В Украине сообщили о готовности возобновить экспорт электроэнергии

Украина

Работник на украинской электростанции пытается починить повреждения после российского обстрела, 5 января 2023 г.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распоряжение, позволяющее возобновить экспорт электроэнергии. Об этом 7 апреля сообщило министерство энергетики Украины. Украина остановила экспорт электроэнергии в октябре 2022 года, с началом массированных российских ракетно-дроновых обстрелов.

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«Украинская энергосистема уже почти два месяца работает без ограничений потребителей, с запасом мощности. Этого результата мы достигли благодаря титанической работе энергетиков, наших международных партнеров, которые помогали в восстановлении системы», — отметил Герман Галущенко.

«Самая сложная зима пройдена. Следующий шаг — открытие экспорта электроэнергии, что позволит привлечь дополнительный финансовый ресурс для необходимого восстановления уничтоженной и ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры», — продолжил глава ведомства.

Экспорт электроэнергии будет работать при условии, что украинские потребители будут обеспечены энергией. Он может быть приостановлен в случае изменения ситуации, добавил министр.

По его словам, увеличение генерации и открытие экспорта — это ответ украинских энергетиков на российские обстрелы и попытки уничтожить энергосистему.

В сообщении минэнегро отмечается, что Украина экспортировала электричество в Молдову и страны ЕС вплоть до 11 октября, то есть до начала массированных российских ракетных обстрелов украинской энергетической инфраструктуры. С июня по октябрь 2022 года было реализовано 2,6 млрд кВтч электроэнергии.

В начале марта член наблюдательного совета национальной энергетической компании «Укрэнерго» Юрий Бойко говорил, что Украина сможет возобновить экспорт электроэнергии после улушчения ситуации с электроснабжением Одесской области.

В сводке британской военной разведки от 8 октября говорится о том, что российская зимняя кампания, нацеленная на уничтожение украинской энергетичексой системы, судя по всему, провалилась.

Минобороны Британии отмечает, что массированные российские ракетно-дроновые обстрелы стали редкостью с начала марта 2023 года, а атаки меньшего масштаба (с менее чем 25 снарядами), продолжаются, но, по всей видимости, не наносят такие сильные повреждения украинской энергетике.

Там же отмечается, что с наступлением более теплой погоды ситуация с энергией в Украине, скорее всего, улучшится, а подготовка к следующей зиме в Украине, вероятно, уже началась.

Россия за время войны выпустила более 1200 ракет и беспилотников по ключевым энергетическим объектам Украины, сообщили тем временем в «Укрэнерго». Из них более 250 попали в цель, было повреждено 43% магистральных сетей. Все тепловые и гидроэлектростанции Украины получили повреждения различной степени.

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