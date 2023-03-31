«Никогда не простим». В Украине проходят траурные мероприятия в годовщину освобождения Бучи
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Год назад 31 марта в Бучу после отступления сил РФ вошли украинские военные. С этого дня в Украине начали документировать военные преступления против мирных жителей, совершенные в период российской оккупации городов Киевской области. В эту пятницу о 1400 погибших в Бучанском районе за 33 дня оккупации напомнил президент Владимир Зеленский. В Украину 31 марта прибыли премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии, а также президент Молдовы для участия в саммите, посвященном трагической годовщине. Они побывали в Буче, где выступили на памятной церемонии, на которой украинский президент объявил о присвоении Буче звания «Город-герой».
Год назад войска РФ ушли из Киевской области, в том числе из Бучи, куда 31 марта вошли украинские военные, которых сопровождали журналисты иностранных изданий, задокументировавшие последствия российской оккупации и установившие первые факты массовых расправ над мирными жителями.
В годовщину освобождения Бучи, в эту пятницу, президент Украины Владимир Зеленский напомнил о масштабе зверств, совершенных в отношении гражданского населения в период оккупации.
Буча и Бучанский район. 33 дня оккупации. Более 1400 смертей, из них 37 — детские. Более 175 человек найдены в братских могилах и пыточных камерах. 9000 российских военных преступлений. 365 дней, как это снова свободный украинский город. Символ зверств армии страны оккупанта. Никогда не простим. Накажем всех виновных,
— написал Зеленский, опубликовав двухминутное видео со страшными кадрами трагедии.
Другое видео, опубликованное президентом, начинается с его ответа на вопрос журналиста о «самом страшном» для него дне: «Наверное, Буча. Наверное то, что я увидел в момент, когда мы деоккупировали... Было очень страшно... Мы увидели, что реально – дьявол не где-то там. Он на Земле. Наверное, это». Это видео объединило кадры первого приезда в освобожденную Бучу самого Зеленского, а также мировых лидеров, побывавших в городе, который стал одним из символов ужаса войны РФ против Украины.
When Bucha was de-occupied, the heinous truth about what was happening in the temporarily occupied territories was revealed to the world.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 31, 2023
We will never forget the victims of this war, and we will certainly bring all Russian murderers to justice. pic.twitter.com/jyuVQ8VMvB
Генеральный прокурор Украины в специальном сообщении также напомнил: «За 33 дня оккупации в Бучанском районе было совершено более 9000 военных преступлений. Ужасные цифры... Более 270 преступлений ежедневно. Более 1400 мирных жителей были убиты. Многие из них — замучены. Среди погибших — 37 детей. Еще 52 ребенка были ранены».
Андрей Костин сообщил, что по делам о военных преступлениях в качестве официальных подозреваемых проходят «почти 100 военных РФ». В отношении 35-ти из них обвинительные акты уже переданы в суд. В их числе — «генерал-полковник, командующий Центрального военного округа России, который непосредственно руководил оккупацией Сумской, Черниговской и Киевской областей», отметил генпрокурор.
Генпрокурор Костин также напомнил, что двум военным РФ суд Украины уже вынес заочный приговор — 12 лет лишения свободы — по обвинению в применении насилия к мирным жителям и мародерстве. Осужденные — служащие 5-й отдельной танковой бригады ВС РФ из Улан-Удэ. Место этого преступления, совершенного начале марта 2022 года, — село Бузовая Бучанского района.
В эту пятницу, 31 марта, в Украину прибыли премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии, а также президент Молдовы.
Как отмечала «Европейская правда», визит глав словацкого, словенского и хорватского правительств Эдуарда Хегера, Роберта Голоба и Андрея Пленковича и молдавского президента Майи Санду приурочен к годовщине освобождения Бучи. Они принимают участие в саммите «Буча — ответственность России за преступления в Украине».
Президент Зеленский и лидеры Словакии, Словении, Хорватии и Молдовы побывали в Буче, где почтили память жителей, погибших в ходе российской оккупации.
Битва за основание свободного мира идет на украинской земле. Мы обязательно победим. Русское зло падет прямо здесь, в Украине, и уже не сможет подняться,
— заявил Зеленский на месте трагедии.
На памятной церемонии украинский президент объявил о присвоении Буче звания «Город-герой». Знак отличия от главы государства принял мэр Анатолий Федорук.
Информация о подготовке саммита не была публичной, поскольку визиты иностранных лидеров в Киев не анонсируются заранее, отмечает издание.
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