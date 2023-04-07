Франция и Китай заявили о поддержке «восстановления мира в Украине на основе международного права и Устава ООН»

ФРАНЦИЯ - КИТАЙ

Франция и Китай «поддерживают любые усилия по восстановлению мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН», — говорится в совместном франко-китайском заявлении, опубликованном по итогам визита в Пекин президента Франции Эмманюэля Макрона.

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«Обе стороны поддерживают любые усилия по восстановлению мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН», — говорится в совместной франко-китайской декларации, опубликованной на сайте Елисейского дворца.

При этом документ не осуждает нападение России на Украину. Более того, Россия в принципе не упомянута в тех пунктах, которые касаются ее полномасштабного вторжения на украинскую территорию. Само российское нападение на Украину названо «конфликтом».

Те же риторические приемы использованы в документе, опубликованном МИД Китая в конце февраля, под названием «позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса» из 12 пунктов. Китай и ранее отказывался напрямую осудить РФ за вторжение в Украину.

При этом президент Эмманюэль Макрон неоднократно и недвусмысленно осуждал Москву за агрессию против Украины, в том числе и в ходе своего последнего визита в Китай, который он совершил совместно с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Российская агрессия против Украины нанесла удар по международной стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на вас в том, чтобы образумить Россию и привести всех за стол переговоров», — с этими словами Эмманюэль Макрон обратился к Си Цзиньпину перед началом двусторонних переговоров.

Обтекаемые формулировки

В общей сложности декларация содержит 51 пункт, касающийся различных аспектов двусторонних отношений: начиная от политического диалога и вопросов безопасности в мире, заканчивая культурным обменом и борьбой с изменениями климата. В тексте множество обтекаемых формулировок и дипломатических реверансов.

В том, что касается нападения РФ на Украину, если кратко пересказать суть документа, то он заключается в следующем:

Франция и Китай поддерживают усилия по восстановлению мира в Украине на основе международного права и Устава ООН;

Обе стороны выступают против вооруженных атак на атомные станции и поддерживают МАГАТЭ в его усилиях по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС;

Стороны подчеркивают важность того, чтобы «все стороны конфликта» соблюдали международное гуманитарное право и призывают в особенности обеспечить защиту женщинам и детям, являющимся жертвами «конфликта».

В завлении также отмечается, что Франция и Китай еще раз подчеркивают свою приверженность декларации от 3 января 2022 года о предотвращении ядерной войны и гонки ядерных вооружений и призывают «воздержаться от любых действий, способных увеличить риски напряженности».

Визит в Китай Эмманюэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен называют важным, поскольку речь идет о наиболее значимом контакте между Си Цзиньпином и западными лидерами с ноября 2022 года, когда Си Цзиньпин встречался с президентом США Джо Байденом на саммите G20 на Бали.

Впрочем, аналитики высказывали сомнения относительно того, насколько этот визит может быть успешным в деле существенного изменения позиции Пекина в отношении России и ее войны против Украины.

В последние недели давление на Пекин со стороны международного сообщества усиливается. В частности, звучат опасения относительно возможных поставок Китаем оружия в Россию.

Недавно Си Цзиньпин совершил визит в Москву, где встречался с Владимиром Путиным, в отношении которого Международный уголовный суд (МУС) выписал ордер на арест по обвинению в военном преступлении — депортации украинских детей.

При этом китайский председатель даже не проводил телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. 6 апреля французский дипломат, который присутствовал на переговорах лидеров Франции и КНР, сообщил AFP, что Си Цзиньпин «выразил готовность» к телефонным переговорам с Зеленским. Однако сделать это он намерен, «когда придет время», уточнил дипломат.

На пресс-конференции в Пекине глава Еврокомиссии сообщила, что «председатель Си подтвердил свою готовность к разговору [с Зеленским], когда для этого будут подходящие условия и время». «Я думаю, что это позитивный момент», — Урсула фон дер Ляйен.

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