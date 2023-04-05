Владимир Зеленский приехал в Польшу c государственным визитом

Президент Польши Анджей Дуда (слева) приветствует президента Украины Владимира Зеленского во время их встречи в президентском дворце в Варшаве 5 апреля 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, прибыл с официальным визитом в Польшу. Это первый визит украинского лидера в Варшаву с момента полномасштабного российского вторжения, а также первый визит Зеленского за границу, который был анонсирован заранее.

Реклама Читать далее

Официальная церемония приветствия должна состояться в 11 часов утра перед президентским дворцом в Варшаве, далее Зеленского ждет встреча с президентом Польши Анджеем Дудой. Полностью программа визита не раскрывается: известно лишь, что вечером оба президента сделают совместное заявление.

Помимо Анджея Дуды, украинский лидер встретится с главой правительства Польши Матеушем Моравецким и другими официальными лицами.

Официальная церемония встречи президентов Украины и Польши в Королевском замке в Варшаве, 5 апреля 2023 года. © Czarek Sokolowski / AP

Глава бюро международной политики при канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что двусторонние переговоры будут касаться «всего спектра польско-украинских отношений, начиная с политики безопасности». В частности президенты должны затронуть вопросы истории.

Польша стала одной из стран, наиболее вовлеченных в помощь Киеву после российского вторжения. За два дня до визита Зеленского в Варшаву, Польша объявила о поставке первых истребителей МиГ-29, обещанных Украине. Польша также поставила Украине 14 танков Leopard 2A4 в феврале и марте, отмечает AFP.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться