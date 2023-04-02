Война России против Украины. День 403-й. Онлайн RFI

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Украинская военнослужащая и ее муж на железнодорожной станции недалеко от линии фронта, в Краматорске, Донецкая область, Украина. 29.03.2023

2 апреля 2023 года — 403-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

10:25 В результате очередного обстрела Сумской области погибли двое гражданских, сообщает региональная администрация

«Около 5 часов утра россияне из минометов ударили по молоковозу в одном из населенных пунктов Новослобидской общины. В результате обстрела погибли 2 человека — водитель молоковоза и экспедитор. Гражданские лица, которые просто работали», — сообщается в телеграм-канале военной администрации Сумской области.

10:17 Отменены все ограничения на энергопотребление в Киевской, Житомирской и Харьковской областях

Отменены все ограничения на потребление электричества, введенные в Киевской, Житомирской и Харьковской областях после массированного ракетного обстрела России 9 марта. Об этом сообщает компания «Укрэнерго».

Отмечается, что ремонтные бригады «Укрэнерго» завершили восстановительные работы на энергообъетах центрального региона страны. Компания выразила благодарность литовским коллегам за оказанную помощь.

В других регионах Украины также нет ограничений в сетях «Укрэнерго», что привело бы к необходимости ограничения потребления, говорится в сообщении.

10:08 Сообщается о взрывах в локомотивном депо оккупированного Мелитополя

Законный мэр оккупированного Россией Мелитополя Иван Федоров утром в воскресенье сообщил о взрывах в локомотивном депо Мелитополя. «Жители фиксируют черный дым», — написал он в телеграм-канале.

Представитель оккупационных «властей» в Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ нанесли удары по Мелитополю из HIMARS. По его словам, всего было семь залпов, а российская ПВО сбила шесть реактивных снарядов в небе над городом. Один снаряд попал в локомотивное депо, написал Рогов. Он также заявляет, что в результате удара повреждена многоэтажка рядом с депо.

До этого о взрывах в районе подстанции локомотивного депо Мелитополя мэр города Иван Федоров сообщал 29 марта. Российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на «экстренные службы» оккупированной части Запорожской области писало, что это был обстрел, в результате которого повреждены объеты энергетики.

09:46 За минувшие сутки от российских обстрелов в Украине погибли четверо мирных жителей, 15 получили ранения — минобороны Украины

За минувшие сутки российские войска обстреляли 7 украинских областей, в том числе из РСЗО и тактической авиации. Под обстрел попали 102 населенных пункта, подтверждено поражение 29 объектов инфраструктуры, сообщили в ситуационном центре оборонного ведомства Украины.

09:25 Вице-спикер парламента Армении: у Еревана «нет намерения или желания» арестовывать Путина

У властей Армении «нет намерения или желания» арестовывать президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) в случае его визита в страну. Об этом заявил вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян в интервью агентству «Арменпресс».

«Естественно, у правящей партии и команды нет такого намерения или желания», — сказал он.

Аршакян подчеркнул, что Ереван прислушался к опасениям Москвы, которая называла неприемлемыми планы Армении по ратификации Римского статута. Вице-спикер не исключил, что с РФ может быть подписано отдельное соглашение, которое исключит влияние Римского статута на двусторонние отношения Москвы и Еревана.

Он также продчернул, что процесс ратификации Римского статуса Арменией — это «отклик Армении на случаи агрессии Азербайджана», и никак не связан с ордером на арест Владимира Путина. Он также отметил, что процесс ратификации был запущен правительством Армении еще в 2022 году.

09:07 В Брянской области мобилизованный взял в заложники сослуживцев, узнав о гибели племянников на войне в Украине

По данным телеграм-канала Astra, 1 апреля около 5 часов вечера в деревне Плавна (Брянская область) мобилизованный из Самарской области Дмитрий Д. захватил в заложники трех офицеров и пятерых других мобилизованных. При себе у его были автомат и гранаты.

