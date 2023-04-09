Отец и дочь погибли в результате ракетного обстрела Запорожья российскими войсками

В ночь на воскресенье, 9 апреля, российские войска снова нанесли удар ракетами по городу Запорожье. В результате обстрела погиб 50-летний мужчина и его 11-летняя дочь, сообщила служба чрезвычайных ситуаций Украины.

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Минувшей ночью российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, в результате которого был частично разрушен жилой дом. На месте обстрела возник пожар на площади 100 квадратных метров. Взрывная волна повредила соседние дома и окна в близлежащих зданиях.

Прибывшие на место обстрела спасатели нашли тела 11-летеней девочки и ее отца. Они смогли извлечь из-под завалов 46-летнюю женщину — мать погибшей девочки. Женщина доставлена в больницу.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что пострадавшая женщина находится в реанимации.

Спасательна служба опубликовала кадры спасения раненой женщины в пижаме из-под завалов.

Старшая дочь этой семьи ночью была в гостях и не пострадала.

Спасатели завершили разбор завалов к утру в воскресенье.

Глава региональной администрации Юрий Малашко сообщил, что этой ночью российские войска нанесли по Запорожью удар, вероятно, двумя ракетами из зенитной системы С-300. За минувшие сутки обстрелам подверглись и другие населенные пункты области, в том числе из артиллерии, БПЛА, авиации и РСЗО. В городе Орехоров погиб мужчина 1946 года рождения, сообщил Малашко.

О ночных взрывах в городе Запорожье сообщал и представитель оккупационной «администрации» Владимир Рогов.

Владимир Путин заявил о претензиях на аннексию Запорожской области Украины в конце сентября. При этом российские войска за время войны никогда не контролировали региональную столицу, Запорожье. Город, остающийся по контролем Украины, подвергается регулярным обстрелам со стороны российской армии.

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