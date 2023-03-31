Несмотря на решение суда, монахи УПЦ (МП) второй день отказываются покидать Киево-Печерскую лавру

Верующие Украинской православной церкви блокируют работу чиновников, не позволяя им войти ни в один из храмов.

В пятницу, 31 марта, госкомиссия уже второй день не смогла принять и опечатать здания на территории Киево-Печерской лавры. Верующие Украинской православной церкви блокируют работу чиновников, не позволяя им войти ни в один из храмов. К Лавре пришли и противники УПЦ (МП), которые, как сообщается, пытаются конфликтовать с прихожанами. Полиция в происходящее не вмешивается.

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В марте 2023 года Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» разорвал договор с Украинской православной церковью, аффилированной с Московским патриархатом о безвозмездном пользовании Лаврой в Киеве. Монахи мужского монастыря УПЦ (МП), расположенного на территории заповедника, должны были покинуть все здания Лавры 29 марта. В этот день священники УПЦ (МП) провели последнее богослужение в Крестовоздвиженской церкви на нижней территории Лавры.

Однако 30 марта прихожане УПЦ (МП) не пустили в Лавру комиссию министерства для инвентаризации имущества заповедника. Церковь подала иск в Хозяйственный суд Киева, требуя признать незаконность такого решения. Одновременно было подано заявление об обеспечении этого иска, которое позволило бы избежать выселения монахов и передачи монастыря в пользование другой религиозной организации на период судебного спора.

В обеспечении иска суд отказал. Суд не нашел доказательств заявлениям о том, что, в случае выселения УПЦ (МП) из Лавры, есть угроза «уничтожения или повреждения имущества, передача третьим лицам в собственность/пользование, предоставление разрешений другим религиозным организациям на проведение богослужений, нарушение прав граждан Украины на свободу вероисповедания и на жилье». Это решение УПЦ (МП) также опротестовала.

Спикер УПЦ (МП) митрополит Климент заявил в пятницу журналистам, что церковь намерена блокировать работу комиссии, так у нее «нет законных оснований для каких-либо действий, пока нет соответствующего решения суда. Поэтому у нас есть все законные основания не допускать комиссию в здания монастыря». А само решение правительства о расторжении договора с УПЦ (МП) митрополит считает незаконным.

Накануне, утром 30 марта наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел в окружении сторонников пригрозил журналистам избиением и препятствовал их деятельности. Национальный союз журналистов заявил о массовых нарушениях прав работы журналистов возле Киево-Печерской лавры. Госкомиссия пригрозила обратиться в полицию. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что силой выгонять духовенство не будут.

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