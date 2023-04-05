Владимир Зеленский приехал в Польшу c государственным визитом
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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, прибыл с официальным визитом в Польшу. Это первый визит украинского лидера в Варшаву с момента полномасштабного российского вторжения, а также первый визит Зеленского за границу, который был анонсирован заранее.
Официальная церемония приветствия должна состояться в 11 часов утра перед президентским дворцом в Варшаве, далее Зеленского ждет встреча с президентом Польши Анджеем Дудой. Полностью программа визита не раскрывается: известно лишь, что вечером оба президента сделают совместное заявление.
Помимо Анджея Дуды, украинский лидер встретится с главой правительства Польши Матеушем Моравецким и другими официальными лицами.
Глава бюро международной политики при канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что двусторонние переговоры будут касаться «всего спектра польско-украинских отношений, начиная с политики безопасности». В частности президенты должны затронуть вопросы истории.
Польша стала одной из стран, наиболее вовлеченных в помощь Киеву после российского вторжения. За два дня до визита Зеленского в Варшаву, Польша объявила о поставке первых истребителей МиГ-29, обещанных Украине. Польша также поставила Украине 14 танков Leopard 2A4 в феврале и марте, отмечает AFP.
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