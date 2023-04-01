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402-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Украинский военнослужащий документирует разрушение дома после удара российской ракеты по Харькову. Украина, 31 марта 2023 года.
Украинский военнослужащий документирует разрушение дома после удара российской ракеты по Харькову. Украина, 31 марта 2023 года. AP - Andrii Marienko
RFI
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1 апреля — 402-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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13:18 Британская разведка: попытка зимнего наступления в Донбассе для России закончилась провалом

В своей ежедневной сводке разведка министерства обороны Великобритании 1 апреля подводит итоги зимнего наступления российской армии в Донбассе. Британские аналитики напоминают, что в ожидании этого наступления командующим российским вторжением в Украину в январе был назначен лично глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.

«Пребывание Герасимова в должности характеризуется попытками начать зимнее наступление с целью расширения российского контроля на весь Донбасс. Через 80 дней становится все более очевидным, что этот проект провалился», — отмечает Минобороны Великобритании.

По мнению авторов сводки, на нескольких участках фронта в Донбассе российские войска добились «незначительных успехов ценой десятков тысяч жертв, значительно растратив преимущество в личном составе, полученное в результате мобилизации».

12:46 Двое французских добровольцев погибли в Украине

Один из них — 29-летний Кевин Давид, уроженец города Анже на западе Франции. Он уехал в Украину летом 2022 года в качестве добровольца и был убит под Бахмутом 21 марта 2023 года. Во Франции он работал водителем в службе доставки. У него осталась жена и двое детей.

По данным издания Le Monde, второй француз — некий «Т» — погиб в Украине «неделю назад». Больше о нем ничего не известно.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украине погибли уже восемь граждан Франции. По данным газеты l’Est Républicain, в качестве добровольцев на войну в Украину уехало «около 50 французов» в возрасте от 25 до 35 лет.

12:02 Митрополиту УПЦ (МП) Павлу предъявили подозрение в оправдании российского вторжения в Украину

Служба безопасности Украины сообщила, что собрала «обоснованную доказательную базу» причастности бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) к разжиганию религиозной розни, оправданию и отрицанию вооруженной агрессии России против Украины.

«Закон и ответственность за его нарушение одинаковы для всех, а ряса не всегда является залогом чистых намерений. Сегодня враг пытается использовать церковную среду для продвижения пропаганды и раскола украинского общества. Но мы не дадим ему ни малейшего шанса», — заявил глава СБУ Василий Малюк.

1 апреля митрополита увезли в Шевченковский суд Киева, где по итогам допроса ему должны избрать меру пресечения. Сам Павел (Лебедь) заявил ранее, что его отправят под домашний арест. В корпусе наместника в лавре прошли обыски.

За время полномасштабной войны в Украине уголовные дела были заведены на 61 священника, в отношении 17 представителей УПЦ (МП) ввели санкции, почти 250 клирикам запрещен въезд в Украину, 19 священников, у которых было гражданство РФ, лишили украинского паспорта.

11:30 «Мемориал» и «ОВД-Инфо» призвали Европейскую комиссию и Совет Европы помочь Алексею Москалеву и его дочери

Правозащитники попросили Европейскую комиссию и Совет Европы использовать все доступные средства, чтобы предотвратить экстрадицию Москалева из Беларуси в Россию, и добиваться его передачи в третью страну — безопасную и готовую его принять.

Также правозащитники напомнили, что защита прав человека и гражданских свобод является одним из основных приоритетов Европейского Союза и Совета Европы и является обязательством, взятым на себя всеми его членами.

«ОВД-Инфо и Центр Мемориал выразили надежду на решительные действия европейских органов в этом вопросе, чтобы защитить демократические ценности и гарантировать справедливость и уважение прав человека», — говорится в сообщении на сайте центра.

Преследование семьи Москалевых началось после того, как в апреле 2022 года 15-летняя Маша Москалева нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО. На ее отца Алексея сначала составили административный протокол, а затем возбудили уголовное дело. 28 марта 2023 года его приговорили к двум годам колонии. 30 марта его задержали в Минске.

10:51 Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки российских войск

Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе совещания Шойгу заявил, что Россия нарастила производство обычных и высокоточных боеприпасов. По его словам, это позволяет выполнять поставленные президентом «задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции» в Украине.

Руководители предприятий доложили Сергею Шойгу о текущих результатах выполнения государственного оборонного заказа, а также о реализуемых предприятиями проектах по модернизации и расширению производственных мощностей для значительного увеличения объемов выпускаемой продукции.

10:27 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

Главное:

  • За прошедшие сутки противник нанес пять ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
  • 31 марта РФ нанесла очередной ракетный удар по гражданским объектам, применив баллистические ракеты.
  • Для авиаударов противник также задействовал 6 ударных БПЛА типа «Шахед-136». Однако все они были уничтожены.
  • Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.
  • Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки было отражено 70 атак противника на указанных направлениях.
  • Самые интенсивные бои продолжаются в населенных пунктах Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
  • В Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции.
  • Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав горюче-смазочных материалов, два зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

9:53 США снова призвали своих граждан срочно уехать из России

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби:

Сейчас не время американцам находиться в России. Если вы в России — будь то по делам, на отдыхе, любая цель поездки — вам нужно уехать сейчас же. Россия — не лучшее место для вас, даже если вы работающий журналист. Россия сейчас является враждебной средой для американских граждан. И, если вы там, пора уезжать.

Накануне с похожим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отметившая, что «в России небезопасно для американцев».

Очередное предостережение своим гражданам власти США выпустили после ареста корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого ФСБ обвинила в шпионаже.

9:25 В России начался весенний призыв в армию

1 апреля в России начался плановый весенний призыв в армию. Согласно указу Владимира Путина, он продлится до 15 июля. За 2,5 месяца планируется призвать на срочную службу 147 тысяч человек. Это на 12,5 тысячи больше, чем в весенний призыв 2022 года.

В Минобороны РФ сообщили, что в рамках весенней призывной кампании военкоматы впервые будут рассылать уведомления для россиян в электронном виде через портал «Госуслуги».

По утверждению российских властей, призывники-срочники не будут отправляться на войну в Украину.

9:07 Reuters: США объявят о новом пакете помощи Украине

По данным агентства, Вашингтон сообщит о помощи еще на 2,6 миллиарда долларов. Журналисты со ссылкой на собственные источники пишут, что в новый пакет помощи могут войдут радары воздушного наблюдения, противотанковые ракеты и бензовозы, боеприпасы и снаряды для ПВО.

9:00 СМИ: Наместника Киево-Печерской лавры подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ

По данным украинских СМИ, наместника Киево-Печерской лавры, митрополита УПЦ Павлу уведомили о том, что его подозревают по двум уголовным статьям: в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.

 

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