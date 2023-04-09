Папа римский в Пасху помолился о том, чтобы на российский народ был «пролит свет»

Папа римский Франциск в традиционном послании «К городу и миру» (Urbi et Orbi) по случаю Пасхи, помолился о мире в Украине и о том, чтобы на российский народ был «пролит свет».

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«Помоги возлюбленному украинскому народу на его пути к миру и пролей пасхальный свет на российский народ», — сказал понтифик в пасхальном обращении на площади Святого Петра.

Наблюдатели увидели в этом призыв к россиянам узнавать правду о вторжении их страны в Украину.

«Утешь раненых и тех, кто потерял близких из-за войны, и даруй пленным благополучно вернуться к своим семьям. Открой сердца всего международного сообщества, дабы оно приложило усилия для прекращения этой войны и всех конфликтов, обагряющих мир кровью», — продолжил Папа римский.

В Страстную пятницу в Риме состоялся Крестный ход, на одном из стояний которого были объединены свидетельства украинского и российского подростков.

Как передает Vatican News, украинский мальчик рассказал, что бежал от войны с родителями и братом в Италию, где мальчик оказался без друзей и без знания языка. Затем прозвучало свидетельство школьника из России, который рассказал, что его старший брат погиб, а отец и дед пропали без вести, отправившись в «долгий путь». Судя по всему, речь о том, что родственники российского мальчика стали участниками нападения РФ на Украину.

Совмещение двух свидетельств вызвало критику в Украине. МИД Украины упрекнул Ватикан в попытке приравнять жертву и агрессора.

«Мы разочарованы тем, что Святейший Престол не принял во внимание доводы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста. Совместное участие украинцев и россиян искажает реальность, в которую Россия ввергла украинцев, совершив против них геноцид. Более того, такой шаг подрывает принципы справедливости и всеобщей морали, дискредитирует концепцию мира и братства», — написал официальный представтель МИД Украины Олег Николенко.

Папа Франциск принял молитвенное участие дистанционно, из ватиканского дома Святой Марфы, в связи с недавно перенесенным бронхитом.

В конце ноября Папа римский дал интервью христианскому журналу America, где журналист отметил, что многие были «сбиты с толку» «кажущимся нежеланием» Папы Франциска «напрямую критиковать Россию за ее агрессию против Украины» и употреблением им более общих формулировок «о необходимости прекращения войны» и т. д.

На это папа Франциск ответил, что украинский народ — «народ-мученик», и «если есть народ-мученик, есть и тот, кто его мучает». Он также сказал о «жестокости» российских войск, и о том, что российское государство «безусловно, вторглось» в Украину. «Иногда я стараюсь это не уточнять, чтобы не обидеть, а скорее осудить в целом, хотя и так известно, кого я осуждаю», — отметил тогда понтифик.

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