Захват заложников произошел в месте временной дислокации, где служил Дмитрий пишет Astra. По данным телеграм-канала Baza, это был местный дом культуры.

О случившемся в экстренные службы смог сообщить один из заложников. Место захвата оцепили, с захватчиком провели переговоры, в ходе которых выяснилось, что причиной его поведения стало известие и гибели племянников на войне в Украине, служивших в составе ВС РФ, пишет Astra.

Baza отмечает,что никаких требований мужчина не выдвинул, и через час отпустил заложников и сдался.

08:44 «Значительная» часть солдатских потерь РФ вызвана небоевыми причинами, в частности пьянством — британская разведка

Потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют до 200 тысяч человек (убитыми и ранеными), и при этом «значительное меньшинство» из них вызвано причинами, не связанными с боевыми действиями. Об этом говорится в новой краткой сводке британской военной разведки.

Минобороны Великобритании цитирует неназваный «российский информационный телеграм-канал», сообщивший 27 марта о «черезвычано высоком» числе происшествий, преступлений и смертей, связанных с потреблением алкоголя среди развертутых российских войск.

«Российские командиры, вероятно, считают, что повсеместное злоупотребление алкоголем особенно негативно отражается на боеспособности. Однако, поскольку пьянство распространено в большей части российского общества, его уже давно негласно считают частью военной жизни, даже во время боевых действий», — говорится в кратком обзоре.

Среди других основных причин небоевых солдатских потерь РФ британская разведка называет ненадлежащие тренировки по обращению с оружием, ДТП и травмы, связанные с погодными условиями (например, переохлаждение).

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/98MyQNQKmJ



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/XBel6Fvgf0 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 2, 2023

08:23 Из утренней сводки украинского генштаба:

За минувшие сутки ВСУ отразили более 70 атак противника. Самые тяжелые бои идут в районах Бахмута, Авдеевки, Марьинки в Донецкой области.

РФ не прекращает штурмовать Бахмут, пытается взять его под полный контроль, там отражено более 25 атак.

На этом направлении украинские защитники также отбили атаки в районах населенных пунктов Богдановка и Предтечино.

На лиманском направлении российские силы вели неудачные наступательные дейсвия в районах южнее Кременной и Верхнекаменского.

08:05 Генштаб ВСУ: В Херсонской и Запорожской областях российские военные ограничивают передвижение жителей без паспортов РФ

На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей продолжается принудительная паспортизация местных жителей, говорится в двух последних сводках украинского генштаба.

На блокпостах российские военные ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта РФ.

В генштабе ВСУ отмечают, что российские военные обыскивают машины, въезжающие в Токмак (Запорожская область). Украинцам без российских документов грозит запрет на въезд в город. Кроме того, в Запорожской области сотрудники ФСБ угрожают местным жителяи потерей работы из-за отсутствия российского паспорта.

В населеных пунктах Геническ и Стрелковое в Херсонской области на блокпосрах тоже ограничивают передвижение граждан, не получивших российские паспорта. Во время обысков им сообщают, что без паспорта РФ после четвертого перехода через КПП им запретят въезд и выезд, сообщает украинский генштаб.

07:28 ISW о провале российского зимнего наступления

Российские, украинские и западные источники отмечают, что по итогам зимнего наступления Россия не добилась своих целей по захвату всех территорий Донецкой и Луганской областей к 31 марта, отмечает американский Институт изучения войны (ISW) в новой сводке.

В ISW и ранее говорили о том, что российское зимнее наступления вряд ли окажется успешным из-за постоянных провалов российского командования, и России не хватит боевой мощи для поддержания более, чем одной крупной наступательной операции в Донбассе. Идущие кампании по вербовке в России и на оккупированных украинских территориях могут указывать на то, что Россия хотовится к нехватке солдатского резерва.

Усиливающиеся в России спекуляции указывают на то, что, вероятно, Кремль вскоре может провести перестановки в военном командовании из-за проваленного зимнего наступления.

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