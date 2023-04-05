406-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Онлайн RFI

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Местные жители в шелтере недалеко от линии фронта в городе Орехово, Украина, понедельник, 20 марта 2023 года.

5 апреля — 406-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня вторжения RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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11:52 РФ передала Беларуси комплекст «Искандер-М»

11:20 Актера Дмитрия Назарова ощштрафовали за «дискредитацию» российской армии

Тверской суд Москвы оштрафовал актера Дмитрия Назарова на 50 тысяч рублей за «дискредитацию» армии. Поводом стал видеоролик «Хотят ли русские войны?»,опубликованныей Назаровым и его супругой актрисой ольгой Васильевой 26 февраля 2022 года. Актер, находящийся не в России, передал через адвоката, что вины не признает.

Назаров и Васильева с начала военного вторжения выступают против войны, актеры регулярно публикуют в соцсетях видео, на которых читают антивоенную поэзию.

14 января Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова. СМИ со ссылкой на заместителя директора театра по связям с общественностью Вадима Верника сообщили, что у народного артиста России Назарова состоялся разговор с руководителем МХТ имени Чехова Константином Хабенским, по итогам которого Назарова и Васильеву уволили. Как рассказали потом актеры, Хабенский сначала попросил их «уйти в творческий отпуск», но затем сообщил, что придется уволиться, иначе 29 сотрудников театра лишатся брони от мобилизации.

11:00 Великобритания заблокировала трансляцию выступления Львовой-Беловой в Совбезе ООН

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, ордер на арест которой в марте выдал Международный уголовный суд, должна была выступить в Совбезе ООН «по вопросу эвакуированных с Украины детей». Делегация Великобритании заблокировала трансляцию заседания на сайте ООН, заявив, что «если Мария Львова-Белова хочет рассказать о своих действиях, она может сделать это в Гааге».

Tomorrow, Russia will hold an informal @UN meeting on “evacuating” Ukrainian children from Ukraine to Russia.



Russia has invited Maria Lvova-Belova to brief. The ICC issued an arrest warrant for her last month.



The UK Ambassador will not be participating.



1/3 — UK at the UN 🇬🇧🇺🇳 (@UKUN_NewYork) April 4, 2023

10:42 СБУ конфисковала еще часть имущества жены Виктора Медведчука

Суд наложил арест на два земельных участка во Львовской области, принадлежащих Оксане Марченко — супруге «кума Путина» Виктора Медведчука. Их стоимость оценивается в сумму около 475 тысяч долларов. По сообщениям СБУ, на участке ведется строительство гостиничного комплекса.

Две недели назад суд уже арестовал активы жены Медведчука на сумму около 12 млн долларов. По сообщению СБУ, речь шла о судебном решении изъять 6,8% акций ПАО «Электрометаллургический завод „Днепроспецсталь“» в Запорожье, которыми жена Медведчука Оксана Марченко владеет через три офшорных компании.

10:07 ISW: реакция Пригожина на убийство Татарского говорит о том, что основатель ЧВК «Вагнер» возможно полагает, что атака была отчасти направлена против него самого

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны. Вчера, 4 апреля основатель ЧВК «Вагнер» выступил в «Стрит-фуд-баре № 1», где был убит пропагандист Владлен Татарский. По словам Пригожина, он вернулся с линии фронта в Бахмуте, чтобы почтить память Татарского. Он также заявил, что намерен сделать из движения «Киберфронт Z» движение по борьбе с внешними угрозами. Реакция Пригожина, как предполагают аналитики ISW, указывает на то, что бизнесмен, вероятно, пытается представить убийство Татарского как нападение на него самого.

9:38 Британская разведка:

28 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти работают над переходом к выпуску части суверенных долговых обязательств России в иностранной валюте.

Этот шаг почти наверняка свидетельствует о том, что Россия рассчитывает на финансовую поддержку со стороны «дружественных» иностранных государств.

Как только разработка будет завершена, инвесторы из других стран смогут купить суверенный долг России и, таким образом, закрыть некоторые из будущих бюджетных дефицитов России. Такие инвесторы будут косвенно финансировать вторжение России в Украину.

В последние месяцы российский государственный долг выкупали, главным образом, российские банки. Но маловероятно, что они в состоянии полностью финансировать ожидаемый дефицит бюджета в будущем. Российские официальные лица, вероятно, рассматривают выпуск внешних долговых обязательств как один из способов закрыть дефицит в российских финансах, поскольку они планируют затяжную войну в Украине. Однако остается неясным, удастся ли России реализовать эти меры.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/CIS3mejzmb



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/nf4EsjV7Kb — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 5, 2023

9:10 Эмманюэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен отправляются в Китай

Президент Франции Макрон сегодня начинает трехдневный визит в Китай. Компанию ему составит председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Одной из главных целей визита будет попытка уговорить Си Цзиньпина дистанцироваться от России в войне с Украиной и не поставлять РФ оружие.

►►►Макрон и фон дер Ляйен будут разбираться в Китае с оружием для Путина

9:00 Владимир Зеленский прибыл в Польшу

Об этом сообщил глава Управления президента Польши по международной политике. У Зеленского запланирована встреча с польским лидером Анджеем Дудой. Это первый официальный визит украинского президента в Польшу с начала полномасштабного российского вторжения.

8:52 Из утренней сводки Генштаба ВСУ:

За прошедшие сутки российские войска нанесли три ракетных и 47 авиационных ударов, применив 17 беспилотников типа «Шахед-136»,14 из которых были уничтожены.

Российские военные провели 42 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Российская армия продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В Мелитополе российские военные распространяют листовки об эвакуации местных жителей в Россию.

В Большой Кардашевке Херсонской области из-за перемещения тяжелой российской техники почти полностью ограничен въезд и выезд всех местных жителей, им запрещено покидать свои дома.

Авиация Украины за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили три пункта управления, два района сосредоточения живой силы, две реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

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