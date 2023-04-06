407-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Онлайн RFI

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6 апреля — 407-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня вторжения RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

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11:05 На горловском направлении в Бахмуте двое мирных жителей погибли и двое получили ранения

На Горловском направлении двое мирных жителей погибли и двое ранены, сообщил в четверг в Telegram глава Донецкой областной военной администрации. Павел Кириленко также сообщил, что «на Лисичанском направлении произошел массированный обстрел Звановки, в результате которого были повреждены школа, дом культуры, магазин и более двадцати домов».

10:50 Эммануэль Макрон встретился с Си Цзиньпом

«Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы приведете в чувство Россию и вернете всех за стол переговоров», — сказал глава французского государства своему китайскому коллеге Си Цзиньпину в четверг во время официальной двусторонней встречи в Пекине.

Председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал связи с Францией в мире, претерпевающем «глубокие исторические изменения», подчеркнув, что отношения между Парижем и Пекином, тем не менее, пережили «позитивное и устойчивое развитие».

10:20 Обзор Минобороны Великобритании в четверг:

Министерство обороны Великобритании считает, что российских высших кадровых военных ждут новые увольнения, поскольку они проваливают достижения поставленных целей в Украине. В ведомстве отметили, что, согласно сообщениям российских соцсетей, министерство обороны России с большой вероятностью уволило генерал-полковника Рустама Мурадова с должности командующего Восточной группировки войск в Украине. Мурадов возглавил эту группировку после неудачной попытки РФ штурмовать Киев в прошлом году. В последние месяцы Восточная группа войск под командованием Мурадова понесла чрезвычайно тяжелые потери, особенно в ходе плохо продуманных наступлений на Угледар. Эти неудачные операции вызвали резкую критику со стороны различных комментаторов в России, в том числе и со стороны военнослужащих самого Мурадова. «На данный момент он является самым высоким российским военным, которого уволили в 2023 году, но, скорее всего, их будет больше, поскольку Россия продолжает терпеть неудачи в достижении своих целей на Донбассе», – отметили в британском министерстве.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/gX1G4bGxl4



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/v19F58d2Xw — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 6, 2023

10:01 Эммануэль Макрон встретился с премьер-министром Китая

Эммануэль Макрон начал переговоры с главой китайского правительства Ли Цяном в Пекине в четверг, чтобы попытаться «построить общий путь» с Китаем, сообщает пресс-служба Елисейского дворца. Затем президент Франции встретится с главой КНР Си Цзиньпином.

«Возможность поделиться общим анализом и выстроить общий путь крайне важна», — сказал президент Франции в начале своей первой встречи в Народном дворце. «В эти смутные времена, которые мы переживаем», он подчеркнул «важность» «диалога между Китаем и Францией».

09:45 ISW: Путин создает условия для дальнейших репрессий на оккупированных территориях

Основные выводыИнститута изучения войны (ISW) за 5 апреля:

- Зеленский заявил, что украинские войска выйдут из Бахмута, чтобы избежать окружения, если это будет необходимо, но пока нет такой необходимости.

- Путин на заседании Совета национальной безопасности РФ назвал усилия России по укреплению контроля над оккупированными территориями Украины вопросом внутренней безопасности и верховенства права.

- Путин уволил генерал-полковника Николая Гречушкина с должности заместителя главы Министерства чрезвычайных ситуаций.

- Российские и украинские войска продолжают вести позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Они, вероятно, достигли успехов в Бахмуте и его окрестностях и продолжили наступательные операции вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.

- Бизнесмены РФ, возможно, берут на себя большую роль в поддержке усилий МО РФ по формированию нерегулярных добровольческих формирований.

- Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова продолжает отрицать международные обвинения в том, что Россия принудительно депортирует украинских детей в Россию.

09:17 Ночью 6 апреля в Мелитополе прогремели мощные взрывы

Об этом сообщил городской голова Иван Федоров в Telegram: «Ночной кошмар для оккупантов в Мелитополе. Только что в городе зафиксировали сразу несколько мощных взрывов». Взрывы раздавались в районе аэродрома, где расположена база российских военных. «По предварительным данным взрывалась "многострадальная" вражеская база рашистов в районе захваченного аэродрома», – написал Иван Федоров в Telegram.

Информацию о взрывах распространили и российские оккупационные власти. Они уверяют, что ПВО сбили шесть ракет Himars.

09:00 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

По данным Генштаба, в эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

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