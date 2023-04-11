412-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. Онлайн RFI

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11 апреля — 412-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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15:38 Генпрокуратуру попросили признать Лию Ахеджакову иноагентом и завести на нее уголовное дело о госизмене

Соответствующее обращение направил генпрокурору Игорю Краснову глава Федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией Виталий Бородин, сообщает ТАСС.

Кроме того, по данным телеграм-канала «Кровавая барыня», Бородин призвал возбудить в отношении Ахеджаковой уголовные дела по статьям о дискредитации армии и возбуждении ненависти или вражды, а также лишить ее наград и почетных званий. По мнению Бородина, Ахеджакова спонсирует ВСУ и «постоянно дает интервью украинским телеканалам».

В марте Ахеджакова сообщила об увольнении из театра «Современник» после того, как театр снял с репертуара последний спектакль с ее участием.

Ранее Бородин обращался в Генпрокуратуру с просьбами проверить Данилу Козловского и Валерия Меладзе. После обращения московская прокуратура начала проверку Меладзе на предмет финансирования ВСУ

15:05 Госдума одобрила законопроект об электронных повестках и реестре военнообязанных

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который предусматривает вручение повесток через «Госуслуги», запрещает выезд за границу в случае получения повестки, а для уклонистов вводит запреты, в том числе на регистрацию прав на недвижимость.Депутаты сразу перешли к третьему чтению.

►В России узаконят электронные повестки. После их получения выехать из страны будет невозможно

14:40 Взрывы в Херсонской области

По данным МВД Украины, в Херсоне в результате обстрелов пострадали кардиологический диспансер, райсовет, музей, частные дома и автомобили. «Город Берислав и окрестные села подверглись обстрелу истребителей, есть пострадавшие», – говорится в сообщении МВД Украины во вторник в Telegram.

14:15 Волынский областной совет на внеочередной сессии запретил деятельность УПЦ Московского патриархата в области

Решение поддержали все 54 депутата. Также совет рекомендовал Волынской ОВА расторгнуть договор аренды на комплекс сооружений с религиозной организацией «Святогорский Успенский Зимненский Ставропигиальный женский монастырь Волынской области» и соответствующие договоры с другими религиозными общинами УПЦ МП, которые пользуются храмами, являющимися памятниками архитектуры.

Также депутаты поддержали текст обращения к верующим УПЦ МП с призывом разорвать любые связи с русской православной церковью, сообщает «Суспільне». В облсовете подчеркнули, что прекращение деятельности московских церквей на Волыни – это стратегический вопрос, потому что «руководство этой организации уже давно имеет российские паспорта».

13:45 Евроконтроль: Ограничения в воздушном пространстве России сохранятся минимум до 2029 года

Ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве России продлятся как минимум до 2029 года, считает Европейская организация по безопасности воздушной навигации. «В настоящее время мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России остается закрытым до конца горизонта планирования (2029 год)», — говорится в прогнозе организации. Ограничения на полеты сохранятся и в воздушном пространстве Беларуси и Молдовы как минимум до 2029 года, говорится в прогнозе.

Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля, в день начала российского вторжения. Европа и США закрыли свое небо для российских самолетов. Позднее Россия ввела ответные меры для этих стран.

13:00 С начала войны более 11 миллионов украинских беженцев бежали в Польшу

Более 11 миллионов украинских беженцев бежали в Польшу после российского вторжения в феврале 2022 года, сообщило представительство Польши в Европейском Союзе. «Около 87% пересекающих границу составляют женщины и дети», — говорится в сообщении в Twitter.

12:30 Решение Запада о передаче Украине истребителей возможно «до лета»

Решение Запада о возможной передаче боевых самолетов Украине возможно «до лета», заявил во вторник министр обороны Дании после поставок польских и словацких МиГ-29. Обсуждения требуют времени, потому что страны должны действовать сообща, но решение остается достижимым «в краткосрочной перспективе», заявил Троелс Лунд Поульсен во время визита в Украину.

«Дания не собирается делать это в одиночку», — сказал министр, которого цитируют несколько датских СМИ. «Нам придется сделать это с несколькими странами. И нам тоже придется вести диалог с американцами по этому поводу».

12:05 В правительстве Австрии подтвердили, что арестуют Путина в случае его приезда

Министр по делам ЕС и конституции в правительстве Австрии Каролина Эдтштадлер подтвердила, что президента РФ Владимира Путина арестуют в случае его визита в страну. Об этом она заявила в интервью Tagesspiegel. «Австрия будет выполнять свои обязательства в соответствии с международным и уголовным правом», – добавила она.

17 марта Палата досудебного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка.

11:45 Петр Андрющенко: заключенных из Беларуси свезут на строительство в Мариуполь

Российские власти намерены привлечь к строительным работам в оккупированном Мариуполе заключенных из Беларуси, осужденных за нетяжкие преступления. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко

«Буквально вчера мы получили дополнительную информацию, что принято решение, что не только россияне будут. Собираются привезти в ближайшее время уже из Беларуси людей, которые осуждены за нетяжкие преступления для того, чтобы они также занимались строительными работами на территории Мариуполя», – сказал он.

По данным Андрющенко, в Москве уже провели 40 тендеров на строительство во временно оккупированных городах. На каких условиях будут привлекать заключенных из Беларуси, советник мэра Мариуполя не сообщил.

11:25 Взрывы в городах Орехов и Гуляйполе

Российские истребители Су-35 нанесли авиаудары по городам Орихов и Гуляйполе Запорожской области, сообщил глава аппарата президента Украины. «Число пострадавших уточняется», — сообщил Андрей Ермак в Telegram во вторник.

11:10 Власти Южной Кореи: значительное количество просочившихся секретных документов разведки США является подделкой

«Значительное количество» секретных документов разведки США по Южной Корее, просочившихся в последние недели, было «сфальсифицировано», говорится в заявлении президента Южной Кореи во вторник после телефонного звонка между американским и южнокорейским министрами обороны.

Утечка, которая, по словам Пентагона, представляет «очень серьезную» угрозу для национальной безопасности США, вызвала дипломатическое затруднение. Некоторые из просочившихся документов действительно объясняют, что Вашингтон собирает разведданные о своих союзниках, таких как Израиль и Южная Корея.

По сообщениям прессы, несколько документов указывают на обеспокоенность высокопоставленных чиновников национальной безопасности Южной Кореи, которые опасаются, что оружие и боеприпасы, произведенные в их стране, в конечном итоге будут использоваться в Украине. Такая возможность представляла бы собой нарушение политики Сеула не продавать какое-либо оружие воюющим странам.

Разоблачение предполагаемых переговоров об Украине между высокопоставленными чиновниками национальной безопасности вызвало критику в Южной Корее из-за уязвимости коммуникаций в ключевых администрациях страны, таких как президентство. Однако во вторник офис президента Южной Кореи Юн Сок Ёла заявил, что у него «железная безопасность» и что обвинения в прослушивании телефонных разговоров были «безумной ложью».

10:50 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приехал с визитом Москву

О своем визите глава венгерского МИД во вторник, 11 апреля, сообщил в Facebook. По словам Сийярто во время визита в Москву он будет обсуждать вопросы поставок Венгрии газа, нефти и ядерного топлива, подчеркнув важность этих поставок для энергетической безопасности его страны. Он добавил, что сначала проведет переговоры с российским вице-премьер-министром по вопросам энергетики Александром Новаком, а затем с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым.

Это уже третий визит Сийярто в Москву с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Последний раз Сийярто приезжал в российскую столицу в октябре 2022 года. В феврале 2023 года глава МИД Венгрии посетил Минск.

10:35 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с рабочим визитом в Канаде

Также он посетит США, отмечает кабинет министров Украины. Глава украинского правительства встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и вице-премьер-министром – министром финансов Канады Христей Фриланд. «По итогам встречи с премьер-министром Канады планируется подписание двусторонних документов».

Friendly Canada 🇨🇦 . A country among the first to stand by #Ukraine. Meetings with @JustinTrudeau and @cafreeland coming up. We are preparing new agreements and deals to strengthen the macro-financial and economic stability of 🇺🇦. We are working for victory. pic.twitter.com/X0EeaiJH2z — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 11, 2023

Также на этой неделе Шмыгаль посетит США для участия в ежегодном форуме SpringMeetings. В Вашингтоне украинский премьер проведет встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, министром торговли США Джиной Раймондо, министром финансов Джанет Йеллен, а также с руководством МВФ, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка и др.

10:20 Передача воздушно-десантным войскам РФ термобарических систем ТОС-1А может свидетельствовать о будущем росте их роли в наступательных операциях в Украине

Об этом говорится в разведывательном обзоре министерства обороны Великобритании. Высокоразрушительные ТОС-1А обычно используются российскими специализированными войсками химической, биологической и радиологической защиты в Украине и ранее официально не были связаны с десантниками. «Эта передача, вероятно, указывает на будущую роль воздушно-десантных войск в наступательных операциях в Украине. Это, вероятно, часть усилий по восстановлению потенциала десантников после того, как они понесли значительные потери в первые девять месяцев войны», – говорится в обзоре.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/dKXyGiJJ2A



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YR7azMeayD — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 11, 2023

10:00 ISW: Кремль продолжает подрывать репутацию Пригожина

Министерство иностранных дел РФ прямо отреагировало на заявления Евгения Пригожина относительно повестки дня председательства России в Совбезе ООН, что стало первым официальным ответом российского госучреждения на критику основателя ЧВК «Вагнер». Таким образом, Кремль продолжает подрывать репутацию Пригожина, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

7 апреля Пригожин раскритиковал работу МИД в Африке. Он заявил, что российский МИД "абсолютно ничего не делает" и что силы "Вагнера" сталкиваются с "огромными трудностями" при взаимодействии с министерством и другими государственными учреждениями в регионе. 9 апреля МИД отреагировал на критику Пригожина. В министерстве сообщили, что готовы сотрудничать с российскими компаниями и предпринимателями для продвижения российского бизнеса за рубежом, а также, что ряд предстоящих мероприятий во время председательства России в Совбезе ООН будет посвящен африканским вопросам. После заявления МИД Пригожин опубликовал список из 15 вопросов, которые, по его мнению, требуют срочного обсуждения в СБ ООН, большинство из которых касаются поддержки действий России в Украине и Африке.

В отчете ISW также говорится, что российские войска продолжали наступать 9 и 10 апреля в Бахмуте, но понесли «вероятно тяжелые потери». Российские военные блогеры также утверждали, что 9-10 апреля российские войска продвинулись на северо-западе Бахмута и в центре города у железнодорожной ветки. Со своей стороны Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили атаки российских сухопутных войск в Бахмуте и в районе Богдановки (6 км к северо-западу от Бахмута) и Хромово, сообщает ISW.

09:35 Аэропорт российского Белгорода атаковал беспилотник

Беспилотник со взрывчаткой атаковал аэропорт российского Белгорода, который находится в 35 км от границы с Украиной, сообщили утром 11 апреля несколько российских Telegram-каналов и СМИ («База», «Shot» и «Astra», РИА-Новости).

Сообщается, что атака произошла вечером 10 апреля. По данным «Базы», БПЛА самолетного типа с неизвестным взрывным устройством упал у ограждения аэропорта имени Шухова и взорвался. Взрыв повредил забор и кабель сигнализации аэропорта. Сообщатся, что жертв и пострадавших нет. Власти Белгородской области пока инцидент не комментировали.

09:15 The Washington Post: Египет планировал тайно поставлять ракеты в РФ

Согласно публикации The Washington Post, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси в феврале планировал произвести 40 тыс. ракет для России и поручил чиновникам держать в тайне производство и отгрузку ракет, «чтобы избежать проблем с Западом». Согласно утечке документа американской разведки, который датируется 17 февраля, Сиси вел разговоры с высокопоставленными египетскими военными, в которых упоминаются планы о поставках в Россию артиллерийских снарядов и пороха. WP получил документ из массива изображений секретных файлов, размещенных в феврале и марте на Discord, популярном среди геймеров приложении для общения в чате. Ранее о документе не сообщалось.

Представитель правительства США, который говорил с изданием на условиях анонимности, заявил, что «нам ничего не известно о выполнении этого плана». «Мы не видели, чтобы это (поставки из Египта в РФ ракет – ред.) происходило», – добавил он.

WP отмечает, что «предоставление оружия России для войны в Украине стало бы потенциально взрывоопасным гамбитом для Египта, который, несмотря на углубление связей с Москвой, остается заинтересованным в партнерстве с США, которые на протяжении десятилетий предоставляют стране более 1 миллиарда долларов в год в виде помощи в области безопасности».

В документе, пишет издание, прямо не сказано, почему Россия заинтересована в приобретении ракет, но ее военные тратят огромное количество боеприпасов, а правительство США утверждает, что Северная Корея тайно поставляет РФ артиллерийские снаряды, а Китай рассматривает возможность делать то же самое.

«Хотя в документе не указано, как правительство США получило детали обсуждений, часть информации, содержащейся в недавно обнародованных документах, похоже, происходит от радиолокационной разведки, которая с помощью технических средств перехватывает сообщения. Правительство США уже давно имеет широкие возможности для подслушивания и перехвата коммуникаций иностранных лидеров», – пишет WP.

Отмечается, что разговор с участием Сиси 1 февраля состоялся через несколько дней после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Египта во время визита в Каир. Сразу после визита Блинкена министр иностранных дел Египта Самех Шукри отправился в Москву на переговоры с российскими лидерами.

09:00 Сводка Генерального штаба ВСУ

За прошедшие сутки противник нанес 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых – из ЗРК С-300 по мирному городу Краматорск. Враг совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками было отражено 52 атаки противника на указанных направлениях.

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