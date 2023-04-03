Силы РФ «очень далеки» от захвата Бахмута: в Украине опровергают заявление Пригожина

Бахмут

Украинское командование утверждает, что российские солдаты и наемники группировки «Вагнера» «очень далеки» от установления контроля над Бахмутом, вопреки вчерашнему заявлению главаря «Вагнера» Евгения Пригожина.

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Накануне телеграм-канал под названием «Пресс-служба Пригожина» опубликовал заявление основателя «ЧВК Вагнер», где тот утверждает, что «юридически» Бахмут захвачен его наемниками. Пригожин заявляет, что за его спиной находится здание администрации Бахмута, а украинские войска сосредоточились в западных кварталах города.

«Бахмут — украинский, и они ничего не захватили и очень далеки от этого, мягко говоря», — заявил спикер Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый в комментарии Reuters. По его словам, утверждения Пригожина не соответствуют действительности.

«Они подняли флаг над каким-то туалетом. Прикрепили его к стороне неизвестно чего, повесили свою тряпку и сказали, что взяли город. Ну ладно, пусть думают, что взяли», — сказал Череватый.

По его словам, вокруг здания городского совета Бахмута продолжаются бои, и в «юридическом смысле» российские силы ничего не захватили.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также заявил, что Бахмут остается украинским и призвал «спокойно реагировать на фейки тех, кто выдумывает „победу“, которой на самом деле нет».

В утренней сводке генштаба ВСУ от 3 апреля говорится, что российские силы продолжают штурмовать Бахмут и пытаются взять город под полный контроль, и ВСУ отбили там более 20 атак.

При этом в «ДНР» после публикации видео Пригожина заявили, что никакого отвода подразделений ВСУ из Бахмута не наблюдается.

Активные кровопролитные бои за Бахмут продолжаются с начала августа 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский недавно подчеркнул, что для Украины важно удержать Бахмут Донецкой области в политическом смысле. Падение этого города президент РФ Путин смог быть «продать» странам Запада, российскому населению, Китаю и Ирану как победу, заявил Зеленский. Как следствие, РФ могла бы наращивать международную поддержку заключения сделки, неприемлемой для Украины.

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