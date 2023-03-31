401-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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31 марта — 401-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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16:25 Семена Слепакова могут обвинить в дискредитации российской армии

Полиция проводит проверку после того, как стендапер опубликовал песню, критикующую войну Украине.

Об этом сообщают государственные агентства со ссылкой на правоохранительные органы.

16:13 Украина призывает Великобританию отказать россиянам и белорусам в визах на Уимблдон

Министр иностранных дел Украины заявил в пятницу, что решение Уимблдона разрешить российским и белорусским игрокам участвовать в соревнованиях в качестве нейтральных лиц является «аморальным», и призвал Великобританию отказать им в визах.

«Решение Уимблдона разрешить участие российских и белорусских игроков является аморальным. Разве Россия прекратила свою агрессию или злодеяния? Нет, просто Уимблдон решил принять двух соучастников преступления», — написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем твиттере.

«Я призываю правительство Великобритании отказать в визах их игрокам».

Wimbledon's decision to permit the participation of Russian and Belarusian players is immoral. Has Russia ceased its aggression or atrocities? No, it’s just that Wimbledon decided to accommodate two accomplices in crime. I call on the UK government to deny visas to their players. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 31, 2023

15:52 Митрополит УПЦ Павел заявил, что готовится штурм Киево-Печерской лавры

15:25 Накануне весеннего призыва юристы ЦЗПЧ «Мемориал» при участии «Призыва к совести» запустили правозащитный бот-генератор «Не поеду»

Правозащитный бот «Не поеду», разработанный юристами ЦЗПЧ «Мемориал» при участии «Призыва к совести», помогает оспорить незаконные действия во время призыва:

решение о мобилизации;

незаконный призыв на срочную службу, в том числе призыв «одним днем»;

отказ в праве на альтернативную гражданскую службу

Бот доступен по ссылке в Telegram: https://t.me/ne_poedu_bot

Создатели бота обращают внимание, что им можно воспользоваться даже в военкомате или в военной части. Для этого понадобится только телефон и аккаунт на Госуслугах.

14:51 За день до начала призыва «Госуслуги» спрятали кнопку удаления аккаунта

Сегодня утром появились новости, что повестки на весенний призыв, который начнется завтра 1 апреля, российские власти планируют отправлять в электронном виде. Позже стало известно, что портал «Госуслуги» убрал кнопку, которая позволяла удалить аккаунт и таким образом потенциально избежать получения электронной повестки. На это обратило внимание издание «Скат».

14:13 Главы четырех европейских государств прибыли в Украину, чтобы вместе с Зеленским почтить память жертв Бучи

Премьер-министр Словении Роберт Голоб, президент Украины Владимир Зеленский, президент Молдовы Майя Санду, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер принимают участие в памятной церемонии, посвященной первой годовщине деоккупации Бучи. Киевская область, Украина, 31 марта 2023 года. via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

►►► Подробнее о мемориальных мероприятиях в годовщину освобождения Бучи читайте в материале RFI на русском.

13:55 На саммит к годовщине деоккупации Бучи приехали премьер-министры Хорватии, Словакии, Молдовы и Словении

13:26 ФБК добавил Фридмана, Хана и Кузьмичёва в список «коррупционеров и разжигателей войны»

Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что имена руководителей "Альфа-групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичёва теперь включены в список «коррупционеров и разжигателей войны», которыйведет ФБК. Ранее, как стало известно из копии документа, опубликованого с Алексеем Венедиктовым, бывший председатель ФБК Леонид Волков отправлял письмо на имя Жозепа Борелля с просьбой снять западные санкции именно этих лиц. Именно после того, как письмо Волкова стало достоянием общественности, он покинул свой пост.

16 марта Герман Хан был замечен среди присутствовавших на ежегодном выступлении Владимира Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

12:45 «Страна»: между защитниками и противниками УПЦ МП произошла потасовка

Сторонники Украинской православной церкви Московского патриархата, которые с раннего утра собрались сегодня у Киево-Печерской лавры в Киеве, столкнулись с противниками УПЦ. По сообщению корреспондента «Страны», стороны обливают друг друга водой, идет потасовка.

12:23 Песков — заявление ЕС об отправке миротворцев в Украину «чрезвычайно опасное»

Пресс-секретарь Путина отреагировал на разговоры об отправке миротворцев Евросоюза в Украину: «это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение».

