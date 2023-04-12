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«Дома поуничтожали полностью». Как сегодня живет прифронтовой Часов Яр

02:11 Часов Яр. 10 апреля 2023. REUTERS - KAI PFAFFENBACH

RFI

Через Часов Яр, расположенный в нескольких километрах от Бахмута, проходит основной маршрут снабжения обороняющихся там украинских военных. За последние пару недель ситуация в городе заметно ухудшилась – Часов Яр, в котором все еще остаются около 2000 жителей, интенсивно обстреливается российскими войсками. «Раньше было немного страшновато, но сейчас мы уже привыкли», – говорит Максим, один из волонтеров, регулярно поставляющих в город гуманитарную помощь.