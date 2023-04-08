Утечка и фальсификация: что известно о новой публикации секретных документов США

В твиттере и некоторых других соцсетях появилась новая партия американских секретных документов, касающихся Украины, Ближнего Востока и Китая, сообщило в пятницу вечером, 7 апреля, издание The New York Times. Новая утечка включает в себя более 100 документов, при этом некоторые документы, по утверждению газеты, перед публикацией были отредактированы.

Реклама Читать далее

Новые документы были опубликованы в разных соцсетях, в том числе в твиттере. В то же время на анонимном форуме 4chan была размещена карта боевых действий в Бахмуте. Однако попавшие в сеть документы касаются не только Украины, пишет газета. Там есть также конфиденциальные материалы с брифингов Пентагона по Китаю, Индо-Тихоокеанскому региону и Ближнему Востоку.

The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американской разведки называет утечку «кошмаром для „Пяти глаз“», имея в виду разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США. Власти ищут источник утечки. Один из источников NYT рассказал, что, скорее всего, утечка произошла не со стороны украинских чиновников, поскольку у Киева не было доступа к некоторым опубликованным документам.

Накануне The New York Times писала о первой партии слитых секретных документов. В опубликованных ранее на этой неделе документах с грифом «совершенно секретно», датируемых 1 марта 2023 года, содержится информация о графиках поставок оружия, численности войск и расходах боеприпасов. В частности, в них говорится о 12 боевых бригадах ВСУ, девять из которых подготавливаются и снабжаются США и НАТО. Каждая бригада насчитывает от четырех до пяти тысяч военнослужащих.

Военные аналитики отметили, что документы были частично отредактированы, в них в частности завышены американские оценки числа погибших на войне украинцев и занижены данные о потерях россиян. Это может свидетельствовать о попытке дезинформации со стороны Москвы, считают опрошенные The New York Times эксперты. Также, как пишет газета, произошедшая утечка может быть «первым прорывом российской разведки, обнародованным с начала войны».

Документы активно распространяются прокремлевскими телеграм-каналами. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Путина Дмитрий Песков, комментируя появившиеся в соцсетях документы об украинском наступлении, заявил, что «у России нет сомнений в том, что США или НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт». Причастность России к утечке секретных документов Пентагона в Москве не комментировали.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал слив секретных документов подделкой российских спецслужб. «После распада СССР российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от „солсберовских приключений“, „трехдневных планов“ и других провалов — это фотошоп и „виртуальные псевдосливы“. Москве очень хочется сорвать украинское контрнаступление. Но подлинные планы россияне увидят на поле. Скоро», — написал он в твиттере.

Министерство юстиции США начало расследование в связи с публикацией в соцсетях секретных документов Пентагона. Представители Минобороны США отказались отвечать на вопросы о подлинности опубликованных документов. «Нам известно о сообщениях в прессе о публикациях в социальных сетях, и министерство изучает этот вопрос», — заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. Пентагон попросил Twitter удалить сообщения с секретными документами.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться