404-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Онлайн RFI

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09:10 Британская разведка: минобороны РФ пытается восстановить репутацию 155-й морской бригады

Министерство обороны Великобритании в утренней сводке пишет о том, что российское оборонное ведомство, по всей видимости, "проводит целенаправленную информационную операцию, чтобы восстановить репутацию бригады, которая стала синонимом недавних неудач России в Украине".

Британская разведка обращает внимание на то, что в течение всего марта 2023 года деятельность 155-й морской пехотной бригады освещалась с помощью записывающих видео касок и персональной командировки телеведущего Владимира Соловьева.

Кроме того, набслюдаются постоянные публичные заявления о том, что формирование находится в "приподнятом настроении, с твердой решимостью достичь поставленных целей", а и публикация материалов о перевооружении 155-й бригады на модифицированные танки.

Как утверждает министерство обороны Великобритании, на самом деле 155-я бригада, скорее всего, была "переведена в статус неэффективной в боевом отношении, по крайней мере, дважды за последние шесть месяцев, из-за участия в тактически неэффективных фронтальных атаках под Угледаром в Донецкой области".

Попытки российского министерства обороны "возродить имидж бригады" британская разведка оценивает как проявление "озабоченности тем, что ее неудачи все чаще ассоциируются с российским высшим военным руководством".

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