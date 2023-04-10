В ВСУ заявили, что российские силы перешли к тактике «выжженной земли» в боях за Бахмут

Бои за Бахмут

В боях за Бахмут российские силы перешли к «„сирийской“ тактике выжженной земли», разрушая здания и военные укрепления с помощью артиллерии и авиации. Об этом заявил командующий Восточной группировкой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский. 10 апреля его цитирует медийная площадка украинских сил обороны.

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«Враг перешел к так называемой „сирийской“ тактике выжженной земли. Уничтожает здания и позиции ударами авиации и артиллерийским огнем», — сообщил генерал Сырский.

Летом прошлого года в Украине обвиняли РФ в использовании тактики «выжженной земли» в боях за Северодонецк Луганской области, который подвергался массированным обстрелам.

По словам Сырского, бои за Бахмут «носят жесткий характер с обеих сторон». Украинские военные «измотали вагнеровцев», поэтому РФ вынуждена теперь привлекать к боям за Бахмут спецназ и десантно-штурмовые подразделения, заявил Сырский.

Как передает медиа-площадка сил обороны Украины, накануне генерал Сырский посетил «самые горячие» участки фронта на бахмутском направлении. Там он заслушал командиров о ходе обороны и проблемах, «на месте принимал оперативные решения и ставил задачи».

Также генерал встретился с личным составом сухопутных, десантно-штурмовых войск, теробороны, которые противостоят россисйкому наступлению в районе Бахмута. Он «отметил лучших бойцов наградами, ценными подарками и денежными премиями», — говорится в сообщении.

Александр Сырский подчеркнул, что оборона Бахмута продолжается. По его словам, «ситуация сложная, но контролируемая».

В последних сводках украинского генштаба говорится, что российские силы продолжают наступательные действия с целью взять под контроль Бахмут, а силы обороны Украины отбивают десятки атак за сутки.

Изматывающие кровопролитные бои за районный центр Бахмут в Донецкой области идут с начала августа 2022 года. С российской стороны в них активно задействованы наемники группировки «Вагнер».

Украинские войска продолжают защищать Бахмут, несмотря на угрозу окружения города и перерезания маршрутов снабжения.

На днях в ходе совместного с президентом Польши Анджеем Дудой брифинга в Варшаве президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если в Бахмуте «будет момент еще более горячих событий и опасность того, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, то будут соответствующие правильные решения генерала [Сырского] на месте» (цитата по УНИАН).

В конце марта президент Украины в комментарии AP подчеркнул, что для Украины важно удержать Бахмут и в политическом смысле. Падение этого города президент РФ Путин смог быть «продать» странам Запада, российскому населению, Китаю и Ирану, заявил Зеленский. Как следствие, РФ могла бы наращивать международную поддержку заключения сделки, неприемлемой для Украины.

В конце марта Владимир Зеленский в ходе поездки в Донецкую область посетил передовые позиции украинских военных на бахмутском направлени. Он встретился с военными и вручил им награды. До этого Зеленский был в Бахмуте 20 декабря.

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Глава «ДНР» Пушилин утверждает, что побывал в Бахмуте

Глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин 10 апреля опубликовал краткое видео-«кружок» в телеграм-канале, на котором он заявил, что находится в Бахмуте. «Вот он наш Артемовск (так российская пропаганда называет Бахмут). Освобождается (так российская пропаганда называет захват Украины) вагнерами», — говорит на Пушилин на фоне разрушенных зданий. На видео слышен грохот обстрелов.

Как пишет издание «Политика страны», судя по кадрам, Пушилин находится на центральной площади Бахмута, где ранее располагался горисполком.

Чуть позже Пушилин опубликовал более подробное видео, как утверждается, из Бахмута. В этом видео Пушилин, в частноти, вручает награды людям в камуфляже. Крупным планом несколько раз показаны нашивки группировки «Вагнер».

7 апреля в телеграм-канале под названием «Пресс-служба Пригожина» был опубликован его комментарий о ситуации в Бахмуте, где Пригожин в очередной раз заявил, что бои за Бахмут ведет именно его группировка. В ответ на вопрос о том, действительно ли ВС РФ взяли под контроль железнодорожный вокзал в Бахмуте, Пригожин заявил, что «не осведомлен о действиях ВС РФ в Бахмуте — не видел их там», и что подразделения «ЧВК Вагнер» ведут «ожесточенные бои» в районе железнодорожного вокзала.

Неделю назад телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина» опубликовал заявление основателя «ЧВК Вагнер», где тот утверждает, что «юридически» Бахмут захвачен его наемниками. Пригожин заявляет, что за его спиной находится здание администрации Бахмута, а украинские войска сосредоточились в западных кварталах города.

Тогда это заявление опровергли в Украине. «Бахмут — украинский, и они ничего не захватили и очень далеки от этого, мягко говоря», — заявил спикер Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый в комментарии Reuters.

Российское минобороны в своих официальных заявлениях и сводках фактически никогда не упоминает «ЧВК Вагнер». При этом в середине января российское военное ведомство выпустило разъяснение «в связи с обращениями СМИ», где отметило роль группировки в штурме городских кварталов Соледара, заявив о «мужественных и самоотверженных действиях добровольцев штурмовых отрядов «ЧВК „Вагнер“».

Изначально, заявляя о захвате Соледара, минобороны РФ не упомянуло о «вагнеровцах», после чего Пригожин заявил, что у «ЧВК Вагнер» «постоянно пытаются украсть победу».

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