408-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Онлайн RFI

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7 апреля — 408-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня вторжения RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ. (В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

13:26 Владимир Зеленский подписал указы о создании 19 военных администраций в Запорожской области

Соответствующий документ №197 появился на сайте Офиса президента Украины. Среди новых ОВА, которые планируются создать, числятся администрации оккупированных на Россией территорий. Многие связывают появление этого документа с грядущим контрнаступлением ВСУ.

12:58 Валерия Меладзе проверят на предмет финансирования ВСУ

ТАСС пишет, что генеральная прокуратура РФ поручила прокуратуре Москвы провести проверку певца Валерия Меладзе, так как он подозревается в финансировании ВСУ. Просьбу о проверке эстрадного исполнителя направил в прокуратуру руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин.

В марте стало известно, что концерты в Меладзе в России оказались отменены. Согласно данным «Фонтанки» и «Агентства», имя артиста фигурировало в списках «нежелательных» или запрещенных в РФ исполнителей. Меладзе в первый же день полномасштабного вторжения в Украину записал видео против войны, которое опубликовал на своей странице в Instagram.

12:34 Министр иностранных дел Турции проводит встречу с Лавровым в Анкаре

Переговоры глав МИД Турции и России проходят сегодня в Анкаре. Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсуждают ситуацию в Украине и зерновую сделку. Министр иностранных дел Турции призвал к «скорейшему завершению войны» путем переговоров и подчеркнул необходимость сохранения зерновой сделки:«Мы придаем важное значение продолжению соглашения. Этот мировой кризис особенно важен для уменьшения проблемы, с которой сталкивается каждое домохозяйство в мире».

Лавров же заявил, что Россия не отказывается от переговоров, однако считает их возможными «только на основе учета российских интересов». Кроме того, он пригрозил, что «если Запад не займет конструктивную позицию, Россия будет работать по экспорту зерна вне зерновой сделки — через Катар и Турцию».

Главы МИД России и Турции на переговорах в Анкаре. Турция, 7 апреля, 2023. via REUTERS - RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

12:11 Moloko news собрало случаи преследования подростков по делам о диверсиях на железных дорогах

Издание Moloko news рассказывает об уголовных делах, открытых в отношении российских подростков в связи с поджогами и повреждениями железнодорожных путей в Подмосковье, Краснодарском крае, Пензенской области и Башкортостане.

11:56 В Курской области замечен беспилотник

Прокремлевский Telegram-канал Mash пишет, что в Курской области «заметили и посадили» разведывательный беспилотник модели «Лелека-100». Других сообщений о произошедшем пока нет.

11:32 The New York Times: в соцсети утекли секретные документы Пентагона и НАТО по наращиванию сил ВСУ

Пакет документов США и НАТО появился в открытом доступе в Twitter и Telegram. Попытки удалить их со стороны администрации Байдена ни к чему не привели. The New York Times первая сообщила об утечке и написала, что военные документы содержат секретные планы по наращиванию украинских вооруженных сил перед ожидаемым контрнаступлением.

Опубликованные документы датированы 1 марта и содержат данные пятинедельной давности.

В документах нет конкретных планов боевых действий и стратегии контрнаступления.

Из опубликованных данных можно увидеть расходования американских высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Существует риск, что часть документов изменена российской стороной перед публикацией с целью дезинформации. В частности цифры потерь российских солдат не соответствуют действительности и занижены в несколько раз.

Пакет документов, тем не менее, может содержать ценную информацию для России, касающуюся численности украинских войск, запасов боеприпасов и графика поставок оружия и подготовки подразделений.

NYT называет эту утечку «первым прорывом российской разведки, ставший достоянием общественности» с начала полномасштабного вторжения. Кроме того, издание утверждает со ссылкой на американских и европейских чиновников, что украинская сторона «не решалась делиться своими боевыми планами с Соединенными Штатами, опасаясь утечки информации». NYT констатирует, что «осенью прошлого года обмен разведданными между Украиной и США значительно ослаб» и новая утечка снизит его еще больше.

10:48 Мария Эйсмонт: сегодняшнее заседание по делу Владимира Кара-Мурзы не состоялось

Медсанчасть СИЗО, в котором находится Кара-Мурза, не дала разрешения на его приезд в суд. Заседание перенесено на понедельник 10 апреля. По словам адвоката Марии Эйсмонт, в этот день, скорее всего, прозвучит последнее слово обвиняемого и станет известна дата вынесения приговора.

Вчера гособвинение запросило для Кара-Мурзы наказание в 25 лет колонии строго режима. Ему вменяют государственную измену измену по статье 275, «сотрудничество с нежелательной организацией» по ч. 1 статьи 284.1 и «распространение фейков» о российской армии армии по ч. 2 статьи 207.3 УК РФ. Кара-Мурза не признает своей вины.

В 2015 и 2017 годах он пережил два сильнейших отравления, предположительно «Новичком». Согласно расследованию The Bellingcat от февраля 2021 года, к отравлению Кара-Мурзы причастна та же группа государственных отравителей, которая занималась отравлением Алексея Навального.

10:24 Последствия ночного удара по Славянску

10:00 Алексей Москалев все еще находится в Беларуси

Российские СМИ со ссылкой на МИД РФ пишут, что Алексей Москалев еще в Беларуси в СИЗО «Жодино», ему предстоитдепортация вРоссию. Москалев был задержан в Минске при попытке побега из под российского следствия после обвинений в повторной дискредитации российской армии. Его дочь сначала передали в детский дом, но потом девочку смогла забрать ее мать.

09:30 Британская разведка: Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер» могли приостановить вражду ради продвижения в Бахмуте

Министерство обороны Великобритании констатирует, что в последние дни российские войска вновь набирают обороты в битве за Бахмут — скорее всего они продвинулись в центр города и захватили западный берег реки Бахмутка. Таким образом, ключевой маршрут снабжения Украины 0506 к западу от города, вероятно, находится «под серьезной угрозой».

По оценке британской разведки, Россия начала более эффективно использовать артиллерию в этом секторе. Кроме того, район усилили российские регулярные силы, включая воздушно-десантные войска.

Возможной причиной такого изменения за последние дни британское оборонное ведомство считает «перемирие» между руководством российского министерства обороны и ЧВК «Вагнер», которые «приостановили свою продолжающуюся вражду и улучшили сотрудничество».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/NJNBkledZx



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/KlEvFt4ykR — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 7, 2023

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