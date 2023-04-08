409 день полномасштабного вторжения России в Украину. Онлайн RFI

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8 апреля — 409 день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня вторжения RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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11:35 Министерство юстици РФ в пятницу, 7 апреля, в очередной раз расширило список «иноагентов», включив туда журналиста и активиста Аркадия Бабченко.

Аркадий Бабченко — журналист, военный корреспондент, участник двух чеченский войн в составе российских войск. Он сотрудничал с рядом СМИ, в том числе с «Новой газетой». Как он сам рассказывал, «откровенно оппозиционно-активистской деятельностью» он начал заниматься с 2011–2012 года.

Подробнее — в материале RFI.

Аркадий Бабченко Inna SOKOLOVSKA / UNIAN / AFP

11:10 Аккаунты российских государственных структур снова появились в Твиттере

Как пишет The Telegraph, Твиттер пеерстал скрывать аккаунты российского министерства иностранных дел, Кремля и российского посольства в Великобритании. Российское агентство ТАСС также сообщает, что в запросах появляется аккаунт министерства обороны.

Ссылаясь на источник в администрации Twitter, The Telegraph также сообщает, что такие изменения не могли произойти случано и, скорее всего, связаны с решением руководства компании.

10:45 ISW: российская реакция на утечку американских секретных документов об Украине свидетельствует о боязни украинского контрнаступления

10:30 Депутаты Полтавского горсовета приняли решение демонтировать памятники Пушкину и советским генералам Алексею Зыгину и Николаю Ватутину

Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр культуры Украины Александр Ткаченко.

«Экспертный совет министерства культуры и информационной политики по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма уже давно рекомендовал это сделать», — написал Ткаченко.

Он также отметил, что ждет решения городских властей по сносу памятников Петру I.

10:05 В Ватикане по Крестному пути в Страстную пятницу прошли вместе украинский и российский подростки

На десятой остановке Крестного пути, пишет Vatican News, были объединены свидетельства украинского и российского подростков.

Десятая остановка Крестного пути — место лишения Христа одежды на Голгофе.

В публикации передаются слова украинского мальчика о ночном побеге с матерью и братом из Мариуполя в Италию:

Когда мы приехали в Италию, мне было тяжело. Я чувствовал, что меня всего лишили, чувствовал себя полностью голым. Я не знал языка и у меня не было ни одного друга. Бабушка старалась, чтобы мне было хорошо, но я только повторял, что хочу вернуться домой. Наконец, моя семья решила вернуться в Украину, – рассказывает подросток.

Его российский ровесник рассказал: «Я русский, и когда я это говорю, то чувствую себя как будто виноватым, хотя в то же время не понимаю почему и чувствую себя еще хуже, как будто с меня “сняли” счастье и мечты о будущем. Вот уже два года бабушка и мама плачут. Пришло письмо, что мой старший брат погиб».

Свидетельства из разных стран мира сопровождали вечером Страстной пятницы традиционный Крестный путь в римском Колизее. Папа Франциск принял молитвенное участие дистанционно, из ватиканского дома Святой Марфы, в связи с недавно перенесенным бронхитом.

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш выразил возмущение совмещением комментариев мальчиков из Украины и России, отметив, что текст комментариев остановок на Крестном пути он узнал из СМИ:

Российский парень, в частности, рассказал о своем убитом брате и папе и дедушке, которые пропали без вести на войне. Но он забыл упомянуть, что его родственники приехали в Украину, чтобы убить не только отца украинского мальчика, а всю семью... а не наоборот! Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш

В прошлом году крест в Ватикане несли вместе украинка и россиянка, что вызвало возмущение в Украине.

09:30 Британская Times: 600 украинских военных в октябре пытались штурмовать Запорожскую АЭС, но потерпели неудачу

Российский военный патрулирует территорию ЗАЭС, Энергодар, Украина, 1 мая 2022 г. AFP - ANDREY BORODULIN

Британская газета Times, ссылаясь на источники в украинской военной разведке, сообщает, что в октябре ВСУ предприняли попытку штурмовать ЗАЭС. Об этом тогда же сообщало Минобороны РФ. Киев официально не признавал попытку штурма электростанции.

Ночью на 19 октября 600 военных «на 30 катерах, забитых оружием, в том числе крупнокалиберными пулеметами, гранатометами MK-19 и противотанковыми средствами, попытались высадиться на левый берег Днепра», пишет ВВС в материале, посвященном публикации Times.

По словам украинских военых, которых цитирует издание, «российские военные построили очень плотную оборону, все заминировали. Когда мы стали приближаться, они даже подтянули танки и артиллерию и начали обстреливать нас прямо на воде».

Российская армия, удерживая оккупированную АЭС, использовала ее для обстрелов украинских городов на другом берегу Днепра и сталелитейного завода в Никополе, пишет Times.

Однако газета отмечает, что попытка силового штурма могла создать утечки радиации, что вызывает беспокойство, в том числе, украинской стороны.

По мнению главы украинского «Энергоатома» Петра Котина, вернуть лккупированную ЗАЭС пможно только без непосредственного ее обстрела, продвинувшись в сторону Мелитополя и Крыма.

09:00 Из утренней сводки Генштаба ВСУ

* Российские вооруженные силы нанесли два ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

* Основные усилия РФ сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили на этих направлениях более 60 атак за истекшие сутки.

* ВСУ нанесла девять авиаударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян. Уничтожен российский самолет Су-25 и семь беспилотников.

08:30 New York Times: в соцсетях опубликована новая порция документов, предположительно секретных ведомств США

Ссылаясь на источники в американской администрации, газета пишет, что новая порция документов, появившихся в твиттере и других соцсетях, содержит около 100 документов. Новая утечка секретных материалов вызывает серьезное беспокойство разведывательных ведомств, говорится в публикации.

Высокопоставленный представитель американской разведки назвал утечку «кошмаром для группы "Пяти глаз"», в которую входят США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада. Эти страны обмениваются разведывательной информацией

Документы были обнародованы через день после того, как Белый дом заявил о начале расследования в отношении прежней утечки, имевшей отношение к Украине. На этот раз материалы касаются не только Украины, но и Китая, Индийско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и борьбы с терроризмом.

Один из документов, датированный 23 февраля, носит пометку «Секрет/NoForn». Это означает, что он не предназначен для передачи другим странам группы. NYT также пишет, что документ, опубликованный на анонимном форуме 4chan, включает карту, на которой виден ход боевых действий в Бахмуте. Источники в администрации также сказали журналистам, что документов, скорее всего, будет обнародовано еще больше и что утечка произошла не с украинской стороны, поскольку у Украины не было доступа к некоторым документам.

Накануне NYT сообщила, что в соцсетях появились засекреченные военные документы о развитии украинской армии перед контрнаступлением.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал эти материалы «фотошопом», созданным российской разведкой.

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