Генерал Милли: США рассматривают альтернативы ATACMS для расширения радиуса ударов ВСУ

США не поставляют Украине ракеты 300-километровой дальности ATACMS, но рассматривают альтернативы, которые могут позволить ВСУ увеличить радиус ударного воздействия. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью изданию Defense One.

Реклама Читать далее

Ракеты ATACMS класса земля — земля, производимые американской компанией Lockheed Martin, имеют дальность полета 300 км. Это значительно превышает по радиусу действия те средства, которые имеются в распоряжении украинских сил обороны. Запускаются эти ракеты из реактивных системы залпового дня, которые уже имеются у ВСУ, например из HIMARS.

Запуск ATACMS американскими и южнокорейскими войсками на учениях, 5 июля 2017 г. 8th United States Army/Handout via REUTERS

По словам генерала Марка Милли, у самих США «относительно мало» ATACMS, и американской армии важно обеспечивать поддержание собственных запасов этих ракет.

«Есть и другие системы, которые могут обеспечить эту дальность. Например, БПЛА. У британцев тоже есть пара таких систем», — сказал Марк Милли. По его словам, в США сейчас рассматривают отправку Украине подобных вооружений дальнего действия вместо ATACMS.

В январе этого года заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что в Пентагоне полагают, что «украинцы могут изменить динамику на поле боя и достичь желаемого ими эффекта по оттеснению россиян и без ATACMS».

Тогда он говорил, что другие американские системы дальнего действия дают Киеву «ударный потенциал для предстоящей фазы конфликта». В качестве примера он привел беспилотники, а также комплекты JDAM, преобразующие свободнопадающие бомбы в корректируемые боеприпасы.

На вопрос, вызван ли отказ администрации Байдена предоставить ATACMS опасениями, что Украина может использовать эти ракет для нанесения ударов по территории России, Каль сказал, что политика США по-прежнему заключается в том, чтобы не допускать таких ударов. При этом Каль напомнил, что США считают Крым, аннексированный Россией в 2014 году, частью Украины.

В начале февраля Соединенные Штаты объявили о поставке Украине высокоточных управляемых авиабомб GLSDB («бомба малого диаметра наземного базирования») с радиусом действия до 150 км. Эти боеприпасы, разработанные Boeing и Saab должны еще больше осложнить систему снабжения российских войск на оккупированных территориях Украины. Запускаются эти бомбы с земли, из MLRS и HIMARS.

Ранее уже имели место удары по российским военным объектам в оккупированном Крыму, а также на территории самой РФ в сотнях километров от границы с Украиной. В частности, дважды атакам подвергался российский аэродром стратегической авиации Энгельс в Саратовской области. Минобороны РФ говорило об атаках украинских беспилотников. В Киеве не брали на себя ответственность за эти атаки. Впрочем, такого рода атаки остаются единичными.

Украинские власти давно просят союзников предоставить им вооружения более дальнего действия, чтобы поражать российские военные цели в глубине оккупированных территорий. Ранее в США, как сообщалось, колебались относительно отправки Украине дальнобойных ракетных артиллерийских установок HIMARS из-за опасений эскалации со стороны РФ.

Системы HIMARS с ракетами дальностью около 80 км позволили украинским войскам нарушить снабжение российской войск прошлым летом и осенью, дав Украине значительное преимущество. Из HIMARS украинская армия била, в частности, по российским складам с артиллерийскими боеприпасами в глубине оккупированных территорий. Летом ВСУ начали бить также по мостам, связывающим правый и левый берега Днепра в Херсонской области, что предшествовало ноябрьскому отступлению РФ в этом регионе — после харьковского молниеносного броска ВСУ.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться