Четыреста одиннадцатый день войны России против Украины. Онлайн RFI

Украинские военнослужащие обстреливают российский военный автомобиль из зенитной пушки недалеко от Бахмута, 7 апреля 2023 года.

10 апреля — 411-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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13:40 Franceinfo: Арестованные российские яхты очень дорого обходятся в обслуживании

Яхты российских олигархов, арестованные в рамках санкций, необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Поэтому страны, арестовавшие или конфисковавшие их, вынуждены платить миллионы евро, пишет franceinfo.

Наиболее показательным является случай с яхтой А, самым большим в мире парусником, которая уже год стоит в порту Триеста, потому что ее настоящий владелец, предположительно Андрей Мельниченко, не может быть идентифицирован. Судно, цена покупки которого оценивалась в 417 миллионов, уже обошлось итальянским налогоплательщикам более чем в семь миллионов евро.

Доминиканской Республике также приходится оплачивать обслуживание одного из таких судов. Некоторые из яхт оснащены противоракетными радарами, у других есть собственные подводные лодки или выдвижные вертолетные площадки, говорит в комментарии franceinfo Алекс Финли, бывшая агент ЦРУ, которая сегодня занимается отслеживанием таких яхт. «Все эти технологии требуют поддержания. Не обязательно, чтобы все работало идеально, но эти устройства должны были безопасными для портового персонала и экипажа», — отмечает она.

Члены экипажа таких судов зачастую становятся заложниками роскошных яхт, отмечает franceinfo. Именно так обстоит дело с моряками 86-метровой яхты Amore Vero, принадлежащей российскому миллиардеру Игорю Сечину и пришвартованной в Ла-Сьота, на Лазурном берегу. Но в данном случае техническое обслуживание все еще осуществляется через одну из подставных компаний владельца, пишет franceinfo.

Франция объявила об аресте яхты Игоря Сечина больше года назад, почти сразу после начала полномасштабного вторжения. В июне того же года прокуратура Марселя начала расследование в отношении Amore Vero.

В ноябре прошлого года о чрезвычайно высокой стоимости обслуживания арестованных российских яхт уже писало агентство Bloomberg, в том числе в том числе о 140-метровой суперъяхте Scheherazade, приписываемой Владимиру Путину и конфискованной в Италии.

12:20 Уехавший из-за войны пермский депутат Сергей Захаров объявил о досрочном сложении полномочий

Депутат Пермской думы Сергей Захаров написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

«Обостренное чувство справедливости не покидает меня всю мою жизнь. Именно поэтому я вошел в Комиссию по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий и в Совет по делам инвалидов», — отметил Захаров.

Мы выросли на лозунге: «Миру – мир, война – войне!», каждый год ходили на демонстрации с плакатами «Мир, труд, май!», и менять свои убеждения по чьей-то прихоти я не собираюсь. Поэтому мне не стыдно смотреть по утрам в зеркало. Я абсолютно не согласен с сегодняшней политикой государства и участвовать в ней не намерен. Я ухожу,

— заключил он.

Бывший летчик, родившийся в семье военного, Сергей Захаров был избран депутатом от «Единой России» (будучи при этом беспартийным) по одномандатному округу №5 в 2016 году и переизбран в сентябре 2021 года. После начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину он написал несколько антивоенных постов.

Осенью 2022 года стало известно, что депутат покинул Россию и уехал в Германию. В ноябре фракция «Единой России» в Пермской городской думе исключила Захарова из своего состава. «Его действия демонстрируют полную оторванность от народа, который его избрал. Обратного пути у нашего “коллеги” уже не будет», — заявил тогда секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев.

Сергей Захаров отправился в ФРГ по учебной визе. «Я изучаю немецкую культуру и литературу, пишу книгу,— рассказывал он,— удалось подтянуть немецкий. Если лишат полномочий, то я не расстроюсь».

Захаров также был одним из учредителей пермского отделения пропутинского «Народного фронта».

11:40 «Яркий пример возвращения к сталинскому террору»: независимые журналисты опубликовали письмо в поддержку Владимира Кара-Мурзы

Независимые журналисты и общественные деятели потребовали освободить Владимира Кара-Мурзу, которому грозит 25 лет заключения. Письмо в поддержку политика публикует 10 апреля издание «Медуза».

«Кара-Мурза находится в СИЗО и ждет чудовищного по своей жестокости, фактически пожизненного приговора, по сути, за слова, слова против войны», — говорится в этом тексте.

Авторы письма напоминают о двух отравлениях, которые пережил политик и которые нанесли серьезный удар по его здоровью.

Несмотря на то, что даже тюремные врачи бьют тревогу из-за серьезного и прогрессирующего диагноза (полинейропатия, которая грозит параличом ног), судья считает возможным держать Кара-Мурзу в СИЗО, где полноценное лечение недоступно. При этом диагноз, поставленный Владимиру, входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания,

— отмечается в письме.

Мы считаем, что все обвинения против Владимира Кара-Мурзы политически мотивированы, а обвинения в государственной измене особенно циничны. Именно Кара-Мурза добился того, чтобы политики западных стран осознали, что в репрессивных действиях и агрессивной внешней политике российского государства виновна не «вся страна», а конкретные люди,

— подчеркивается в нем.

«Мы видим в предъявленных и совершенно необоснованных обвинениях и в затребованном сроке яркий пример возвращения сегодняшней России к практикам сталинского политического террора», — заявляют авторы обращения.

В четверг, 6 апреля, гособвинение потребовало приговорить Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима.

Владимир Кара-Мурза в суде (фото 08/02/2023). AP

11:15 За последние сутки Россия 78 раз обстреляла Херсонскую область

Об этом сообщает губернатор региона Александр Прокудин в своем телеграм-канале. По словам Прокудина, 17 снарядов попали в жилые районы области. погибших нет.

По его словам, «за минувшие сутки жертв среди гражданского населения нет».

10:35 Суд в Екатеринбурге приговорил к 19 годам заключения двух музыкантов по делу о поджоге военно-учетного стола

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 19 годам лишения свободы 37-летнего Алексея Нуриева и 28-летнего Романа Насрыева — они проходят по делу о поджоге военно-учетного стола в городе Бакал Челябинской области. В результате поджога никто не пострадал. Об этом сообщает правозащитный проект «Зона солидарности».

Это самый жестокий приговор за антивоенный поджог. Музыкантов рок-группы Room 32 признали виновными по статьям «террористический акт» (ч. 2 ст. 205 УК РФ) и «прохождение обучения в целях совершения террористической деятельности» (ст. 205.3 УК РФ). Срок по второй статье не может быть ниже 15 лет, отмечает «Зона солидарности».

По версии следствия, в ночь на 11 октября 2022 года молодые люди бросили два коктейля Молотова и разбили окно на первом этаже здания администрации города Бакал, где находится и военный стол.

В здании загорелся линолеум — возникший пожар потушил сторож. Как пишет «Настоящее время», изначально против музыкантов возбудили уголовное дело об «умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога» (часть 2 статьи 167 УК), однако позднее статью переквалифицировали на совершение «террористического акта».

Как писала «Зона солидарности», Роман Насрыев выступает против войны, придерживается левых взглядов. Он заявил, что поджог в Бакале был актом протеста против войны и мобилизации. Ранее Насрыев работал водителем в Росгвардии. Алексей Нуриев работал в пожарной охране. Оба мужчины находятся в СИЗО с 13 октября. У обоих есть дети.

Первый приговор по статье о теракте за поджог военкомата российский суд вынес в конце января этого года. Центральный окружной военный суд Екатеринбурга назначил 12 лет колонии строгого режима жителю Нижневартовска Владиславу Борисенко.

10:00 Пушилин заявил, что приехал в Бахмут

9:50 ISW: Российские оккупационные власти проводят кампанию религиозных преследований в оккупированных частях Украины

Российские оккупационные власти, вероятно, проводят кампанию систематических религиозных преследований в оккупированной Украине, говорится в ежедневной сводке Американского института изучения войны. С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года российские военные или оккупационные власти совершили не менее 76 актов религиозных преследований в Украине, отмечается в этом документе.

«Россия может использовать предстоящую православную Пасху для того, чтобы отсрочить контрнаступление Украины, призывая к прекращению огня из уважения к православной религии, хотя сама Россия не проявляет такого уважения к религии на оккупированных ею территориях», — считают эксперты ISW.

ISW напоминает, что российские власти систематически подавляют религиозную свободу и в самой России — «это является частью государственной политики». В 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал «закон Яровой», требующий, чтобы все религиозные организации и церкви в России были зарегистрированы российским правительством.

9:15 Минобороны РФ: российские военные начали отрабатывать защиту северо-западных границ после вступления Финляндии в НАТО

«Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В этих условиях войсками противовоздушной обороны отрабатываются вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возросшим уровнем угроз», — заявил в интервью газете «Красная звезда» командующий войсками ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин.

Он также рассказал, что в районах, «приближенных к зоне СВО», было удвоено количество подразделений с зенитными ракетными комплексами средней и большой дальности (С-400, С-300ПМ2 и С-350) и более чем в пять раз увеличено число подразделений с комплексами «Панцирь-С».

Финляндия официально вошла в состав НАТО на прошлой неделе, 4 апреля. Таким образом протяженность сухопутной границы альянса с Россией увеличилась примерно на 1300 километров.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией в мае 2022 года, однако Турция блокирует вступление Швеции в альянс, обвиняя Стокгольм в укрывательстве курдских активистов.

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