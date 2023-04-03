ЮНЕСКО: военный ущерб культурному наследию Украины достиг 2,4 млрд евро

Театр в Мариуполе, где укрывались от обстрела сотни людей. Архивное фото 18 марта 2022 года.

Российское вторжение нанесло ущерб культурному наследию и культурному сектору Украины в размере 2,4 млрд евро, а потеря доходов в сфере культуры, искусства и туризма составила 13,9 млрд евро — говорится в опубликованном 3 апреля последнем докладе ЮНЕСКО. Вот уже год Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ведет печальную статистику разрушений объектов культуры из-за войны в Украине. Но ЮНЕСКО также активно действует для воссоздания культурного сектора страны.

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По данным на 22 марта, в Украине были повреждены или разрушены около 248 объектов культуры. Некоторые из них, на востоке страны, полностью уничтожены — сообщает ЮНЕСКО в момент, когда генеральный директор организации Одрэ Азуле прибыла в Украину с двухдневным визитом. После Киева она посетила Чернигов, а во вторник прибудет в Одессу. Исторический центр Одессы был в конце января занесен в Список всемирного наследия, чтобы защитить город от российских обстрелов.

ЮНЕСКО публикует список разрушений в каждом городе объектов на специальной странице в интернете.

Visiting with @AAzoulay #Chernihiv, 🇺🇦 historical & cultural gem, which severely suffered from 🇷🇺 invaders. Greatly value @UNESCO support & involvement in restoring the Chernihiv Historic center, inscribed on the #WorldHeritage Tentative list. pic.twitter.com/Bk2groxhVW — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) April 3, 2023

Бюджет 6,4 млрд на восстановление

«Мы намерены поддержать украинские власти в разработке национального плана реконструкции культурного сектора», — цитирует гендиректора ЮНЕСКО агентство France-Presse. Одрэ Азуле оценивает бюджет для предстоящего восстановления и возрождения этого сектора в 6,4 млрд евро.

Одесса — седьмой украинский культурный объект, поставленный под усиленную защиту Списка всемирного наследия ЮНЕСКО. О ценности исторический центра Одессы Одре Азуле говорила еще в январе, подчеркивая уникальность «легендарного порта, оставившего свой след в кино, литературе и искусстве».

ЮНЕСКО сообщает, что на территории Украины был обеспечен ремонт поврежденных в начала войны зданий Одесского художественного музея и Музея современного искусства Одессы. Организация предоставила также оборудование для оцифровки почти 1000 произведений искусства и документальной коллекции Государственного архива Одессы. Было предоставлено оборудование для защиты зданий и произведений искусства под открытым небом.

Эти меры являются частью общего плана действий ЮНЕСКО на территории Украины, который уже позволил выделить более 18 млн долларов на нужды в сфере образования, науки, культуры и информации.

Шесть других объектов, в том числе центр города Чернигов, пострадавший в первые месяцы войны, фигурируют в «ориентировочном» списке ЮНЕСКО. Украина должна подать заявку, чтобы и эти города могли войти в Список всемирного наследия.

248 культурных объектов, учтенных экспертами ЮНЕСКО, это — 107 культовых сооружений, 21 музей, 89 исторических и/или художественных зданий, 19 памятников и 12 библиотек. На исторические здания и памятники приходится две трети из 2,4 млрд ущерба, при этом разрушенные объекты эквивалентны чуть более 1,56 млрд евро.

Восток Украины

Разрушения культурной инфраструктуры затрагивают, в основном, Харьковскую, Донецкую и Луганскую области. На их долю приходится 60% разрушений.

Охрана культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов предусмотрена Гаагской конвенцией 1954 года. Эксперты ЮНЕСКО продолжают предварительную оценку ущерба, нанесенного Россией культурным ценностям Украины, проверяя сообщения об инцидентах. Для этого, в частности, используются спутниковые снимки.

На сегодняшний день ни один объект из действующего Списка всемирного наследия ЮНЕСКО, не пострадал — указывает на своем сайте Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

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