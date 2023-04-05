Визит главы ЮНЕСКО в Украину для защиты культурного наследия страны от военных разрушений

Директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле в Киеве 3 апреля 2023 года, чтобы представить план реконструкции украинского культурного наследия.

В связи с войной в Украине ЮНЕСКО расширяет масштабы экстренной помощи стране, где за год были разрушены около 300 объектов культуры. 4 апреля завершилась двухдневная поездка в Украину генерального директора организации по вопросам образования, науки и культуры при ООН Одрэ Азуле. Целью делегации была оценка ущерба, нанесенного украинской культуре. Президент Зеленский сообщил делегации ООН, что общее число поврежденных культурных объектов в стране в четыре раза выше объявленного.

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В ходе визита делегация ООН посетила три города: Киев, Чернигов и Одессу. Во вторник член делегации, глава отдела ЮНЕСКО по вопросам культуры и чрезвычайных ситуаций Криста Пиккат объяснила, что от войны пострадали не только материальные ценности Украины, затронуты более глубокие пласты культурной жизни:

Урон нанесен не только историческим зданиям и материальным культурным ценностям. Под ударом оказались художники и артисты [страны], потерявшие свой доход, которым пришлось покинуть родину. Люди лишилось возможности соблюдать свои традиции. По нашим данным, с начала войны разрушено или повреждено уже 249 культурных объектов. На восстановление требуется почти 7 млрд евро. Причем уже в краткосрочной перспективе, если война будет продолжаться, нужно найти 3 млрд. Необходимо не только восстанавливать, но и, как можно скорее, организовать защиту еще сохранившихся зданий и коллекций, чтобы обеспечить их максимальную сохранность.

Принимая делегацию ЮНЕСКО, президент Украины Владимир Зеленский сообщил Одрэ Азуле, что по данным Украины, общее число разрушенных и поврежденных Россией украинских культурных объектов приближается к 1190. Он обратил также внимание на хищения и незаконный вывоз украинских культурных с занятых российской армией территорий.

#ЮНЕСКО

Одри Азуле передала главе государства Украины сертификат о внесении исторического центра города Одессы в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой. pic.twitter.com/tTj5TWxW68 — Служба новостей ООН (@UN_News_RU) April 4, 2023

Мы потеряли не только [наше] культурное наследие, но и „исторический“ взгляд на город. В каждой семье есть нечто дорогое, что передают по наследству. У нашего города это была его коллекция, это — его драгоценность. А теперь, что мы можем передать нашим детям и внукам, что можем им показать? Как рассказать о том, как раньше жили люди? Как показать, во что одевались, что строили? Что теперь мы можем передать детям? Это вот ужасает. На этих землях жили и скифы (об этом говорят археологические раскопки), и жили украинские казаки. Поэтому-то они [русские] забирают последние подтверждения, последние доказательства нашей истории. Забирают всё, чтобы мы не могли говорить, что мы — отдельные, отдельный народ, который имеет своё собственное прошлое.

Thanks to @ZelenskaUA for this moving visit to Saint Sophia's Cathedral in #Kyiv, a jewel inscribed as a @UNESCO World Heritage Site, and to the conductor Herman #Makarenko, UNESCO Goodwill Ambassador, for a musical performance message of hope. #Ukraine pic.twitter.com/61PEzLB0Yf — Audrey Azoulay (@AAzoulay) April 4, 2023

О расхищении и вывозе в Крым коллекции Музея изобразительных искусств в Херсоне в январе писала «Новая газета». Около 10 000 произведений музея пропали в ноябре, когда российские войска вышли из города. В интервью RFI по телефону заместитель директора Херсонского художественного музея Анна Скрипка подчеркнула, что с разграблением коллекции музея исчез целый пласт украинской культуры города:По данным ЮНЕСКО, для возмещения ущерба культуре Украины необходимо 6,9 млрд долларов. «Эта поддержка будет продолжаться и расти в 2023 году», — заявила Одрэ Азуле в Киеве. ЮНЕСКО по этому случаю снова напомнила, что «нападения на культурные объекты и школы являются нарушением международного права». ЮНЕСКО также развернула «план действий в чрезвычайных ситуациях, финансируемый бюджетом в 30 млн долларов. [Бюджет финансирует с поставки защитного оборудования для памятников и произведений искусства и заканчивая доставкой более 50 000 компьютеров, чтобы учителя могли продолжать свои уроки удаленно. Были также предоставлены десятки касок и бронежилетов журналистам, работающим в зонах боевых действий».

В ходе встречи в Киеве с генеральным директором ЮНЕСКО, президент Украины выразил надежду на вовлечение в восстановление культурного наследия Украины международных партнеров.

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