конвенции, которыми гарантируется безопасность народов и суверенитет государств, работали».

Зеленский поблагодарил Австрию «за гуманитарную поддержку для Украины». «И я очень жду того момента, того счастливого дня, когда смогу поблагодарить вас, Австрия, и за помощь в восстановлении мира на нашей земле», — сказал украинский президент.

СМИ сообщили, что во время его выступления депутаты близкой к Москве крайне правой «Партии свободы» покинули зал парламента.

Осенью 2022 года Партия свободы требовала провести общенациональный референдум с целью отменить введенные за войну санкции в отношении России, сообщало радио «Свобода».

12:10 СМИ: в Новомосковске силовики применили оружие против местного жителя, обвиняемого в «дискредитации» ВС РФ

Телеграм-канал Astra и ОВД-инфо сообщили, со ссылкой на информацию «связанных с силовиками каналов», что житель города Новомосковска Тульской области при задержании якобы «оказал вооруженное сопротивление, облил себя и сотрудников зажигательной смесью и пытался поджечь».

Мужчину задержали в собственной квартире по делу о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). При задержании силовики стреляли, пишет ОВД-инфо.

Мужчину увезли на «скорой», насколько он пострадал — неизвестно.

Издание пишет о том, что предположительно, речь идет о Сергее Буйволе, которого Новомосковский городской суд 23 мая 2022 года оштрафовал на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации»» ВС РФ. Поводом стали посты в «Одноклассниках».

11:10 Лия Ахеджакова уволилась из «Современника». В России актриса подвергается травле за то, что выступает против войны

Актриса сообщила «Новой газете» о том, что еще 10 марта написала заявление об уходе из театра «Современник» — по собственному желанию. Ахеджакова предполагает заняться гастрольной деятельностью. Недавно на Кипре при полном аншлаге она сыграла в спектакле по пьесе Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин». При этом покидать Россию актриса пока не планирует.

Ахеджакова подверглась гонениям со стороны государства и «патриотической общественности» за свою гражданскую позицию – в том, числе за то, что выступала против войны РФ в Украине.

Новое руководство «Современника» исключило из репертуара все спектакли с ее участием, а региональные власти стали запрещать антрепризные выступления Ахеджаковой.

Лия Ахеджакова sovremennik.ru

На сайте театра, где актриса по-прежнему указана в числе участников труппы, содержится напоминание о том, что она пришла в «Современнике» в 1977 году.

10:15 Япония выделит 470 миллионов долларов на восстановление Украины

Правительство Японии выделит еще два пакета помощи для восстановления Украины на общую сумму 470 млн долларов, сообщает Би-би-си. «Программа аварийного восстановления. Фаза 2», говорится в сообщении, опубликованном на сайте японского МИДа.

Накануне, 29 марта в Киеве японский посол Мацуда Кунинори и вице-премьер Украины, глава министерства восстановления и реинтеграции Александр Кубраков подписали соглашения о выделении грантовой помощи на 400 млн долларов. Соглашения предполагают, что Япония поможет Украине проводить разминирование и расчистку завалов, восстанавливать инфраструктуру и сельское хозяйство. Кроме того, выделенные средства послужат «укреплению демократии».

28 марта правительство Японии подтвердило обязательство выделить Украине 70 млн долларов через Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Эти деньги будут использованы на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими атаками.

Общий объем гуманитарной помощи Украине со стороны Японии за год уже превысил 1,6 млрд долларов, сообщает Ateo Breaking.

09:55 ФСБ заявила, что задержала в Екатеринбурге журналиста Wall Street Journal по «подозрению в шпионаже»

В российской спецслужбе заявили, что журналист Wall Street Journal Эван Гершкович якобы «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну».

Би-би-си уточняет, что сегодня утром несколько изданий из Екатеринбурга сообщили о том, что Гершкович перестал выходить на связь со своей редакцией.

Журналист Дмитрий Колезев написал, что Гершкович ездил в Екатеринбург писать об отношении к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК «Вагнер».

«Худший, но реалистичный вариант, по которому может сейчас развиваться с ситуация с Эваном Гершковичем — предъявят обвинения в шпионаже (в Екатеринбурге много оборонных предприятий, и Эван еще мог ездить в другие города области, где их тоже полно) и закроют для обмена потом на кого-нибудь типа Бута», — написал Колезев позднее, заверив, что «Эван очень рисковал, когда ехал готовить такой материал, но хорошо осознавал свои риски; это не было безрассудством».

Как заявил изданию Meduza «источник среди западных журналистов, работающих в Москве», помимо посещения Екатеринбурга, журналист якобы ездил в Нижний Тагил, где расположено оборонное предприятие «Уралвагонзавод».

Гершкович около шести лет живет в Москве, освещая для The Wall Street Journal события в России и Украине. Ранее он работал в агентстве France-Presse, газетах The Moscow Times и The New York Times, уточняет «Украинская правда».

09:40 Британская разведка: российским властям вряд ли удастся набрать 400 тысяч «добровольцев»

Власти РФ готовятся начать набор дополнительных 400 тысяч «добровольцев» для отправки на войну в Украину, сообщается в сегодняшнем отчете британской военной разведки.

«Россия представляет эту кампанию как привлечение добровольных, профессиональных кадров, а не как новую, обязательную мобилизацию», однако на практике это различие, вероятно, «будет размыто, и что региональные власти попытаются выполнить поставленные перед ними задачи по призыву, заставляя мужчин вступать в армию», — полагают британские аналитики.

По оценкам экспертов, российские власти, вероятно, выбрали «добровольческую» модель, чтобы восполнить нехватку «кадров» и снизить уровень недовольства мобилизацией в стране.

Тем не менее, «маловероятно, что кампания привлечет 400 000 настоящих добровольцев», — считают в минобороны Великобритании.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться