Наместник Киево-Печерской лавры стал подозреваемым по уголовным статьям

Украина

В Украине наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ Павлу (Петру Лебедю) предъявлены подозрения в разжигании религиозной розни, оправдывании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины, сообщают Служба безопасности Украины (СБУ) и генеральная прокуратура страны.

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Петру Лебедю предъявлены подозрения по ч.1 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч.1 ст. 436-2 УК (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

«Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, оправдывающие или отрицающие действия страны-агрессора. Это подтвердила и инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза», — говорится в заявлении СБУ.

Служба также опубликовала фрагменты перехваченных телефонных разговоров, где, как утверждается, митрополит Павел приветствует оккупацию Херсона и просит молиться за московского патриарха.

Домой к Лебедю, а также в «места временного пребывания фигуранта» пришли с обыском, сообщила СБУ. Служба опубликовала фотографии из дома митрополита Павла.

Сам митрополит находится в суде, где ему должны избрать меру пресечения. В суде Павел заявил, что «никогда не был на стороне агрессии». «Я против агрессии и сейчас я нахожусь в Украине. Это моя земля», — заявил митрополит (цитата по «Украинской правде»).

Как позже сообщили журналисты, на суде митрополит пожаловался на плохое самочувствие, и заседание перенесли на 3 апреля.

Митрополиту Павлу предъявили подозрения на фоне попыток выселить представителей УПЦ из Киево-Печерской лавры. На этой неделе митрополит Павел опубликовал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, где угрожал ему и его семье «божьей карой» в связи с выселением из Лавры.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину представители УПЦ публично дистанцировались от Москвы, заявляя, что разорвали связи с Русской церковью. Тем не менее в Украины многие связывают УПЦ с Москвой.

СБУ начала обыски и допросы в церковной среде УПЦ в прошлом году. Служба утверждает, что это действия проводятся для «прекращения деструктивной деятельности пророссийски настроенного духовенства». Возбуждено уже 61 уголовное дело в отношении священнослужителей УПЦ. Суды вынесли уже 7 приговоров в отношения ряда клириков. Двое из священнослужителей УПЦ «были использованы в обмене» на украинских военных, сообщила СБУ.

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