405-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Онлайн RFI

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В городе Часов Яр недалеко от линии фронта в Донецкой области, 2 апреля2023 г.

4 апреля — 405-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня вторжения RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

13:20 В Туле Путин встретился с рабочими завода железнодорожного машиностроения. О войне он не упомянул ни разу

Владимир Путин во время визита в Тулу встретился с рабочими местного завода железнодорожного машиностроения, сообщили в Кремле. На встрече обсуждались вопросы переселения из ветхого жилья, доходы россиян, строительство моста и другое.

Один из рабочих спросил Путина о том, какова вероятность появления российских станков лазерной резки в качестве аналога западным современным станками, с обслуживанием которых могут появиться проблемы из-за нехватки запчастей.

В ответ на это Путин сначала пустился в рассуждения о сельском хозяйстве в условиях российских контрсанкций, введенных в 2014 году, отдельно упомянул об экспорте окорочков. Затем Путин в общих словах заговорил о важности технологического суверенитета «по критически важным направлениям», почти не упомяная причину возникших проблем с обслуживанием промышленных станков и другого оборудования.

Издание «Агентство» отмечает, что на предыдущих подобных встречах на предприятиях Путин всегда говорил о войне с Украиной и конфронтации с Западом. Однако о войне, санкциях и реальных проблемах бизнеса Путин почти ничего не говорил на открытой части съезда РСПП 16 марта, предпочитая рассуждать об успехах российской экономики, напоминает издание.

12:41 Бежавший из России офицер ФСО: Путин оградил себя от мира, у него исказилось восприятие действительности

Центр «Досье» опубликовал полное интервью с бежавшим из России офицером ФСО, от которого ранее они впевыре узнали о бронепоезде Путина.

Осудивший нападение РФ на Украину офицер ФСО Глеб Каракулов рассказал, что обеспечивал Путина секретной связью и ездил с ним в заграничные командировки с 2009 года. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину несколько месяцев он провел на больничном, обдумывая как уйти со службы. В итоге во время командировки Путина в Казахстан в октябре 2022 года сопровождавший российского президента Каракулов оставил пост и бежал с семьей в Турцию.

Каракулов подтвердил, что Владимир Путин не пользуется ни мобильным телефоном, ни интернетом. «Вся информация, которую он получает, — только от людей непосредственно близки. Он живет в своего рода информационном вакууме», — говорит Каракулов.

При этом он отметил, что при подготовки резиденции требование — чтобы там вещали российские телеканалы.

Он также подтвердил, что президент с 2020 года находится на изоляции, и люди сидят две недели на карантине перед тем, как оказаться с Путиным в одном помещении. «Все немножко в недоумении — почему это до сих пор продолжается», — добавил Каракулов.

Каракулов отметил, что по своему мировосприятию Путин в 2009 году и сейчас — это «два разных человека». «Если физически это, может, один человек, то по своему поведению, по другим моментам это два разных человека. (...) Cейчас он очень замкнулся. Он оградил себя от всего мира всевозможными барьерами, тем же самым карантином, отсутствием информации. Что-то исказилось у него в восприятии действительности», — сказал Глеб Каракулов.

12:07 Спикер Воздушных сил ВСУ: МиГ-29 из Польши и Словакии не решат вопрос контрнаступления и победы

Самолеты МиГ-29, которые Польша и Словакия передают Украине, усилят боеспособность авиации ВСУ для выполнении текущих задач, но ни в коем случае не решат вопрос контрнаступления и победы. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, призвавший СМИ «не манипулировать заголовками» и не спекулировать на теме военной поддержки союзников.

В составе ВСУ, как он добавил, имеются пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29.

Для завоевания превосходства в воздухе и победы Украине нужны современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения, подчеркнул он.

11:30 Подоляк о гибели «военного блогера» Фомина: «РФ нуждается в шок-мобилизации населения» и оправдании агрессивной войны

РФ нуждается в шок-мобилизации своего населения под эгидой „Родина в опасности!“, чтобы добирать добровольцев… России нужно оправдать агрессивную войну, чтобы сократить помощь Украине… Делайте правильные выводы о природе любых „терактов“ в России

— написал в твиттере советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Рф потрібна шок-мобілізація свого населення під егідою «Батьківщина у небезпеці!», щоб добирати «добровольців»…

Рф необхідно виправдати агресивну війну, щоб скоротити допомогу Україні…

Робіть правильні висновки про природу будь-яких «терактів» у Росії. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 4, 2023

Ранее он назвал взрыв в Петербурге, в результате которого был убит «военный блогер» и участник боевых действий против Украины Максим Фомин, «внутренним терроризмом» и ситуаицей, когда «пауки поедают друг друга в банке».

