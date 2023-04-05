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Сексуальное насилие во время российской оккупации. Репортаж France 24 из Украины

12:10 Ирина Довгань, глава украинской ассоциации, помогающей жертвам сексуального насилия. © France 24

France 24

Галина – пенсионерка. Во время оккупации в марте прошлого года ее изнасиловал российский солдат. Сегодня она говорит, что никогда бы не рассказала о случившемся, если бы была моложе. Над 22-летним Ильей российские военные надругались на одном из контрольно-пропускных пунктов. После этого он несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством. Ирину в 2014-м изнасиловали пророссийские сепаратисты. Сегодня она возглавляет ассоциацию, которая помогает жертвам сексуального насилия. О своем страшном опыте и решимости добиться правосудия Галина, Ирина и Илья рассказали нашим коллегам France 24. Репортаж подготовлен с участием телеканала La Chaîne Parlementaire.