11:55 Лукашенко предложил объявить перемирие в Украине

Александр Лукашенко во время ежегодного обращения к парламенту и народу Беларуси предложил объявить перемирие:

Попробую рискнуть предложить остановить боевые действия. Объявить перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники. Александр Лукашенко

Лукашенко заключил, что на горизонте маячит Третья мировая война с «ядерными пожарами», и призвал к переговорам «без предварительных условий».

11:23 The Wall Street Journal: Россия и США едва поддерживают дипломатические контакты. Арест Эвана Гершковича увеличивает расхождение между странами

Усложнившиеся дипломатические отношения между США и Россией сильно затруднят достижения возможного соглашения об освобождении 31-летнего журналиста The Washington Post Эвана Гершковича из СИЗО. Бывший посол США в России Джон Салливан убежден, что Кремль захочет получить «большое вознаграждение» в обмен на освобождение американского журналиста.

The Wall Street Journal приходит в выводу, что арест Гершковича стал «последней дипломатической точкой между Москвой и Вашингтоном». Издание напоминает, что последний случай обвинения Кремлем американского журналиста в шпионаже был в 1986 году, еще в СССР. WSJ пишет, что Россия видит себя «в экзистенциальном конфликте» с США. Собеседник издания, бывший сотрудник ЦРУ Даниэл Хоффман считает, что арест Гершковича — звено в нагнетании «антизападной истерии» в России.

10:41 Петербургского школьника, обвиняемого в поджоге двух военкоматов оставили в СИЗО еще на месяц

Издание Avtozak live сообщает, что 16-летнего Егора Балазейкина оставили в СИЗО еще на один месяц. Подростка обвиняют в поджоге двух военкоматов в Ленинградской области. Балазейкину грозит от 10 до 15 лет колонии по 1 части статьи 205 УК РФ за «террористический акт».

Подозреваемый не опровергает обвинения. Более того он заявил, что если бы не совершил поджог, то «наверное повесился бы» от ощущения бессилия. Как уточняет Avtozak live, Балазейкин страдает хроническим гепатитом. Он продолжает находиться в СИЗо №5 Санкт-Петербурга.

10:05 Зеленский о годовщине освобождения Бучи: «Никогда не простим. Накажем всех виновных»

Буча. 33 дня оккупации. Более 1400 смертей, из них 37 — детские. Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток. 9000 российских военных преступлений. 365 дней, как это снова свободный украинский город. Символ зверств армии страны-оккупанта. Никогда не простим. Накажем всех виновных. Владимир Зеленский, президент Украины

►►►Смотрите специальный видеорепортаж RFI к годовщине освобождения Бучи.

09:24 Начался процесс перехода Киево-Печерской Лавры в государственное пользование. Там собрались сотни верующих

В Киево-Печерской лавре с самого утра собираются верующие УПЦ. Сегодня специальная комиссия заповедника «Киево-Печерская лавра» прибудет в лавру планирует осуществить процесс приема зданий монастыря в государственное пользование. У Крестовоздвиженского храма еще в полседьмого утра по местному времени собрались несколько сотен верующих УПЦ. Корреспонденты украинского издания «Страна» ведут прямой репортаж с места событий.

Известно, что 10 утра по местному времени к верующим вышел Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ Московского патриархата Климент. «У комиссии нет законных оснований для осуществления какой-либо деятельности пока нет соответствующего решения суда. В связи с чем у нас есть все законные основания не допускать комиссию на территорию монастыря», —подчеркнул Климент.

09:00 Британская разведка: Россия потеряла шесть радиолокационных комплексов «Зоопарк-1М»

По оценке министерства обороны Великобритании, с начала полномасштабного вторжения в Украину, Россия потеряла как минимум шесть радиолокационных комплексов «Зоопарк-1М». На стороне Украины подобных установок тоже осталось «ограниченное количество».

Британское ведомство уточняет, что обе стороны постоянно стремятся нейтрализовать подобные радары, позволяющие командованию врага «быстро обнаруживать и поражать артиллерию противника». Наличие таких установок, по оценке ведомства, «значительно» увеличивает силы.

На минувшей неделе Силы специальных операций Украины (ССО) опубликовали кадры уничтожения такого российского контрбатарейного радара «Зоопарк-1М» в районе Донецка.

Британская разведка, предполагает, что российская сторона, скорее всего, будет испытывать трудности с восстановлением таких комплексов, так как «эти системы зависят от поставок высокотехнологичной электроники, нарушенных из-за санкций».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 March 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/1gWRD97ofr



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/dUBJsgKu2V — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 31, 2023

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