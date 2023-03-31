«Никогда не простим». В Украине проходят траурные мероприятия в годовщину освобождения Бучи

БУЧА

Памятная церемония в Буче 31 марта 2023 с участием президента Украины Владимир Зеленский, президента Молдовы Майи Санду, премьер-министров Словакии, Словении и Хорватии Эдуарда Хегера, Роберта Голоба и Андрея Пленковича.

Год назад 31 марта в Бучу после отступления сил РФ вошли украинские военные. С этого дня в Украине начали документировать военные преступления против мирных жителей, совершенные в период российской оккупации городов Киевской области. В эту пятницу о 1400 погибших в Бучанском районе за 33 дня оккупации напомнил президент Владимир Зеленский. В Украину 31 марта прибыли премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии, а также президент Молдовы для участия в саммите, посвященном трагической годовщине. Они побывали в Буче, где выступили на памятной церемонии, на которой украинский президент объявил о присвоении Буче звания «Город-герой».

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Год назад войска РФ ушли из Киевской области, в том числе из Бучи, куда 31 марта вошли украинские военные, которых сопровождали журналисты иностранных изданий, задокументировавшие последствия российской оккупации и установившие первые факты массовых расправ над мирными жителями.

В годовщину освобождения Бучи, в эту пятницу, президент Украины Владимир Зеленский напомнил о масштабе зверств, совершенных в отношении гражданского населения в период оккупации.

Буча и Бучанский район. 33 дня оккупации. Более 1400 смертей, из них 37 — детские. Более 175 человек найдены в братских могилах и пыточных камерах. 9000 российских военных преступлений. 365 дней, как это снова свободный украинский город. Символ зверств армии страны оккупанта. Никогда не простим. Накажем всех виновных,

— написал Зеленский, опубликовав двухминутное видео со страшными кадрами трагедии.

Другое видео, опубликованное президентом, начинается с его ответа на вопрос журналиста о «самом страшном» для него дне: «Наверное, Буча. Наверное то, что я увидел в момент, когда мы деоккупировали... Было очень страшно... Мы увидели, что реально – дьявол не где-то там. Он на Земле. Наверное, это». Это видео объединило кадры первого приезда в освобожденную Бучу самого Зеленского, а также мировых лидеров, побывавших в городе, который стал одним из символов ужаса войны РФ против Украины.

When Bucha was de-occupied, the heinous truth about what was happening in the temporarily occupied territories was revealed to the world.

We will never forget the victims of this war, and we will certainly bring all Russian murderers to justice. pic.twitter.com/jyuVQ8VMvB — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 31, 2023

Генеральный прокурор Украины в специальном сообщении также напомнил: «За 33 дня оккупации в Бучанском районе было совершено более 9000 военных преступлений. Ужасные цифры... Более 270 преступлений ежедневно. Более 1400 мирных жителей были убиты. Многие из них — замучены. Среди погибших — 37 детей. Еще 52 ребенка были ранены».

Андрей Костин сообщил, что по делам о военных преступлениях в качестве официальных подозреваемых проходят «почти 100 военных РФ». В отношении 35-ти из них обвинительные акты уже переданы в суд. В их числе — «генерал-полковник, командующий Центрального военного округа России, который непосредственно руководил оккупацией Сумской, Черниговской и Киевской областей», отметил генпрокурор.

Могилы жителей Бучи, погибших во время российской оккупации города. Городское кладбище 30 марта 2023. REUTERS - GLEB GARANICH

Генпрокурор Костин также напомнил, что двум военным РФ суд Украины уже вынес заочный приговор — 12 лет лишения свободы — по обвинению в применении насилия к мирным жителям и мародерстве. Осужденные — служащие 5-й отдельной танковой бригады ВС РФ из Улан-Удэ. Место этого преступления, совершенного начале марта 2022 года, — село Бузовая Бучанского района.

В эту пятницу, 31 марта, в Украину прибыли премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии, а также президент Молдовы.

Как отмечала «Европейская правда», визит глав словацкого, словенского и хорватского правительств Эдуарда Хегера, Роберта Голоба и Андрея Пленковича и молдавского президента Майи Санду приурочен к годовщине освобождения Бучи. Они принимают участие в саммите «Буча — ответственность России за преступления в Украине».

Президент Зеленский и лидеры Словакии, Словении, Хорватии и Молдовы побывали в Буче, где почтили память жителей, погибших в ходе российской оккупации.

Битва за основание свободного мира идет на украинской земле. Мы обязательно победим. Русское зло падет прямо здесь, в Украине, и уже не сможет подняться,

— заявил Зеленский на месте трагедии.

На памятной церемонии украинский президент объявил о присвоении Буче звания «Город-герой». Знак отличия от главы государства принял мэр Анатолий Федорук.

Информация о подготовке саммита не была публичной, поскольку визиты иностранных лидеров в Киев не анонсируются заранее, отмечает издание.

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