На следующий день после взрыва в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) РФ заявили, что убийство Фомина спланировали «спецслужбы Украины» «с привлечением агентуры» из людей, сотрудничающих с ФБК Алексея Навального.

«Политическими убийствами в России занимается одна организация — и это не ФБК, а ФСБ», — отреагировал на эти обвинения соратник Навального Леонид Волков.

11:04 По данным FT, британские власти прекратили расследование в отношении российского миллиардера Михаила Фридмана по двум из трех пунктов подозрений

10:39 Washington Post: Крым стал «одной из самых укрепленных территорий в зоне войны»

Газета Washington Post опубликовала материал о строительстве оборонительных сооружений в оккупированном Крыму. Расследование основано на спутниковых снимках, предоставленных компанией Maxar. В публикации Крым назвал «одной из самых укрепленных территорий в зоне войны».

Журналисты среди прочего опубликовали снимки села Медведевка, находящегося неподалеку от перехода на материк. На снимке от 11 февраля видны линии траншей, а также три ряда т.н. «зубов дракона» — бетонных противотанковых сооружений, имеющих форму пирамид.

Отмечается, что в ожидании весеннего украинского контрнаступления строительство оборонительных сооружений на оккупированном полуострове ускорилось.

Всего за несколько недель были построены километры фортификаций около села Витино на западном побережье Крыма. Спутниковые снимки показывают, что некоторые оборонные конструкции в Крыму были построеные за считанные дни.

Washington Post отмечает, что для рытья траншей используется как живая сила, так и техника. В этой связи журналисты рассказывают о созданной в СССР траншейной машине БТМ-3, которая способна рыть окопы со скоростью до 800 метров в час, даже в промороженной земле.

10:18 Центр «Досье» опубликовал интервью с сбежавшим из России офицером ФСО

Именно от бежавшего из России офицера ФСО Глеба Каракуловым расследователи впервые узнали о том, что президент РФ Владимир Путин передвигается по России на бронепоезде.

Центр «Досье» отмечает, что смог опубликовать интервью с ним целиком, убедившись, что Каракулов и его семья в безопасности.

10:12 Российские власти ищут замену «ЧВК Вагнера» — британская разведка

В России, вероятно, ищут способы спонсирования и развития альтернативных частных военных компаний, чтобы в конечном счете заменить «ЧВК Вагнер» в ее нынешней значительной роли в боевых действиях на территории Украины. Об этом говорится в новом кратком отчете бриатснкой военной разведки.

Минобороны Великобритании отмечает, что это происходит в контексте конфликта межу российским министерством обороны и «ЧВК Вагнер». Военное командование РФ, вероятно, хочет заменить ее на ЧВК, над которой оно будет иметь больший контроль.

Однако ни одна другая известная российская «ЧВК» в настоящее время не может и близко сравниться с «ЧВК Вагнер» по размерам и боевой мощи.

Российское руководство, вероятно, считает задействование «ЧВК» в Украине полезным: основные расходы по их содержанию ложатся на частные источники, и наемники действуют с большей эффективностью, чем регулярная армия.

Кроме того, в Москве, вероятно, считают, что тяжелые человеческие потери в «ЧВК» значительно более приемлемы для российского общества по сравнению с потерями в регулярных войсках, отмечает британская разведка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/oUYAi2Vhia



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/a485dL48wL — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 4, 2023

09:45 ISW: российские силы захватили здание администрации в Бахмуте

Американский Институт изучения войны (ISW) подтверждает данные российских источников о том, что силы «ЧВК Вагнер» в ночь на 2 апреля захватили здание администрации Бахмута.

Аналитики ссылаются в частности на кадры с «вагнеровским» и российским флагами на горе обломков разрушенной администрации Бахмута от 3 апреля. Несколько российских военных блогеров также опубликовали снимок наемника «Вагнера» около здании городской администрации Бахмута еще до того, как она была разрушена.

Группировка «Вагнер», вероятно, продолжит попытки консолидировать контроль над центром Бахмутом и попытается продвинуться на запад через густонаселенные городские районы к поселку Хромово, указывают в ISW.

Как пишут американские аналитики, украинский генштаб подтверждает выводы ISW о том, что вместе с наемниками «Вагнера» в Бахмуте все активнее действуют российские силы ВДВ.

09:15 Ночная атака «Шахедами»: в Одесской области загорелось предприятие, жертв нет, сообщили в ОВА

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что из 17 дронов-камикадзе, запущенных против Украины этой ночью 13 были сбиты в небе над Одесской областью, еще один — над Николаевской.

По его информации, один из дронов попал по предприятию в Одесской области, из-за чего начался пожар, однако к утру спасатели его ликвидировали. По предварительным данным, человеческих потерь нет, написал Братчук.

В оперативном командовании «Юг» сообщили, что это была атка иранскими дронами-камикадзде «Шахед-136» и «Шахед-131».

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