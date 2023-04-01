402-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Украинский военнослужащий документирует разрушение дома после удара российской ракеты по Харькову. Украина, 31 марта 2023 года.

1 апреля — 402-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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13:18 Британская разведка: попытка зимнего наступления в Донбассе для России закончилась провалом

В своей ежедневной сводке разведка министерства обороны Великобритании 1 апреля подводит итоги зимнего наступления российской армии в Донбассе. Британские аналитики напоминают, что в ожидании этого наступления командующим российским вторжением в Украину в январе был назначен лично глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.

«Пребывание Герасимова в должности характеризуется попытками начать зимнее наступление с целью расширения российского контроля на весь Донбасс. Через 80 дней становится все более очевидным, что этот проект провалился», — отмечает Минобороны Великобритании.

По мнению авторов сводки, на нескольких участках фронта в Донбассе российские войска добились «незначительных успехов ценой десятков тысяч жертв, значительно растратив преимущество в личном составе, полученное в результате мобилизации».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 April 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/pFl8kpIqs6 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 1, 2023

12:46 Двое французских добровольцев погибли в Украине

Один из них — 29-летний Кевин Давид, уроженец города Анже на западе Франции. Он уехал в Украину летом 2022 года в качестве добровольца и был убит под Бахмутом 21 марта 2023 года. Во Франции он работал водителем в службе доставки. У него осталась жена и двое детей.

По данным издания Le Monde, второй француз — некий «Т» — погиб в Украине «неделю назад». Больше о нем ничего не известно.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украине погибли уже восемь граждан Франции. По данным газеты l’Est Républicain, в качестве добровольцев на войну в Украину уехало «около 50 французов» в возрасте от 25 до 35 лет.

12:02 Митрополиту УПЦ (МП) Павлу предъявили подозрение в оправдании российского вторжения в Украину

Служба безопасности Украины сообщила, что собрала «обоснованную доказательную базу» причастности бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) к разжиганию религиозной розни, оправданию и отрицанию вооруженной агрессии России против Украины.

«Закон и ответственность за его нарушение одинаковы для всех, а ряса не всегда является залогом чистых намерений. Сегодня враг пытается использовать церковную среду для продвижения пропаганды и раскола украинского общества. Но мы не дадим ему ни малейшего шанса», — заявил глава СБУ Василий Малюк.

1 апреля митрополита увезли в Шевченковский суд Киева, где по итогам допроса ему должны избрать меру пресечения. Сам Павел (Лебедь) заявил ранее, что его отправят под домашний арест. В корпусе наместника в лавре прошли обыски.

За время полномасштабной войны в Украине уголовные дела были заведены на 61 священника, в отношении 17 представителей УПЦ (МП) ввели санкции, почти 250 клирикам запрещен въезд в Украину, 19 священников, у которых было гражданство РФ, лишили украинского паспорта.

11:30 «Мемориал» и «ОВД-Инфо» призвали Европейскую комиссию и Совет Европы помочь Алексею Москалеву и его дочери

Правозащитники попросили Европейскую комиссию и Совет Европы использовать все доступные средства, чтобы предотвратить экстрадицию Москалева из Беларуси в Россию, и добиваться его передачи в третью страну — безопасную и готовую его принять.

Также правозащитники напомнили, что защита прав человека и гражданских свобод является одним из основных приоритетов Европейского Союза и Совета Европы и является обязательством, взятым на себя всеми его членами.

«ОВД-Инфо и Центр Мемориал выразили надежду на решительные действия европейских органов в этом вопросе, чтобы защитить демократические ценности и гарантировать справедливость и уважение прав человека», — говорится в сообщении на сайте центра.

Преследование семьи Москалевых началось после того, как в апреле 2022 года 15-летняя Маша Москалева нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО. На ее отца Алексея сначала составили административный протокол, а затем возбудили уголовное дело. 28 марта 2023 года его приговорили к двум годам колонии. 30 марта его задержали в Минске.

10:51 Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки российских войск

Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе совещания Шойгу заявил, что Россия нарастила производство обычных и высокоточных боеприпасов. По его словам, это позволяет выполнять поставленные президентом «задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции» в Украине.

Руководители предприятий доложили Сергею Шойгу о текущих результатах выполнения государственного оборонного заказа, а также о реализуемых предприятиями проектах по модернизации и расширению производственных мощностей для значительного увеличения объемов выпускаемой продукции.

10:27 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

Главное:

За прошедшие сутки противник нанес пять ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

31 марта РФ нанесла очередной ракетный удар по гражданским объектам, применив баллистические ракеты.

Для авиаударов противник также задействовал 6 ударных БПЛА типа «Шахед-136». Однако все они были уничтожены.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки было отражено 70 атак противника на указанных направлениях.

Самые интенсивные бои продолжаются в населенных пунктах Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции.

Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав горюче-смазочных материалов, два зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

9:53 США снова призвали своих граждан срочно уехать из России

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби:

Сейчас не время американцам находиться в России. Если вы в России — будь то по делам, на отдыхе, любая цель поездки — вам нужно уехать сейчас же. Россия — не лучшее место для вас, даже если вы работающий журналист. Россия сейчас является враждебной средой для американских граждан. И, если вы там, пора уезжать.

Накануне с похожим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отметившая, что «в России небезопасно для американцев».

Очередное предостережение своим гражданам власти США выпустили после ареста корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого ФСБ обвинила в шпионаже.

9:25 В России начался весенний призыв в армию

1 апреля в России начался плановый весенний призыв в армию. Согласно указу Владимира Путина, он продлится до 15 июля. За 2,5 месяца планируется призвать на срочную службу 147 тысяч человек. Это на 12,5 тысячи больше, чем в весенний призыв 2022 года.

В Минобороны РФ сообщили, что в рамках весенней призывной кампании военкоматы впервые будут рассылать уведомления для россиян в электронном виде через портал «Госуслуги».

По утверждению российских властей, призывники-срочники не будут отправляться на войну в Украину.

9:07 Reuters: США объявят о новом пакете помощи Украине

По данным агентства, Вашингтон сообщит о помощи еще на 2,6 миллиарда долларов. Журналисты со ссылкой на собственные источники пишут, что в новый пакет помощи могут войдут радары воздушного наблюдения, противотанковые ракеты и бензовозы, боеприпасы и снаряды для ПВО.

9:00 СМИ: Наместника Киево-Печерской лавры подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ

По данным украинских СМИ, наместника Киево-Печерской лавры, митрополита УПЦ Павлу уведомили о том, что его подозревают по двум уголовным статьям: в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.

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