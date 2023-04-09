410-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Онлайн RFI

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9 апреля — 410-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня вторжения RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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(В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

09:45 Разведка Британии: Кремль пытается имитировать нормализацию ситуации на аннексированных частях Украины

Кремль пытается представить ситуацию на аннексированных территориях Украины, как такую, что нормализуется, несмотря на активные боевые действия, говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании. В ведомстве отметили, что 5 апреля 2023 года президент России Владимир Путин провел полное заседание Совета безопасности России – первое такое мероприятие с октября 2022 года. Основной доклад представил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, который обсудил вопросы восстановления, обеспечения правопорядка и общественного порядка на незаконно аннексированных территориях Украины. «Выбор Колокольцева в качестве главного докладчика, вероятно, является попыткой Кремля представить ситуацию на этих территориях как нормализующуюся» – говорится в обзоре. На самом же деле, как отмечает британская разведка, значительная часть этих территорий остается зоной активных боевых действий, подвергается партизанским атакам и имеет крайне ограниченный доступ к базовым услугам для многих граждан.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 April 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zXsff4dL3k — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 9, 2023

09:30 ISW: Российская армия сокращает ежедневные поставки снарядов в районы, где не ведутся наступательные операции

Генштаб РФ принял решение резко сократить суточную выдачу артиллерийских снарядов на участках фронта, где не ведутся наступательные операции, для подготовки к украинскому контрнаступлению. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на Александра Ходаковского, командира пророссийского батальона «Восток» и бывшего члена сепаратистской администрации Донецкой области.

«Большой спрос на снаряды указывает на то, что российские вооруженные силы по-прежнему сильно зависят от артиллерии, чтобы компенсировать свои основные недостатки, в том числе плохие навыки точности, недостаточные возможности наземного нападения и недостаточную готовность военно-воздушных сил», — комментирует ISW.

«Российские силы используют тяжелую артиллерию для обстрела населенных пунктов, (…) для минимизации потерь, прежде чем начать продвигаться вперед с пехотой. Если России по-прежнему будет не хватать артиллерийских снарядов, она уже не сможет компенсировать другие свои слабости», — добавляет он.

По данным WashingtonPost, украинская армия использует в три раза меньше снарядов, чем российские силы, в частности потому, что она лучше выбирает свои цели, что ее выстрелы более точны, а также потому, что они находятся в обороне в большинстве областей.

09:20 Россияне с утра обстреляли Сумскую область из артиллерии

Утром в воскресенье, 9 апреля, российские оккупанты обстреляли одну из общин Сумской области из артиллерии. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА. «Ночь прошла без обстрелов. Утром с территории России совершено 3 артиллерийских обстрела Середино-Будской общины», – говорится в сообщении. По данным ОВА, зафиксировано 5 «прилетов».

Кроме того, за прошедшие сутки российские войска продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В частности, в Харьковском районе был нанесен ракетный удар с использованием Х-59.

09:10 В Запорожье во время ночных обстрелов россияне разрушен дом. Погибли два человека

Как сообщили секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев и глава военной администрации Запорожской области Юрий Малашко, ночью две российские ракеты попали в один из частных секторов города. Разрушен один дом, еще в десятках соседних домов повреждены окна и кровли.

На данный момент известно, что погибло два человека – мужчина и ребенок 2012 года рождения, который ушел из жизни в карете скорой помощи. Разбор завалов продолжается - по предварительной информации, в доме проживало три человека.

Куртев сообщил, что одна женщина госпитализирована в больницу. Кроме того, еще одному человеку домедицинская помощь оказана на месте.

09:00 Утренняя сводка Генштаба ВСУ за 9 апреля

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники отразили более 50 атак россиян.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов и в дальнейшем остается высокой по всей территории Украины.

Россияне продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки было отражено более 50 атак противника на указанных направлениях.

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